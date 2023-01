Les Russes ont quitté le village d’Ukraine, la peur et les difficultés demeurent

Commentez cette histoire Commenter

KALYNIVSKE, Ukraine – Lorsque la nuit tombe dans le village de Tatiana Trofimenko, dans le sud de l’Ukraine, elle verse de l’huile de tournesol que des groupes d’aide lui ont donnée dans un bocal et le scelle avec un couvercle muni d’une mèche. Une chiquenaude d’allumette, et la bougie de fortune est allumée. “C’est notre électricité”, déclare Trofimenko, 68 ans. Cela fait plus de 11 semaines que les forces ukrainiennes ont repris son village, Kalynivske, dans la province de Kherson, à l’occupation russe. Mais la libération n’a pas atténué les difficultés des résidents, à la fois ceux qui rentrent chez eux et ceux qui ne sont jamais partis. Au plus fort de l’hiver, la région éloignée non loin d’une ligne de front active n’a ni électricité ni eau. Les bruits de la guerre ne sont jamais loin.

Les forces russes se sont retirées du côté ouest du fleuve Dniepr, qui coupe la province en deux, mais gardent le contrôle du côté est. Un barrage de tirs quasi constant à seulement quelques kilomètres de là et le danger des restes de mines laissant de nombreux Ukrainiens trop effrayés pour s’aventurer, ont fait de la normalité un rêve insaisissable et ont jeté un voile sur la victoire stratégique de leur armée.

Pourtant, les habitants sont lentement revenus à Kalynivske, préférant vivre sans services de base, dépendants de l’aide humanitaire et sous la menace constante des bombardements plutôt qu’en tant que personnes déplacées ailleurs dans leur pays. Rester est un acte de défi contre les attaques russes incessantes destinées à rendre la région invivable, disent-ils.

« Ce territoire est libéré. Je le sens », dit Trofimenko. « Avant, il n’y avait personne dans la rue. Ils étaient vides. Certaines personnes ont été évacuées, d’autres se sont cachées dans leurs maisons.

“Quand vous sortez dans la rue maintenant, vous voyez des gens heureux se promener”, dit-elle.

L’Associated Press a suivi un convoi d’aide humanitaire des Nations Unies dans le village samedi, lorsque des couvertures, des lampes solaires, des jerrycans, des draps et des vêtements chauds ont été livrés à l’entrepôt local d’un centre de distribution.

Les forces russes ont capturé la province de Kherson au début de la guerre. La majorité des quelque 1 000 habitants de Kalynivske sont restés chez eux tout au long de l’occupation. La plupart étaient trop fragiles ou malades pour partir, d’autres n’avaient pas les moyens de s’échapper.

Gennadiy Shaposhnikov est allongé sur le canapé dans une pièce sombre, des assiettes empilées à côté de lui.

Le cancer avancé de cet homme de 83 ans est si douloureux qu’il lui est difficile de parler. Lorsqu’un mortier a détruit l’arrière de sa maison, des voisins se sont précipités à son secours et l’ont rafistolé avec des bâches. Ils viennent encore tous les jours pour s’assurer qu’il est nourri et pris en charge.

“Revenez bientôt”, c’est tout ce qu’il peut leur dire.

Oleksandra Hryhoryna, 75 ans, a emménagé chez un voisin lorsque les missiles ont dévasté sa petite maison près du centre du village. Sa silhouette frêle enjambe les obus et les éclats d’obus qui couvrent sa cour avant. Elle se débat pour gravir le tas de briques, ce qui reste de l’escalier, menant à sa porte d’entrée.

Elle est venue au centre de distribution d’aide en tirant son vélo et est repartie avec un sac plein de conserves, sa principale source de subsistance ces jours-ci.

Mais c’est le manque d’électricité qui est le problème majeur, explique Hryhoryna. “Nous utilisons des bougies faites à la main avec de l’huile et nous survivons ainsi”, dit-elle.

