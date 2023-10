Les Russes ont essayé de me tuer parce que j’avais dit la vérité sur la guerre en Ukraine avec mes photographies – et une photo a choqué le monde

Alors que la neige tombe, une femme très enceinte est transportée sur une civière de fortune depuis la maternité bombardée de Marioupol.

Malgré le chaos et le carnage qui ont régné dans la ville portuaire au début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, le journaliste Mstyslav Chernov savait qu’il devait continuer à filmer.

Le film d’Iryna Kalinina, 32 ans, enceinte, se tenant le ventre, a montré au monde les véritables atrocités infligées par la Russie. Crédit : AP

La RCR a été administrée à plusieurs reprises à Kirill, 18 mois, à l’hôpital, mais il était trop tard pour le sauver. Crédit : AP

Un linceul taché de sang recouvre le corps d’un adolescent à l’hôpital Crédit : AP

La photo poignante d’Iryna Kalinina, 32 ans, se tenant le ventre, a montré au monde les véritables atrocités infligées à ce pays d’Europe de l’Est par son voisin.

Mstyslav et deux collègues de l’agence Associated Press étaient les seuls journalistes restés à Marioupol après l’invasion de la ville sidérurgique au début de l’année dernière.

Les images et les photos qu’ils ont diffusées depuis la communauté encerclée sont devenues une menace pour l’effort de guerre de Vladimir Poutine.

Ils ont été qualifiés de « terroristes de l’information » par les médias russes et ont été pourchassés par les troupes.

LIRE PLUS SUR LA GUERRE D’UKRAINE

Sachant que les journalistes pourraient être interrogés ou assassinés s’ils étaient capturés par les forces du Kremlin, les médecins leur ont donné des blouses blanches pour cacher leur identité et les forces spéciales ukrainiennes ont été dépêchées pour les secourir.

Ils ont esquivé les balles, les bombes et les éclats d’obus alors que l’ennemi se rapprochait, avant de tenter désespérément de trouver une issue pour dépasser l’armée russe.

Aujourd’hui, Mstyslav a réalisé un documentaire incroyablement puissant, 20 Days In Marioupol, un récit des horreurs et de l’héroïsme dont il a été témoin.

Des scènes déchirantes incluent un garçon de 18 mois mourant sur la table d’opération et un policier qui a fait passer le cinéaste en passant clandestinement 15 points de contrôle ennemis.

Le film, qui sort en salles vendredi, sera le documentaire ukrainien en vue des Oscars.

Les trois journalistes ont remporté un prix Pulitzer pour leurs reportages sous le feu des critiques.

« Des larmes de soulagement »

Bien qu’il ait failli perdre la vue d’un œil lorsqu’une grenade lui avait été lancée lors d’une horreur précédente il y a quelques années, Mstyslav savait qu’il devait courir vers les décombres de la maternité bombardée de Marioupol le 9 mars de l’année dernière.

Il a déclaré au Sun : « Quand nous avons réalisé que nous étions les seuls à faire des reportages depuis Marioupol – et que tous les gens n’arrêtaient pas de venir vers nous et de dire : « Continuez à filmer, montrez ceci au monde, montrez-le à tout le monde » – il y a eu un tel immense responsabilité.

« Alors, quand il y a eu la frappe aérienne sur la maternité, nous l’avons vu de loin et nous avons couru jusqu’à là.

«Je n’en croyais pas mes yeux. Des voitures brûlaient, des femmes criaient et nous avons compris qu’il s’agissait d’un hôpital et que les secouristes transportaient Iryna enceinte sur une civière à travers les décombres.

« Je savais qu’il était si important d’en capturer chaque instant. »

Tragiquement, deux jours plus tard – lorsque Mstyslav a demandé à un médecin des nouvelles de l’état d’Iryna – on lui a dit que la future maman et son enfant à naître étaient décédés.

Le caméraman et cinéaste expérimenté s’était rendu à Marioupol avec ses collègues, le photographe Evgeniy Maloletka et la productrice Vasilisa Stepanenko, lorsqu’il semblait probable que la Russie envahirait le pays.

