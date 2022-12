Les Russes envoient des cadeaux faits à la main aux troupes en Ukraine dans un contexte de patriotisme

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Des volontaires russes fabriquent des ceintures à partir de poils de chien pour aider à garder au chaud les soldats qui se battent contre l’Ukraine. Des enfants d’à peine six ans sont chargés à l’école de coudre des passe-montagnes et de fabriquer des amulettes censées protéger les soldats. Des « bataillons de tricoteurs » âgés fabriquent de grosses chaussettes à envoyer au front.

À Magnitogorsk, une ville située près des montagnes de l’Oural, la boulangerie de Sergei Loza récupère du houblon sauvage pour faire des biscottes au levain complet pour les soldats selon la recette de sa grand-mère. Des élèves de l’école technique de Voronezh, dans le sud-ouest de la Russie, ont fabriqué des bougies de tranchée et soudé de gros réchauds de camping en métal.

Des écoliers de toute la vaste étendue de la Russie font des lettres et des dessins en soutien à l’armée.

Ces gestes apparemment spontanés sont souvent des efforts descendants organisés par des responsables locaux, des écoles, des groupes de jeunes pro-russes financés par l’État et des centres fédéraux de «vieillissement actif», dans le cadre d’un effort dirigé par le Kremlin pour inverser le déclin du soutien à la guerre en Ukraine et pour stimuler une nouvelle vague de ferveur patriotique, alors que le président Vladimir Poutine double sa campagne longue, coûteuse et sanglante pour s’emparer des terres ukrainiennes.

Sergueï Kirienko, le premier chef d’état-major adjoint de Poutine, a déclaré ouvertement que la Russie devait mobiliser toute la population pour soutenir la guerre, sinon elle pourrait perdre.

“La Russie a toujours gagné n’importe quelle guerre – si elle devenait une guerre populaire”, a déclaré Kirienko lors d’un forum de directeurs d’école en octobre. « Nous sommes obligés de gagner cette guerre, à la fois la guerre chaude et la guerre de l’information économique et psychologique qui est menée contre nous. Mais pour cela, il faut que ce soit une guerre populaire.

Kiriyenko, qui s’est fréquemment rendu en Ukraine occupée, était une figure clé de l’annexion revendiquée par la Russie de quatre régions ukrainiennes – une violation du droit international que Poutine a néanmoins saluée comme une réalisation “significative”, bien que son armée ne contrôle pas entièrement ces zones.

“Chaque contribution à la victoire est précieuse”, a déclaré Kiriyenko, l’une des pom-pom girls de confiance de Poutine pendant la guerre, aux directeurs d’école. “Quelqu’un avec une lettre à un combattant, quelqu’un dans les installations de production, assurant les fournitures d’équipement nécessaires”,

Des familles en colère disent que les conscrits russes ont été jetés au front sans préparation

Mais la propagande du Kremlin perd de son avantage à mesure que les cotes d’écoute des émissions-débats de la télévision d’État – généralement populaires parmi les loyalistes de Poutine – diminuent.

L’effort de mobilisation sociale intervient au milieu d’un malaise public croissant face à l’augmentation des pertes en Russie et à sa mobilisation ratée. Selon un sondage de novembre réalisé par le centre indépendant Levada, 53 % des personnes interrogées souhaitent désormais des pourparlers de paix, contre 41 % qui souhaitent que la Russie continue de se battre.

« Pour l’instant, on ne voit pas beaucoup de monde qui se mobilise. Je veux dire, dans le sens dont vous parlez », a déclaré Denis Volkov, sondeur au Levada Center, dans une interview. “Je dirais que la réaction générale est:” Faites-le sans nous. Nous ne voulons pas participer.’

Le groupe central de la ligne dure galvanisé pour se battre est tombé à environ 15 à 20%, a déclaré Volkov.

« Ils sont patriotes. Ils disent : ‘Vous devriez être plus ferme, continuez simplement à vous battre’ », a-t-il ajouté. «Mais ce sont ces gens qui n’iront pas servir. Ce sont des personnes âgées, principalement des hommes.

Selon le sociologue indépendant Boris Kagarlitsky, directeur de l’Institut de la mondialisation et des mouvements sociaux, basé à Moscou, après des années d’interdiction par les autorités russes de l’activisme public et de la liberté de discussion, il est logique que la nouvelle poussée du patriotisme trébuche.

“La mobilisation sociale populaire n’est pas quelque chose que vous pouvez faire en écrivant des décrets et en quelques discours publics, etc.”, a déclaré Kagarlitsky. “Il faut aussi une sorte de mécanisme social, politique et même culturel, qui est absent dans la Russie d’aujourd’hui, du moins du côté du gouvernement.”

Peu de temps après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie a interdit la critique de l’armée et toute autre dissidence. “L’ironie de la situation”, a ajouté Kagarlitsky, “est qu’en détruisant toute mobilisation oppositionnelle, le système a également détruit la capacité même de la société à se mobiliser autour de problèmes”.

