Les Russes ordinaires ressentent la colère de la répression de Poutine

Dans une ville du sud de la Sibérie, les forces de sécurité ont arrêté en octobre un homme qui avait lu de la poésie anti-guerre lors d’un événement littéraire. À peu près au même moment, les autorités de Novossibirsk ont ​​infligé une amende de 15 000 roubles à une femme pour avoir arraché une affiche exaltant les soldats russes combattant en Ukraine.

À Saint-Pétersbourg, un homme a été brièvement arrêté en septembre pour avoir brandi une affiche indiquant : « Souhaiter la paix n’est pas un crime ! Je suis contre la guerre.



Ces cas, tous documentés par OVD-Info, un groupe de défense des droits de l’homme qui surveille les détentions policières et aide les manifestants à trouver des avocats, témoignent de nouveaux niveaux de répression en Russie, alors que le président Vladimir Poutine cherche à écraser même l’opposition la plus anodine à sa guerre contre Ukraine.



D’éminents hommes politiques de l’opposition, des militants des droits de l’homme et des journalistes ont été emprisonnés pour de longues peines, condamnés à de lourdes amendes ou contraints de fuir le pays.



Mais une grande partie de la répression contre la dissidence a été dirigée contre les Russes ordinaires, qui constituent la majorité des plus de 20 000 personnes arbitrairement détenues depuis le début de la guerre début 2022, selon des défenseurs locaux et internationaux des droits de l’homme ainsi que le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Russie.

Artyom Belsky est resté seul pendant environ 30 minutes devant la cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg, tenant une pancarte anti-guerre. Plusieurs passants se sont arrêtés pour lui serrer la main ou l’étreindre, a-t-il déclaré.



Bientôt, la police est arrivée. Ils l’ont arrêté et accusé d’une infraction administrative pour avoir discrédité l’armée russe. Ils lui ont dit qu’il avait « publiquement appelé à faire obstruction à l’action militaire » en Ukraine et l’ont averti qu’il serait emprisonné s’il récidivait, a déclaré Belsky dans une interview.



En août, la police avait brièvement arrêté Belsky après qu’il ait hissé au même endroit une affiche disant : « La Russie en a assez de la corruption, de la répression et de la propagande ! Arrêtez de vous taire à ce sujet ! »



À l’époque, il avait été condamné à une amende de 4 000 roubles, soit environ 44 dollars, pour violation des restrictions liées au Covid-19. La Russie continue d’interdire les manifestations sous prétexte que les rassemblements de masse constituent un risque pour la santé.



“En Russie, les gens sont emprisonnés simplement parce qu’ils veulent la paix”, a déclaré Belsky, un spécialiste de la restauration décorative de 34 ans. “Je ne pense pas que ce soit un crime de vouloir la paix.” L’avertissement de la police a dissuadé Belsky d’organiser de nouvelles manifestations.