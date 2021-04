Des dizaines de roquettes décollent au-dessus de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, célébrant le 60e anniversaire du vol spatial de Youri Gagarine. Le 12 avril 1961, Gagarine est devenu le premier humain à voyager dans l’espace et il reste un héros national en Russie et le symbole de la domination soviétique dans la course à l’espace.