Les forces de Poutine avaient déjà tenté de prendre la ville stratégiquement importante située entre la Russie et la Crimée, elle-même illégalement conquise par le dictateur brutal, en 2014.

Il était clair que la population de 425 000 habitants serait la cible de toute nouvelle invasion.

Dès le début du siège, le 24 février 2022, les habitations civiles ont été bombardées et, le troisième jour, un quart des habitants s’étaient enfuis.

Mstyslav, 38 ans, sympathisait avec les familles fuyant le conflit car ses propres filles avaient également été contraintes de quitter leur foyer en Ukraine.

Un soldat ukrainien occupe son poste dans la ville bombardée de Marioupol Crédit : AP

Des habitants terrifiés frappent le sol d’un hôpital alors que les bombes commencent à tomber Crédit : AP

Les habitants n’ont qu’une lampe à huile pour s’éclairer alors qu’ils se recroquevillent dans un théâtre pour jeunes Crédit : AP Photo/Mstyslav Tchernov)

Le quatrième jour, son équipe s’est rendue au deuxième hôpital de Marioupol pour documenter l’impact humain des bombes de Poutine. Alors qu’un médecin tentait en vain de sauver la vie d’un enfant de quatre ans, le médecin a crié à Mstyslav « de continuer à filmer », car il voulait montrer « comment ces connards tuent des civils ».

Trois jours plus tard, trois garçons qui avaient été grièvement blessés par un obus tombé près de leur école alors qu’ils jouaient au football ont été transportés d’urgence au bloc opératoire. L’un d’eux, Iliya, 16 ans, n’a pas survécu.

Le neuvième jour, alors que les antibiotiques étaient rares, sans Internet, sans signal téléphonique ni lumière à l’hôpital, Mstyslav a enregistré l’une des scènes les plus pénibles du documentaire.

La RCR a été administrée à plusieurs reprises à Kirill, 18 mois, à l’hôpital, mais il était trop tard pour le sauver. Ce fut un moment déchirant pour Mstyslav, qui a déclaré : « Je me souviens avoir pleuré pendant le tournage de ça. Je me souviens avoir pleuré en montant ça.

Le 4 mars, il n’y avait ni eau, ni gaz, ni électricité dans la ville, tandis que les pillages étaient généralisés.

Mstyslav a dû s’aventurer dans les ruines détruites pour trouver un signal suffisamment puissant pour envoyer des images.

Son film et les photos d’Evgeny d’Iryna enceinte ont choqué le monde et ont suscité une condamnation immédiate.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : « Quel genre de pays est la Russie, qui a peur des hôpitaux et des maternités et les détruit ?

Mais les équipes de désinformation russes ont affirmé que les images étaient truquées et ont accusé la future maman tachée de sang, Marianna Vyshemirsky, 29 ans, d’être une actrice. Un policier nommé Volodymyr a prévenu Mstyslav : « Si vous êtes capturé, les Russes vous feront dire que tout ce que vous publiez est un mensonge. »

Lorsqu’un char marqué du Z – la marque de « l’opération militaire spéciale » de Poutine – a pointé sa tourelle vers le dernier hôpital sûr le 11 mars, il est devenu clair que les journalistes devaient quitter la ville.

Mstyslav a expliqué : « Nous avons reçu des menaces, on nous a traités de terroristes de l’information.

« Ce qui m’a fait plus peur que d’être capturé, c’est que toutes les images seraient perdues.

« Il y a eu aussi beaucoup de tirs aveugles. Je ne sais même pas ce qui était le plus dangereux : être attrapé ou être tué par un bombardement aléatoire.»

Conscient du risque que prenait le trio, le personnel médical a donné aux journalistes des blouses blanches pour cacher leur véritable identité. Le lendemain, une équipe des forces spéciales ukrainiennes les a extraits de l’hôpital, qui était sous le feu des tireurs embusqués.

