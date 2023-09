Les Russes font pression sur l’Ukraine dans le nord-est pour détourner l’attention des batailles plus importantes dans le cadre d’une contre-offensive

LYMAN, Ukraine (AP) — Cachée sous des branches de pins dans les forêts du nord-est de l’Ukraine, la bouche d’un obusier de l’ère soviétique se lève, visant un groupe de fantassins russes qui s’approchent à plusieurs kilomètres de là.

Un soldat ukrainien fait signe de tirer, puis court rapidement se mettre à couvert. Le fracas tonitruant du projectile déchaîné envoie un voile de fumée noire s’élever au-dessus des jets de flammes jaunes. Un tas de coquilles usées dans le feuillage voisin s’agrandit de jour en jour.

Ici, le long d’une petite section de la ligne de front de 1 200 kilomètres (745 milles), l’armée de Moscou mène une poussée féroce destinée à coincer les forces ukrainiennes, à les détourner de leur contre-offensive acharnée et à minimiser le nombre de troupes que Kiev est en mesure d’envoyer. à des batailles plus importantes dans le sud.

La tactique du Kremlin menace de ralentir encore le rythme de la contre-offensive lancée il y a près de trois mois. Les efforts de Kiev pour reconquérir le territoire occupé par la Russie ont produit des gains minimes et de lourdes pertes, et le temps presse pour les troupes ukrainiennes, qui doivent tenter de tirer le meilleur parti des dernières semaines de la saison des combats estivaux.

L’armée ukrainienne considère désormais les combats dans le nord-est, notamment près de la ville de Koupiansk, dans la région nord de Kharkiv et dans les forêts près de Lyman, comme la principale offensive de la Russie.

Dans le même temps, les principales opérations offensives de l’Ukraine se concentrent dans le sud, où elles se rapprochent progressivement des rives de la mer d’Azov, dans le but apparent de couper le couloir terrestre menant à la péninsule de Crimée, dont la Russie s’est emparée en 2014. divisé en deux les terres occupées par la Russie dans le sud de l’Ukraine, sapant ainsi les lignes d’approvisionnement de Moscou.

La vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a exhorté les observateurs à mesurer les progrès ukrainiens non pas en kilomètres ou en mètres mais « par le fait même que nous parvenons à avancer dans de telles conditions ».

Tout en visant à occuper les troupes ukrainiennes le long du front nord-est, essentiellement statique, la Russie a également eu le temps de renforcer ses défenses dans le sud, notamment en posant de nombreuses mines, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les profondes fortifications ont ralenti l’avancée de Kiev dans cette direction.

Pendant ce temps, les Ukrainiens doivent faire face à des limitations en termes d’effectifs, de puissance aérienne et d’artillerie. Et l’imminence de la saison des pluies d’automne ajoute encore plus d’urgence à une bataille déjà difficile. Le sol boueux gênera l’infanterie et la machinerie lourde de Kiev.

Dans le sud, les forces ukrainiennes ont récemment réussi à percer les lignes russes. Depuis le début de la contre-offensive, l’Ukraine a avancé de 7 kilomètres dans la région sud de Zaporizhzhia, surmontant la semaine dernière d’épaisses fortifications russes pour reprendre le village de Robotyne – la première victoire tactiquement significative de l’Ukraine dans cette partie du pays.

On est loin des gains territoriaux considérables espérés par les alliés occidentaux. Mais prendre le contrôle du village rapproche les forces ukrainiennes de la ville de Tokmak, située à environ 30 kilomètres (19 miles), un important nœud ferroviaire occupé par la Russie qui constituerait un gain stratégique majeur. Et si les Ukrainiens avançaient ne serait-ce que 15 kilomètres (9 miles) de Robotyne, cela pourrait les amener à portée de tir des voies de transport est-ouest de la Russie, sapant potentiellement les capacités de combat de Moscou, affirment les observateurs militaires.

« Nous avons dépassé la première ligne de défense russe et nous approchons de la seconde », a déclaré un soldat ukrainien portant l’indicatif d’appel « Légion » positionné à Zaporizhzhia. Il a expliqué que ce succès était dû aux armes fournies par l’OTAN, en particulier aux véhicules de combat Bradley de fabrication américaine, ainsi qu’aux drones de fabrication ukrainienne capables de frapper à 60 kilomètres derrière les lignes russes.

