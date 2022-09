Les Russes frappent l’Ukraine alors que les votes organisés par le Kremlin se poursuivent

KYIV, Ukraine – Les forces russes ont lancé samedi de nouvelles frappes contre des villes ukrainiennes alors que les votes orchestrés par le Kremlin se poursuivaient dans les régions occupées d’Ukraine pour ouvrir la voie à leur annexion par Moscou. Le gouverneur de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, a déclaré que les Russes avaient ciblé des infrastructures dans la ville du fleuve Dniepr et que l’un des missiles avait touché un immeuble, tuant une personne et en blessant sept autres.

Les forces russes ont également frappé d’autres zones en Ukraine, endommageant des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie visait le barrage de Pechenihy sur la rivière Siverskyy Donets dans le nord-est de l’Ukraine à la suite de précédentes frappes sur un barrage sur un réservoir près de Kryvyi Rih, provoquant des inondations sur la rivière Inhulets.

“Les forces ukrainiennes avancent plus en aval le long des deux fleuves”, ont déclaré les Britanniques. “Alors que les commandants russes s’inquiètent de plus en plus de leurs revers opérationnels, ils tentent probablement de frapper les vannes des barrages, afin d’inonder les points de passage militaires ukrainiens.”

Au milieu des combats, le vote s’est poursuivi lors de référendums organisés par le Kremlin dans les zones occupées – des votes que l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont rejetés comme une imposture sans force légale.

Au cours des cinq jours de vote dans les régions orientales de Lougansk et de Donetsk et à Kherson et Zaporizhzhia dans le sud qui ont commencé vendredi, les responsables électoraux accompagnés de policiers ont transporté des bulletins de vote dans les maisons et installé des bureaux de vote mobiles, invoquant des raisons de sécurité. Les votes devraient se terminer mardi lorsque le scrutin aura lieu dans les bureaux de vote.

Le vote a également eu lieu en Russie, où des réfugiés et d’autres résidents de ces régions ont voté.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou tiendrait compte de la volonté des habitants, ce qui indique clairement que le Kremlin est sur le point d’annexer rapidement les régions une fois le vote terminé.

L’Ukraine et l’Occident ont déclaré que le vote était une tentative illégitime de Moscou de découper une grande partie du pays, s’étendant de la frontière russe à la péninsule de Crimée. Un référendum similaire a eu lieu en Crimée en 2014 avant que Moscou ne l’annexion, une décision que la plupart du monde considérait comme illégale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Ukrainiens des régions occupées à saper les référendums et à partager des informations sur les personnes qui mènent « cette farce ». Il a également exhorté les Ukrainiens à éviter d’être appelés dans la mobilisation russe annoncée mercredi.

« Mais si vous vous retrouvez dans l’armée russe, alors sabotez toute activité ennemie, interférez avec toute opération russe, donnez-nous toutes les informations importantes sur les occupants. … Et à la première occasion, changez de position », a-t-il déclaré dans son discours du soir.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’une mobilisation partielle ordonnée par Poutine visait à ajouter environ 300 000 soldats, mais le décret présidentiel laisse la porte ouverte à un appel plus large.

Dans les 11 fuseaux horaires de Russa, des hommes ont étreint les membres de leur famille en pleurs avant d’être rassemblés pour le service, craignant qu’un appel plus large ne suive. Certains médias ont affirmé que les autorités russes prévoyaient en fait de mobiliser plus d’un million de personnes, des allégations démenties par le Kremlin.

Les manifestations contre la mobilisation qui ont éclaté mercredi à Moscou, Saint-Pétersbourg et plusieurs autres villes russes ont été rapidement dispersées par la police, qui a arrêté plus de 1 300 personnes et a immédiatement remis des convocations à plusieurs d’entre elles. Les militants anti-guerre prévoient d’autres manifestations samedi.

De nombreux hommes russes ont désespérément tenté de quitter le pays, achetant des billets d’avion rares et à des prix exorbitants. Des milliers d’autres ont fui en voiture, créant des lignes de circulation pendant des heures voire des jours à certaines frontières. Les files de voitures étaient si longues à la frontière avec le Kazakhstan que certaines personnes ont abandonné leurs véhicules et ont marché – tout comme certains Ukrainiens l’ont fait après que la Russie a envahi leur pays le 24 février.