Mstyslav a déclaré : « L’hôpital a été occupé quelques heures après notre fuite et les Russes l’ont traversé pour arrêter tous ceux qu’ils soupçonnaient d’être des soldats ukrainiens ou ne faisant pas partie du personnel de l’hôpital. »

« Les os brûlent »

La ville étant totalement encerclée, le seul espoir des journalistes de sortir clandestinement de Marioupol avec leur film était de rejoindre un convoi de la Croix-Rouge évacuant les civils.

N’ayant pas atteint à temps le rendez-vous pour le passage en toute sécurité, le policier Volodymyr a proposé de conduire le trio recherché à travers les points de contrôle russes avec sa famille de trois personnes entassée dans une voiture. Après avoir dépassé 15 unités de sécurité, ils ont entendu des voix ukrainiennes amicales et la femme de Volodymyr a pleuré des larmes de soulagement. Mstyslav a dit du courage de son sauveur : « Il a risqué sa vie et celle de sa famille pour nous. »

Il est vite devenu évident à quel point leur fuite était dangereuse.

Le documentariste lituanien Mantas Kvedaravicius a été abattu le 2 avril lorsque les troupes russes ont ouvert le feu sur son véhicule alors qu’il quittait Marioupol.

Il fait partie des 25 000 civils qui auraient été tués pendant le siège, qui a pris fin le 20 mai de l’année dernière, lorsque les derniers combattants ukrainiens se sont rendus.

Mstyslav ne connaît que trop bien les situations de vie ou de mort auxquelles tout journaliste est confronté dans une zone de guerre. Il couvrait des manifestations de masse à Kiev, la capitale ukrainienne, en janvier 2014, lorsqu’un policier lui a lancé une grenade assourdissante. Mstyslav se souvient : « La grenade lancée par la police m’est passée sous les pieds, j’ai reçu plusieurs éclats d’obus dans les jambes et j’ai presque perdu un œil.

« J’ai donc eu beaucoup de chance de ne pas perdre l’œil et cela me dérange toujours. Je ne vois toujours pas très bien d’un seul œil.

Depuis, il a couvert la guerre en Syrie, la reprise de Mossoul en Irak aux mains de l’EI et les manifestations antigouvernementales en Biélorussie.

Mais la scène la plus traumatisante dont il a été témoin a eu lieu au lendemain de l’attaque du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie en juillet 2014. Les 298 personnes à bord ont été tuées lorsque l’avion de ligne a été abattu.

Mstyslav, qui fut le premier reporter à documenter la scène sur le terrain, a déclaré : « C’était tellement horrible et je me souviens avoir filmé les victimes dans les champs, les os brûlants, dans du plastique et du métal. Je me souviens avoir pensé : « Eh bien, cela va s’arrêter, maintenant tout le monde verra ce qui se passe ».

Au lieu de cela, peu de mesures ont été prises contre la Russie et, finalement, la guerre futile s’est intensifiée.

Mstyslav est désormais de retour en première ligne pour travailler sur un documentaire sur la contre-offensive ukrainienne contre les forces d’occupation.

Jusqu’à présent, les efforts visant à reprendre les terres aux envahisseurs ont été lents et certains hommes politiques occidentaux pensent que la fin de l’aide militaire aux troupes du président Zelensky entraînera des pourparlers de paix.

Mais Mstyslav ne croit pas que son pays abandonnera la lutte pour reconquérir Marioupol et le reste de l’Ukraine.

Il a déclaré : « Certaines personnes à l’étranger pensent que s’ils cessent de soutenir et d’approvisionner les Ukrainiens, ils cesseront de se battre et il y aura la paix, ce qui est une pensée absurde pour un Ukrainien qui lutte pour sa survie.

« Parfois, nous perdons espoir, mais cela ne veut pas dire qu’ils arrêtent de se battre ou de s’entraider. »

Des chars portant le marquage russe Z se déplacent dans les rues aux abords de Marioupol Crédit : AP

Depuis la zone dangereuse, les explosions provoquées par les attaques russes secouent la ville Crédit : AP

L’équipe du film, de gauche à droite, Evgeniy Maloletka, la productrice Michelle Mizner, Mstyslav Chernov et Vasilisa Stepanenko Crédit : AP