Dans certains endroits, notamment dans la région de Robotyne, la deuxième ligne défensive « est assez solide », a déclaré le porte-parole militaire Oleksandr Shtupun. « Sans préparation adéquate, il est difficile d’y parvenir. »

Kiev n’a jamais explicitement déclaré ses objectifs en matière de contre-offensive, se contentant de dire qu’elle cherchait à restaurer les frontières territoriales de l’Ukraine de 1991.

Dans le nord-est, la Russie a intensifié ses opérations à la mi-juillet, rassemblant 100 000 soldats. Des zones sombres d’arbres brûlés marquent l’endroit où l’artillerie russe a attaqué les positions ukrainiennes dans les forêts luxuriantes près de Lyman. Les soldats plaisantent en disant que la région que les habitants surnomment la « forêt d’argent » est désormais une forêt noire.

À la périphérie de Koupiansk, les forces ukrainiennes doivent se déplacer à travers des champs essentiellement ouverts à proximité de la colonie de Synkivka, où les forces russes ont concentré leur avance. Les villages voisins ont été détruits, ne laissant que peu de possibilités aux forces ukrainiennes de se cacher.

« L’ennemi essaie constamment d’avancer », a déclaré le commandant de la brigade d’artillerie Viktor Yurchuk. « Les combats ont été incessants. »

Le colonel général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré que les troupes russes se regroupaient dans les régions de Koupiansk et de Lyman et déployaient des brigades et des divisions nouvellement formées ainsi que des armes. Maliar a déclaré que des unités aéroportées professionnelles avaient également été déployées autour d’Avdiivka, plus au sud dans la région de Donetsk, où les deux armées sont également engagées dans des combats.

En plus d’empêcher les forces ukrainiennes de se redéployer dans le sud, une avancée russe dans le nord-est créerait également un tampon protecteur pour les lignes d’approvisionnement du Kremlin. Moscou espère stopper l’avancée ukrainienne à Bakhmut, où les forces de Kiev ont récemment pris le contrôle de hauteurs plus proches des routes d’approvisionnement russes.

Pour Yurchuk, cela signifie que l’intensité des combats ne diminuera pas de sitôt. Après 18 mois de guerre, il est fatigué.

« Tout le monde en a assez de la guerre, croyez-moi », a-t-il déclaré.

En privé, certains alliés de l’Ukraine ont exprimé leur inquiétude quant à l’échec de la contre-offensive. Les soldats répondent que chaque kilomètre d’avancée est un exploit herculéen contre un ennemi bien fortifié.

NOUS. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’est opposé à l’idée selon laquelle l’Ukraine serait dans une impasse, affirmant la semaine dernière que les Ukrainiens « opèrent selon leur tactique et leur calendrier ».

Les préoccupations des alliés ont atteint les soldats ukrainiens en première ligne.

« Il est très difficile pour nos soldats d’entendre que notre assaut avance trop lentement », a déclaré un opérateur de drone connu sous l’indicatif d’appel « Salam » du groupe d’élite Adam dans la région de Bakhmut. « Nous sommes ici témoins de la situation sur la ligne de front et nous ne nous attendions pas à quelque chose de rapide. »

C’est un point de vue que partagent de nombreux militaires ukrainiens.

Reflétant ces frustrations, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré cette semaine que critiquer la lenteur équivalait à « cracher au visage du soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour ».

« Je recommanderais à tous les critiques de se taire, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes », a-t-il déclaré lors d’un voyage en Espagne.

George Barros, analyste du groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, a contesté les évaluations selon lesquelles la contre-offensive ne se déroule pas bien.

« Cette campagne se déroule de la meilleure façon possible, compte tenu de la manière dont elle a été soutenue », a-t-il déclaré.

Parce que les Russes semblent avoir une flexibilité limitée dans leurs réserves, même une petite percée ukrainienne qui coupe un point stratégique dans les lignes russes pourrait avoir pour conséquence que les troupes du Kremlin soient « très affaiblies », a déclaré Barros.

Pour l’instant, rien n’indique que les efforts russes dans le nord-est aient un impact significatif sur l’offensive ukrainienne dans le sud.

« Dans les délais, disons qu’il nous reste environ un mois » avant l’arrivée des pluies, a déclaré Shtupun. « Je pense que nous avons encore le temps de mener des actions offensives, tout comme notre ennemi. »

Samya Kullab, Associated Press