Les Russes fuient vers la frontière pour échapper à l’appel de Poutine alors que les hommes sont « traînés des lits en pleine nuit » pour combattre en Ukraine

DESESPÉRÉS Des Russes tentent frénétiquement de fuir le pays pour éviter d’être catapultés sur la ligne de front au milieu de l’appel de Poutine.

D’énormes files d’attente se sont formées aux frontières avec la Finlande, la Géorgie et la Mongolie alors que des dizaines de milliers de personnes tentent d’échapper au « hachoir à viande » du tyran.

Des files d’attente massives se sont formées aux frontières de la Russie alors que les gens tentent de s’échapper Crédit : Twitter/@sotiridi

Beaucoup ont raflé des billets d’avion de dernière minute pour sortir du pays 1 crédit : East2West

Plus de 1 300 manifestants ont été arrêtés Crédit : AFP

Des manifestations ont éclaté dans 38 villes après que Poutine a annoncé une mobilisation partielle dans un discours télévisé pour soutenir les efforts en ruine en Ukraine.

Mais ils ont rencontré des flics armés de matraques, avec au moins 1 386 personnes arrêtées.

Alors que la peur de la conscription se propage à travers la Russie, certains hommes ont été tirés du lit au milieu de la nuit et on leur a dit qu’ils avaient quatre heures pour emballer leurs affaires et obéir à l’ordre de mobilisation.

Il a été rapporté que des personnes se recroquevillaient derrière des portes et refusaient d’accepter les convocations militaires.

À Luchegorsk, les hommes qui refusaient d’ouvrir les portes la nuit ont reçu les convocations à leur arrivée au travail ce matin.

Une soixantaine d’hommes ont été emmenés à Bikin, dans la région de Khabarovsk, et envoyés entre les mains de la machine militaire russe.

Des images montraient des Russes enrôlés par la mobilisation de Poutine emmenés dans des camps d’entraînement.

Un homme a fait une dernière tentative pour s’échapper du bureau d’enrôlement de Blagovechtchensk en sautant par une fenêtre du premier étage.

La police le recherche toujours.

Des ordres ont été émis déclarant que tous les hommes du bassin de 2 millions de réserves sont interdits de quitter leur région.

L’annonce effrayante de Poutine a incité des milliers d’hommes à se précipiter vers les aéroports de peur d’être enrôlés.

Les images montrent de longues files d’attente pour les avions alors que les prix des billets montaient en flèche face au désespoir.

Dans les aéroports, les hommes cherchant à quitter la Russie étaient filtrés dans de sinistres files d’attente pour vérifier s’ils étaient susceptibles d’être mobilisés.

Si tel était le cas, ils étaient empêchés de partir même s’ils avaient des billets et des visas pour un autre pays.

Les vols aller simple au départ de la Russie étaient presque complets cette semaine, ont montré mercredi les données des compagnies aériennes et des agences de voyages, dans un exode apparent de personnes peu disposées à rejoindre le conflit.

En fin d’après-midi, un billet d’un vol de Moscou à Heathrow s’élevait à 10 051 £.

Les billets pour les vols Moscou-Belgrade opérés par Air Serbia se sont rapidement vendus pour les jours suivants.

Je ne laisserai pas partir mon mari. Je vais lui casser les deux jambes. Son devoir est d’élever ses enfants

Quelques heures après l’appel de Poutine, les routes à la frontière entre la Russie et la Finlande étaient bloquées par des files d’attente de 20 milles alors que des personnes désespérées tentaient de fuir de peur d’être enrôlées.

Le chef des affaires internationales des gardes-frontières finlandais, Matti Pitkaniitty, a déclaré que 4 824 Russes étaient arrivés en Finlande via la frontière orientale mercredi.

Pendant ce temps, des femmes au cœur brisé ont menacé de briser les os de leurs maris afin qu’ils soient inaptes à l’appel.

Une femme de Tyumen en Sibérie a déclaré : « Je ne laisserai pas partir mon mari. Je vais lui casser les deux jambes. Son devoir est d’élever ses enfants.

Peu de temps après la diffusion de l’annonce de Poutine, la panique a rapidement inondé les réseaux sociaux, qui ont déferlé sur la façon d’éviter la mobilisation ou de quitter le pays et d’éviter d’être envoyé au combat dans la guerre d’Ukraine.

Google recherche “comment se casser une main” a grimpé en flèche en quelques instants.

Les autorités ont émis un avertissement spécial adressé aux recrues potentielles selon lesquelles elles s’exposent à des sanctions légales si elles s’automutilent en se cassant les bras ou les jambes pour éviter l’appel.

D’autres stratagèmes étaient des hommes cherchant à épouser des femmes avec plusieurs enfants.

Anna, une Moscovite de 46 ans, a déclaré : « Une amie, une mère célibataire de cinq enfants, a été demandée en mariage aujourd’hui.

VLAD ASSEZ

“Elle a tellement ri quand elle m’en a parlé et a dit qu’elle serait très populaire dans un avenir proche.

“Il semble que les hommes avec trois enfants ou plus ne seront pas mobilisés.”

De nouvelles manifestations sont prévues aujourd’hui par les opposants à la mobilisation de Poutine, malgré 1 386 manifestants anti-guerre détenus dans 38 villes la nuit dernière.

Alors que des scènes furieuses éclataient à travers le pays, un bureau de recrutement a été incendié à Nizhny Novgorod, selon des informations locales.

Pendant ce temps, des vidéos montraient des hommes dans l’Extrême-Orient russe commençant un voyage de milliers de kilomètres après avoir été convoqués et envoyés pour une formation militaire avant d’aller au front dans la guerre avec l’Ukraine.

À Dalnegorsk, sept fuseaux horaires à l’est de Moscou dans la région de Primorsky, des réservistes mobilisés ont été filmés dans un bus alors qu’un officier prenait un appel nominal.

Dans la capitale régionale Vladivostok, des hommes ont été vus se présenter à un bureau d’enrôlement avec leurs effets personnels ayant été convoqués pour être envoyés à la guerre de Poutine.

À Ussuriysk, un médecin traumatologue de 62 ans – qui en théorie n’est pas éligible à la mobilisation – a été convoqué.

Sa femme furieuse a refusé de prendre le document.

Le personnel de mobilisation se rendit alors à la clinique où il travaillait, « se faisant passer pour des patients », et lui remit l’appel à la guerre.

On lui a donné quatre heures pour faire ses valises et partir, a-t-on rapporté.

Dans une tentative désespérée d’empêcher son armée de s’effondrer au milieu de la contre-attaque éclair de l’Ukraine, Poutine a signé mercredi un décret sur la mobilisation partielle.

Il s’agit de la première mobilisation de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale – ce qui signifie une escalade majeure de la guerre, qui en est maintenant à son septième mois.

Près de 5 000 Russes ont franchi la frontière avec la Finlande mercredi 1 crédit : East2West

Le traqueur de vol montre des avions de Russes se précipitant hors du pays Crédit : FlightRadar24

Certains hommes n’ont eu que quatre heures pour emballer leurs affaires 1 crédit : East2West

Des hommes ont été transportés dans des bus et emmenés dans des bureaux d’enrôlement 1 crédit : East2West

Des manifestations ont éclaté dans 38 villes du pays Crédit : AP