Les Russes fuient en bateau vers l’Alaska après la mobilisation militaire de Poutine

Deux ressortissants russes fuyant l’appel de réservistes militaires du président Vladimir Poutine ont atterri par bateau sur une île isolée de l’Alaska dans la mer de Béring et demandent l’asile aux États-Unis, ont déclaré jeudi les deux sénateurs de l’État et des responsables du gouvernement américain.

Murkowski et son collègue républicain, le sénateur Dan Sullivan, ont déclaré que l’incident avait révélé un besoin de plus grande sécurité dans l’Arctique, où les navires et avions militaires russes ont de plus en plus affirmé leur présence. Sept navires militaires de Russie et de Chine ont été repérés dans la mer de Béring le mois dernier naviguant dans les eaux internationales.