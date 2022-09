Les Russes fuyant le projet de Poutine se déversent dans les pays voisins, faisant grimper les tarifs des hôtels, les loyers et les billets d’avion

Des policiers arrêtent un manifestant lors du rassemblement non autorisé à Moscou, en Russie, le 24 septembre 2022.

Au moins 200 000 Russes ont fui le pays après que Poutine a ordonné une mobilisation partielle.

Beaucoup se dirigent vers les pays voisins où ils peuvent entrer sans visa, comme le Kazakhstan et la Géorgie.

L’afflux a fait grimper les tarifs des hôtels et les loyers dans ces endroits. Les tarifs aériens au départ de la Russie sont également en hausse.

Une vague de Russes fuyant leur pays pour éviter d’être enrôlés fait monter en flèche les tarifs et les loyers des hôtels au Kazakhstan et en Géorgie.

Au moins 200 000 Russes ont quitté le pays depuis Le président Vladimir Poutine a annoncé un mobilisation militaire partielle ordre pour la guerre d’Ukraine le 21 septembre, Bloomberg a rapporté mercredi, citant des données du Kazakhstan, de la Géorgie et de l’Union européenne.

hommes russes, certains avec familles en remorque, se dirigent vers des pays sans visa pour les Russes – en voiture, à vélo ou à pied, avec de longues files d’attente se formant aux frontières terrestres, selon le Presse associée mercredi.

L’afflux soudain de Russes entrant dans ces pays voisins a fait grimper les tarifs des hôtels et les loyers des maisons au Kazakhstan et en Géorgie. Les prix ont doublé à certains endroits et ont conduit à des tensions accrues avec les habitants, selon Bloomberg.

Certes, ce n’est pas le premier afflux de Russes fuyant le régime de Poutine. De nombreux professionnels hautement qualifiés ont quitté la Russie depuis le début de la guerre avec l’Ukraine, Jason Lalljee de l’initié rapporté en mars.

Les Russes, aux côtés des Ukrainiens et des Biélorusses fuyant la guerre et la répression, ont également fait grimper les loyers en Arménie et en Géorgie, selon un site d’information indépendant basé à Tbilissi. OC Médias en mars. Dans certains cas, les locataires ont été expulsés, car ils n’ont pas été en mesure de payer des loyers supplémentaires, a rapporté la publication.

Il ne s’agit pas seulement des frais d’hébergement. Un billet d’avion hors de Russie peut coûter autant 27 000 $ sur un jet privé,Le Gardien a rapporté mardi – mais la demande est robuste. C’est peut-être parce que les billets d’avion au départ de la Russie se vendent vite.

La Union européenne a vols russes interdits depuis son espace aérien, mais les voyageurs russes peuvent toujours entrer dans le bloc via Finlande. Ils peuvent alors voyager dans le bloc avec un visa Schengen sans chèque en cours de validité.