Les Russes fuient le régime de Poutine après la guerre en Ukraine lors de la deuxième vague de migration

Une “deuxième vague” de Russes s’installe désormais officiellement dans des pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie après avoir passé du temps à mettre de l’ordre dans leurs affaires. Natalia Kolesnikova | AFP | Getty Images

Depuis des mois, Vladimir prépare les papiers et met de l’ordre dans ses affaires en vue d’un déménagement en France. Un processus de demande de visa qui était autrefois relativement simple est désormais complexe, mais l’homme de 37 ans est convaincu que faire sortir sa famille et ses employés de Russie en vaudra la peine. “D’une part, il est confortable de vivre dans le pays où vous êtes né. Mais d’autre part, il s’agit de la sécurité de votre famille”, a déclaré Vladimir à CNBC via un appel vidéo depuis son bureau à Moscou. Pour Vladimir, la décision de quitter le pays qu’il a appelé son chez-soi toute sa vie “ne s’est pas prise en un jour”. Sous le règne du président Vladimir Poutine, il a observé ce qu’il a appelé “l’érosion de la politique et de la liberté” en Russie pendant plusieurs années. Mais l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin a été la goutte d’eau. “Je pense que dans un an ou deux, tout ira si mal”, a-t-il déclaré à propos de son pays. L’ambassade de Russie à Londres et le ministère russe des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La “deuxième vague” de migration en Russie

Vladimir fait partie de ce qu’il considère comme la “deuxième vague” de migration de la Russie après la guerre. Cela inclut ceux qui ont mis plus de temps à se préparer à quitter le pays, comme les personnes ayant des entreprises ou les familles qui souhaitaient laisser leurs enfants terminer l’année scolaire avant de partir. Une telle flexibilité n’était pas accordée à tout le monde. Lorsque Moscou a envahi l’Ukraine le 24 février, aux côtés des des millions d’Ukrainiens contraints de fuir leur foyer, la vie de certains Russes est devenue intenable du jour au lendemain.

Une “première vague” d’artistes, de journalistes et d’autres personnes ouvertement opposées au régime de Poutine ont estimé qu’ils devaient quitter le pays immédiatement ou risquer des persécutions politiques pour avoir violé la répression du Kremlin contre la dissidence publique. “Beaucoup de gens ont reçu des avis disant qu’ils étaient des traîtres”, a déclaré Jeanne Batalova, analyste politique principale au Migration Policy Institute, notant le contrecoup subi par certains Russes – même de la part de voisins. Mais alors que la guerre fait rage, de plus en plus de Russes décident de plier bagage et de partir. “La façon dont la migration fonctionne, c’est qu’une fois que le flux commence et que les gens commencent à trouver comment faire les choses – obtenir un appartement, demander l’asile, trouver un emploi ou créer une entreprise – cela incite davantage de personnes à partir. Cela devient une démarche auto-réalisatrice cycle », a déclaré Batalova.

Un exode par centaines de milliers

Il n’y a pas de données concrètes sur le nombre de Russes qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre. Cependant, un économiste russe a estimé le total à 200 000 à la mi-mars. Ce chiffre est susceptible d’être beaucoup plus élevé maintenant, selon Batalova, car des dizaines de milliers de Russes ont déménagé en Turquie, en Géorgie, en Arménie, en Israël, dans les États baltes et au-delà. “Si vous regardez les différentes destinations où les gens sont allés, ces chiffres sonnent vrai”, a-t-elle déclaré. Et cela ne compte même pas la grande diaspora russe à l’étranger, dont beaucoup se trouvent en Asie du Sud-Est, qui a choisi de ne pas rentrer chez elle après l’invasion. Batalova évalue ce chiffre à environ 100 000.

Il n’y a pas de données concrètes sur le nombre de personnes qui ont fui la Russie après la guerre, bien que les économistes évaluent entre 200 000 et 300 000 à la mi-mars. Agence Anadolu | Getty Images

Dans le seul secteur de la technologie, environ 50 000 à 70 000 professionnels sont partis au cours du premier mois de la guerre, et 70 000 à 100 000 autres devraient suivre peu après, selon un Groupe commercial russe de l’industrie informatique. Certains fondateurs de start-up comme Vladimir, qui gère un service logiciel pour les restaurants, ont décidé de délocaliser leurs entreprises et leur personnel à l’étranger, en choisissant des pays ayant accès au capital, comme la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et Chypre. Vladimir déménage sa femme et son enfant d’âge scolaire, ainsi que son équipe de quatre personnes et leurs familles, à Paris. Ils suivent des travailleurs technologiques russes indépendants plus mobiles qui ont déjà afflué vers des pays à faible visa, notamment l’Indonésie, la Thaïlande et la Turquie.