La perte de la ville de Kherson brise les objectifs de guerre de Poutine en Ukraine

Pendant qu’elles tricotent, les femmes disent sincèrement aux intervieweurs de la télévision nationale et régionale russe qu’elles mettent de l’amour dans chaque maille, tout en faisant écho à la propagande de l’État sur la guerre.

Nikolai Bondarenko, le chef du district de Predgorny dans le sud de la Russie, qui a organisé un effort local, a insisté auprès des médias locaux sur le fait que des enfants avaient «volontairement» tricoté 200 paires de chaussettes longues chaudes pour les soldats.

En Tchouvachie, Natalya Nikolaeva, la femme du gouverneur, dirige une collecte de nourriture et de cadeaux pour les soldats.

À Lipetsk, l’aile jeunesse du Front populaire panrusse, une coalition politique fondée par Poutine en 2011, et un centre d’artisanat financé par l’État, ont créé le « bataillon du tricot », ciblant les femmes dans les résidences pour personnes âgées et les personnes handicapées en tant que tricoteuses.

Le tricot, la pâtisserie, l’écriture de lettres et la collecte de fonds s’appuient sur l’auto-mythification de la Russie en tant que nation qui a sauvé le monde des nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le but d’approfondir l’implication des Russes ordinaires dans la guerre.

L’objectif semble être de favoriser un sentiment collectif d’objectif et d’espoir au milieu des revers répétés de la Russie sur le champ de bataille et de ses problèmes logistiques persistants pour former et équiper quelque 300 000 soldats mobilisés.

Un groupe de tricoteurs s’appelle les « sorcières de la nuit », d’après les célèbres femmes pilotes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale qui ont effectué des bombardements contre les nazis.

Le but de l’exercice semble donner une lueur chaleureuse à la propagande télévisée d’État, équilibrant le récit alarmiste du Kremlin selon lequel la Russie est victime d’agresseurs occidentaux désireux de l’avaler.

Le message du Kremlin selon lequel la survie même de la Russie est menacée a accru les niveaux d’anxiété du public, a rapporté le Levada Center le mois dernier, 80 % des répondants aux sondages se disant inquiets à propos de la guerre.

« Si nous ne le gagnons pas, nous ne perdrons pas. Nous cesserons tout simplement d’exister », a déclaré récemment l’ancien chef de l’agence spatiale russe Dmitri Rogozine dans un communiqué. entretien sur RT. Rogozine dirige un groupe soutenant les unités militaires russes.

Le Kremlin dit pas de paix pour l’Ukraine d’ici Noël (ou le Nouvel An)

La psychologue russe Ekaterina Kronhaus, basée en Israël, a déclaré que la tentative d’encourager l’activisme pro-guerre était en partie une propagande de bien-être, dépeignant la Russie comme un sauveur. Le volontariat, a-t-elle dit, a également aidé les citoyens à apaiser leur horreur face à la guerre.

« Nous avions cela à l’époque soviétique. Nous le savons. C’est, ‘Je vais faire de la céramique ou envoyer des chaussettes ou mes derniers roubles.’ C’est une question de patriotisme – nous devons hisser le drapeau, nous devons chanter des hymnes et tout ça », a déclaré Kronhaus.

Zinaida Yevmenkova, 82 ans, d’Oulianovsk, une ville sur la Volga, a dépensé ses derniers roubles, faisant don de 300 000, soit plus de 4 700 dollars, pour acheter un petit drone quadricoptère pour l’armée russe, a rapporté l’association caritative Giving Kindness. La pension mensuelle moyenne de la Russie est d’environ 266 $.

En remerciement, un soldat s’est jeté aux pieds d’Evmenkova et s’est incliné, touchant son front contre le sol et promettant “de gagner et de garder plus de gars en vie”.

Pour certains volontaires, cependant, il y a eu moins de joie. La police de la ville d’Orel a été appelée après qu’une retraitée ait trouvé les chaussettes qu’elle avait tricotées pour les soldats en vente sur le marché local. La femme a dû être transportée d’urgence à l’hôpital avec un problème cardiaque, a déclaré un ambulancier local sur les réseaux sociaux. L’ambulancier n’a pas répondu aux messages du Washington Post.

En signe de sentiment anti-occidental, les administrateurs du groupe de tricot Night Witches ont refusé une demande d’interview de The Post, déclarant dans un message sur Telegram que “Poutine est le président du monde” et signant une série d’obscénités sur l’OTAN. et le Pentagone.

Loza, le boulanger, n’a pas non plus répondu aux demandes d’interview. Onze autres groupes de tricot ou membres de groupes dans des villes à travers la Russie n’ont pas répondu ou ont refusé d’être interviewés.

“Pour une mobilisation, il faut de l’enthousiasme ou du moins il doit y avoir une sorte de peur collective”, a déclaré Kagarlitsky. “Mais à ce stade, la seule source de peur en Russie est l’État lui-même.”