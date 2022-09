Les Russes ont mis en place une méthode pour convertir la monnaie filaire en yuan chinois, suscitant des craintes d’alliance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La banque publique russe VTB a annoncé avoir mis en place un système pour envoyer des transferts d’argent vers la Chine en yuans sans utiliser le système de messagerie SWIFT, contournant les sanctions internationales et suscitant davantage de craintes d’une coopération accrue entre la Chine et la Russie.

“C’est encore un autre exemple du partenariat stratégique croissant entre la Russie et la Chine”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital. “En lançant des transactions basées sur le yuan avec la Chine, la Russie joue dans l’objectif de Pékin de remplacer le dollar américain comme monnaie internationale dominante et moyen d’échange d’ici 2049.”

L’annonce de VTB intervient alors que la demande de yuan en Russie a augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine par le pays plus tôt cette année, entraînant des sanctions américaines et occidentales contre la Russie visant à couper Moscou du système financier mondial.

Mais la Chine a renforcé son partenariat avec la Russie pour aider à combler le vide.

POUTINE LIBÈRE UNE STRATÉGIE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE BASÉE SUR LA DOCTRINE DU « MONDE RUSSE »

“Bien que la Russie et la Chine ne soient pas des alliés naturels, les politiques de l’administration Biden ont rapproché ces deux adversaires américains”, a déclaré Koffler. “Le retrait des banques russes du SWIFT et les sanctions globales imposées à la Russie pour punir Poutine d’avoir fait la guerre à l’Ukraine peuvent être attrayantes d’un point de vue moral pour Washington, mais elles ne sont pas seulement impraticables, elles auront des effets dévastateurs sur le rôle du dollar américain dans le système financier mondial à long terme.”

Le PDG de VTB, Andrei Kostin, a célébré cette réalité, affirmant que cette décision aidera les entreprises russes à travailler avec la Chine au lieu de négocier sur l’euro ou le dollar.

“La nouvelle réalité conduit à un rejet massif de l’utilisation du dollar et de l’euro dans les paiements internationaux”, a déclaré Kostin dans un communiqué, selon Reuters. “Le lancement du système de transfert de yuans simplifiera considérablement le travail des entreprises et des particuliers russes avec des partenaires chinois, augmentant la popularité du yuan dans notre pays”.

Le transfert d’argent unique maximum sur le nouveau système est fixé à 20 millions de roubles, soit 328 677 dollars, tandis que le maximum mensuel est fixé à 100 millions de roubles.

Les développements d’alternatives à SWIFT et au dollar pourraient également avoir des répercussions en dehors de la Russie et de la Chine, a averti Koffler.

“L’effet involontaire de la politique de sanctions américaine a été la diminution de la confiance des pays non occidentaux dans le dollar américain en tant que première monnaie du commerce et de la finance mondiale”, a-t-elle déclaré. “Même l’Inde envisage maintenant d’utiliser des alternatives SWIFT.”