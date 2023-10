Les Russes ont mené 99 frappes aériennes et lancé 40 drones d’attaque au cours de la dernière journée – rapport de l’état-major

La Fédération de Russie a lancé une autre attaque contre l’Ukraine, à l’aide d’une quarantaine de drones d’attaque Shahed-136/131 de fabrication iranienne, depuis le sud. Les moyens et le personnel de la défense aérienne ont détruit 30 drones russes Shahed dans les oblasts d’Odessa, Mykolaïv et Vinnytsia. Au total, les Russes ont lancé 8 frappes de missiles et 99 frappes aériennes.

Détails: À la suite des attaques terroristes russes, des civils ont été tués et blessés. Des bâtiments résidentiels privés et d’autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés.

Les occupants russes continuent d’ignorer le droit humanitaire international, attaquant non seulement les positions des troupes ukrainiennes, mais aussi les infrastructures civiles des colonies, terrorisant ainsi les civils.

Les Forces de défense ukrainiennes continuent de mener des opérations défensives dans l’est et le sud de l’Ukraine, des opérations offensives sur les fronts de Melitopol et de Bakhmut, tuant les Russes, libérant progressivement les territoires temporairement occupés et consolidant leurs positions.

Au cours de la dernière journée, 38 combats a eu lieu. La Russie a lancé 8 frappes de missiles et 99 frappes aériennes et mené 45 attaques à l’aide de systèmes de roquettes à lancement multiple contre les positions des troupes ukrainiennes et des installations civiles en Ukraine.

Des frappes aériennes ont été lancées sur les oblasts de Tchernihiv, Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson.

Environ 120 localités des oblasts de Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson ont été la cible du tir de l’artillerie russe.

Sur le Fronts Sivershchyna et Slobozhanshchynala Russie maintient une présence militaire dans les zones frontalières, mène des activités de sabotage actives pour empêcher le transfert des forces armées ukrainiennes vers des zones menacées et augmente la densité des barrières anti-mines le long de la frontière nationale dans l’oblast russe de Belgorod.

Les Russes n’ont mené aucune action offensive (d’assaut) dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur le territoire. Fronts de Koupiansk et Lyman.

Sur le Front de Bakhmut, Les défenseurs ukrainiens ont repoussé avec succès cinq attaques russes à proximité de Klishchiivka, dans l’oblast de Donetsk, où la Russie tentait de regagner ses positions perdues.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe Stratégique Opérationnel de Tavriia sur les fronts Avdiivka et Marinka, La Russie tentait de regagner ses positions perdues près d’Avdiivka, dans l’oblast de Donetsk, et d’améliorer sa position tactique près de Novoselivka et au sud de Stepove. Les Russes ont mené plus de 10 attaques infructueuses près de Marinka, dans l’oblast de Donetsk.

Les Russes n’ont mené aucune action offensive sur le front de Shakhtarsk.

Sur le front de Zaporizhzhia, La Russie tentait de regagner sa position perdue près de Novodarivka, dans l’oblast de Zaporizhzhia, et d’améliorer sa position tactique à l’ouest de Verbove.

Les Forces de défense ont poursuivi leur opération offensive sur le front de Melitopol et opérations offensives sur le front de Bakhmutcausant des pertes en effectifs et en équipements aux forces russes et les épuisant tout au long de la ligne de contact.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le Front de Kherson, les Forces de défense continuent de mener des combats de contre-batterie, détruisant des points de stockage et frappant avec succès les arrières russes.

Au cours de la dernière journée, les avions des Forces de défense ukrainiennes ont lancé 17 frappes sur les zones où étaient concentrés le personnel militaire, les armes et les équipements russes, ainsi que 8 frappes contre des systèmes de missiles anti-aériens russes.

Les unités des forces de fusée et d’artillerie ont touché six systèmes de missiles anti-aériens, dix pièces d’artillerie et trois points de stockage de munitions.