La route principale qui mène à sa maison est jonchée de vestiges de la guerre, un étrange musée de ce qui était et de ce que tout le monde ici espère ne jamais revenir. Les chars russes détruits rouillent dans les champs. Des missiles antichars cylindriques brillent, encastrés dans des plaques herbeuses. Parfois, la queue d’une arme à sous-munitions est enfoncée dans le sol.

Des panneaux rouge vif ornés d’un crâne avertissent les passants de ne pas s’approcher trop près.

Les Russes ont laissé des caisses de munitions vides, des tranchées et des tentes couvertes de bâches pendant leur retraite rapide. Une veste et, à quelques kilomètres de là, des sous-vêtements masculins pendaient aux branches nues. Et avec les attaques russes en cours pour regagner le terrain perdu à Kherson, il est parfois difficile pour les habitants terrorisés de se sentir comme si les forces d’occupation étaient parties.

« J’ai très peur », dit Trofimenko. « Même parfois, je crie. J’ai très, très peur. Et j’ai peur qu’on nous bombarde à nouveau et que (les combats) reprennent. C’est la chose la plus terrible qui existe. »

La privation subie dans le village se reflète dans tout Kherson, de la capitale provinciale du même nom à la constellation de villages divisés par des étendues de terres agricoles qui l’entourent. Les troupes ukrainiennes ont repris le territoire à l’ouest du Dniepr en novembre après qu’une contre-offensive majeure a conduit au retrait des troupes russes, saluée comme l’une des plus grandes victoires ukrainiennes de la guerre de 11 mois.

L’ONU a intensifié son aide, soutenant 133 000 personnes à Kherson avec une aide en espèces et 150 000 avec de la nourriture. De nombreux villageois de Kalynivske disent que l’aide alimentaire est la seule raison pour laquelle ils ont quelque chose à manger.

“L’un des plus grands défis est que les personnes qui s’y trouvent sont les plus vulnérables. Ce sont principalement des personnes âgées, dont beaucoup ont un certain type de handicap, des personnes qui ne pouvaient pas quitter la région et qui dépendent vraiment des organisations humanitaires et des autorités locales qui travaillent 24 heures sur 24 », a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du Bureau des Nations Unies. pour la Coordination des Affaires Humanitaires.

Le bombardement est constant.

Le ministère ukrainien de la Défense fait état d’incidents quasi quotidiens de bombardements dans la ville de Kherson et les villages environnants, notamment des attaques à la roquette, à l’artillerie et au mortier. La plupart se rapprochent des rives du fleuve plus près de la ligne de front, mais cela ne signifie pas que ceux qui vivent plus loin se sentent plus en sécurité. Vendredi, un missile est tombé sur le village de Kochubeivka, au nord de Kalynivske, tuant une personne.

“Kherson a réussi à reprendre la plupart des services essentiels, mais le problème est que les hostilités continuent de créer des défis pour assurer leur maintien”, a déclaré Abreu. « Depuis décembre, c’est de pire en pire. Le nombre d’attaques et d’hostilités là-bas ne fait qu’augmenter.

Sans électricité, il n’y a aucun moyen de pomper l’eau potable. Beaucoup font la queue pour aller chercher l’eau du puits, mais il en faut beaucoup pour accomplir les tâches quotidiennes, se plaignent les résidents.

Pour se réchauffer, de nombreux fourrage autour du village pour le bois de chauffage. Ce n’est pas non plus sans danger.

“Avant, nous pouvions facilement obtenir du bois de la forêt, mais maintenant, il y a des mines partout”, explique Oleksandr Zheihin, 47 ans.

Tout le monde à Kalynivske connaît l’histoire de Nina Zvarech. La femme est allée chercher du bois de chauffage dans la forêt et a été tuée en marchant sur une mine.

Son corps est resté là pendant plus d’un mois, ses proches ayant trop peur d’aller la retrouver.