Ensuite, il y a un troisième groupe de travailleurs de la technologie dans les grandes entreprises informatiques russes qui partent plus par obligation que par choix. Mikhail Mizhinsky, fondateur de Relocode, une entreprise qui aide les entreprises technologiques à se relocaliser, a déclaré que ces personnes étaient confrontées à une situation particulièrement difficile. Beaucoup ont reçu des ultimatums de clients étrangers qui cessent de faire affaire avec la Russie. Pour eux, c’est un mélange entre les faibles coûts en Bulgarie, l’influence russe en Serbie et les avantages fiscaux en Arménie, selon Mizhinsky. “La plupart d’entre eux ne veulent pas nécessairement quitter la Russie, où se trouve leur maison”, a-t-il déclaré. “Mais, d’un autre côté, ils ont leurs clients qui achètent leurs produits et services informatiques externalisés qui leur demandent de partir. Beaucoup ont reçu des lettres de clients disant qu’ils résilieraient leurs contrats s’ils ne quittaient pas la Russie.”

Les bien éduqués et les riches

Le secteur de la technologie est l’une des nombreuses industries de services professionnels qui ont connu un exode de talents des grandes villes russes, alors que les gens rejettent la guerre et la détérioration des conditions commerciales. Scott Antel, un avocat international de l’hôtellerie et des franchises qui a passé près de deux décennies à travailler à Moscou, a jusqu’à présent cette année aidé cinq amis à déménager de Russie à Dubaï, dans plusieurs cas en leur achetant des propriétés, sans les voir, pour accélérer le déménagement. “Vous assistez à une fuite massive des cerveaux”, a déclaré Antel, dont les amis qui partent couvrent les professions juridiques et de conseil, ainsi que l’hôtellerie et l’immobilier. “La perturbation pour les personnes talentueuses est énorme et le sera encore plus.”

Environ 15 000 millionnaires devraient quitter la Russie cette année, s’ajoutant au nombre croissant de personnes migrant au milieu de la guerre du président Poutine. Oleg Nikishine | Getty ImagesActualités

“Beaucoup d’entre eux ont le sentiment d’avoir perdu leur pays”, a-t-il poursuivi. “En réalité, est-ce que cela va changer dans quelques années ? Non.” Et ce ne sont pas seulement les professionnels qui recherchent la stabilité des marchés étrangers comme Dubaï. Resté politiquement neutre au milieu des sanctions internationales, l’émirat est également devenu une destination de choix pour les plus riches de Russie, beaucoup d’entre eux déplaçant leur richesse vers son luxe. marché de l’immobilier. En effet, environ 15 000 millionnaires devraient quitter la Russie cette année, selon un rapport de juin de la société londonienne de citoyenneté par investissement Henley & Partners, Dubaï se classant comme le premier endroit pour les super riches.

Méfiance des pays d’accueil

Le deuxième exode en cours survient au milieu de rapports selon lesquels certains des premiers émigrés russes ont rentré à la maisonen raison de liens familiaux et professionnels, ainsi que de difficultés liées aux restrictions de voyage et aux sanctions bancaires. Cependant, Batalova a déclaré qu’elle s’attend à ce que ces retours soient de courte durée. “Je parie que l’émigration depuis la Russie se poursuivra, et quand les gens rentreront, ce sera pour vendre des biens, des maisons, puis repartir”, a-t-elle déclaré. Mais des questions subsistent sur l’accueil que certains émigrés russes pourraient recevoir dans leur pays d’accueil, a-t-elle déclaré.

Ils ne veulent pas que la Russie vienne plus tard et essaie de protéger les Russes dans ces pays d’accueil comme ils l’ont fait avec la diaspora en Ukraine. Jeanna Batalova analyste principal des politiques, Migration Policy Institute