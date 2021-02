Moscou – Les autorités ont averti les Russes de ne pas participer aux manifestations locales de la Saint-Valentin de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexey Navalny ce week-end. L’équipe de Navalny a appelé les partisans du critique du Kremlin à tenir leurs lampes de poche de téléphone portable dans les cours devant leurs immeubles d’habitation dans les villes russes pendant plusieurs minutes dimanche soir, puis à publier des photos de l’affichage en ligne dans une action de protestation doublée par les organisateurs: « L’amour est plus fort que la peur. » Navalny, 44 ans, était arrêté le mois dernier immédiatement à son retour d’Allemagne en Russie, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement avec l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok. Une série d’immenses rassemblements antigouvernementaux à travers la Russie, protestant contre l’emprisonnement de Navalny, a suivi la condamnation du dissident plus tôt ce mois-ci à deux ans et huit mois de prison pour des accusations qu’il a rejetées comme politiquement motivées. Navalny a accusé le président Vladimir Poutine d’avoir personnellement ordonné son empoisonnement et l’avoir persécuté. Le Kremlin a rejeté toutes les allégations.

Navalny était de retour au tribunal vendredi, cette fois pour avoir prétendument diffamé un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale dans les commentaires des médias sociaux sur une vidéo faisant la promotion d’un vote sur les modifications de la Constitution russe. Les manifestations flashmob de la Saint-Valentin sont considérées comme une tentative d’éviter une confrontation directe avec les autorités après les manifestations de rue des semaines précédentes qui ont vu environ 11 000 personnes détenues à travers le pays. De nombreux hauts responsables de l’opposition, proches alliés de Navalany, ont été arrêtés et placés en état d’arrestation. Par ailleurs, une équipe de militantes féministes a annoncé dimanche après-midi une « chaîne de solidarité et d’amour » dans le centre de Moscou en soutien à l’épouse de Navalny, Yulia, et à d’autres femmes russes qui, selon elles, ont été victimes de persécutions politiques. Les organisateurs ont déclaré dans un communiqué que le format d’une chaîne humaine avait été inspiré par les femmes de Biélorussie, qui l’ont utilisé pour protester contre la brutalité policière et exiger des élections justes l’année dernière.

Yulia Navalnaya, l’épouse du chef de l’opposition russe Alexey Navalny, accusé d’avoir bafoué les conditions d’une condamnation avec sursis pour détournement de fonds, sort d’un tribunal après une audience à Moscou, en Russie, le 2 février 2021. / Crédit: Maxim Shemetov / REUTERS

Yulia Navalnaya aurait quitté Moscou pour Francfort cette semaine. La presse allemande a déclaré qu’elle était venue dans le pays pour une visite privée, sans donner de détails. Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Yulia faisait partie des personnes détenues à plusieurs reprises par la police lors des récentes manifestations, mais a ensuite été libérée.

« Rassemblements non autorisés »

Les organisateurs des manifestations dans l’arrière-cour ont clairement indiqué qu’ils voulaient une manifestation pacifique de soutien à Navalny. Les plans discrets ont même attiré le ridicule de certains partisans de l’opposition en ligne, mais les autorités russes semblaient les traiter comme une véritable protestation. Les forces de l’ordre ont averti les Russes de ne pas prendre part à des «actions de masse» non autorisées.

Une photo fournie par le tribunal de district de Babuskinsky montre le chef de l’opposition russe Alexey Navalny dans une cage lors d’une audience sur des accusations de diffamation à Moscou, en Russie, le 12 février 2021. / Crédit: Service de presse du tribunal de district de Babuskinsky / AP

« Nous exhortons les citoyens à s’abstenir de participer à des rassemblements non autorisés », a déclaré jeudi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué considéré par l’opposition comme une réponse à leurs plans. Le bureau du procureur général et la commission d’enquête nationale ont publié des déclarations similaires, rappelant aux gens qu’ils pourraient faire face à des poursuites pénales pour avoir participé à des manifestations non autorisées et pour violation coronavirusrestrictions liées. Le Kremlin a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne «jouerait pas au chat et à la souris» avec les militants, mais que les autorités seraient prêtes à réagir.

« Nos forces de l’ordre traduiront les auteurs en justice s’ils violent la loi », a déclaré le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, aux journalistes. Le législateur Pyotr Tolstoï, du parti au pouvoir pro-Poutine, a comparé les partisans de Navalny aux déserteurs de la Seconde Guerre mondiale et aux collaborateurs nazis, affirmant qu’ils avaient utilisé des lampes de poche pour éclairer les cibles de l’armée de l’air allemande. Deux agences de presse d’État russes ont diffusé des commentaires de sources non identifiées de l’application de la loi, offrant de terribles avertissements selon lesquels des groupes militants islamistes complotaient des actes criminels lors d ‘ »actions de rue massives » dans le pays.

« Voulez la paix, puis préparez-vous à la guerre »

La condamnation de Navalny et la réaction de l’État russe aux manifestations de masse qui ont suivi relations entre Moscou et l’Occident à un nouveau bas. De hauts responsables en Europe et aux États-Unis ont menacé d’imposer de nouvelles sanctions – menaces rencontrées à Moscou avec un renvoi et une dérision caractéristiques. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou était prêt à rompre ses liens avec l’Union européenne si le bloc allait de l’avant avec des sanctions économiques.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov / Crédit: Reuters / Sergueï Karpoukhine

« Nous ne voulons pas nous isoler de la vie mondiale, mais nous devons être prêts pour cela. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre », a déclaré Lavrov à la question de savoir si Moscou pouvait prendre des mesures pour couper complètement les liens avec l’UE. Ses commentaires ont été repris plus tard vendredi par le porte-parole du Kremlin, Peskov, qui a déclaré aux journalistes que Moscou devait être prête à remplacer toute infrastructure vitale dont elle pourrait être privée en raison des sanctions étrangères.

