Les analystes ont nommé trois Russes parmi les 10 meilleurs gardiens de la ligue élite de hockey

Un trio de Russes a été inclus dans la liste des 10 meilleurs gardiens de but de la LNH, avec le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy en tête.

Avant la nouvelle saison, les analystes du NHL Network continuent de compiler leurs palmarès pour les meilleurs de la ligue à divers postes, ayant déjà inclus trois Russes en tête de la liste des ailiers.

La tradition de la Russie de produire de solides gardiens de but s’est également reflétée dans la représentation du pays dans la liste des 10 meilleures étoiles à ce poste, comme l’a révélé dimanche le site Web de la LNH.

Ilya Sorokin, 27 ans, des Islanders de New York, a atterri au cinquième rang de la liste, étant décrit par l’analyste de NHL Network et ancien gardien de but Devan Dubnyk comme “une grande perspective” après ses deux saisons en Amérique du Nord après avoir quitté le CSKA Moscou.

“La façon dont il a joué l’an dernier était folle et je pense que les fans des Islanders doivent être extrêmement excités”, dit Dubnyk.

Au deuxième rang se trouvait le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin, qui a joué dans la course de son équipe à la finale des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est la saison dernière.

Shesterkin, 26 ans, a remporté le trophée Vézina 2022 de la LNH pour le meilleur gardien de but de la ligue et a été nommé joueur étoile de la première équipe, en plus d’être finaliste pour le trophée Hart du joueur par excellence de la LNH.

Parmi les gardiens à avoir disputé au moins 20 matchs, la star née à Moscou a mené la LNH en moyenne de buts alloués (GAA) avec 2,07 et pourcentage d’arrêts (.935).

“Chaque décennie environ, un gardien de but arrive, peu importe la ligue dans laquelle il joue, il est capable d’accéder immédiatement à la meilleure ligue du monde et d’être dominant.” a déclaré l’analyste Ken Daneyko.

« C’est un gardien spécial… Il aurait très bien pu être numéro un sur cette liste.

La première place est revenue à son compatriote russe Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay. Le joueur de 28 ans n’a pas réussi à aider son équipe à remporter trois fois la Coupe Stanley alors qu’ils ont échoué en finale contre l’Avalanche du Colorado.

Ancien vainqueur du trophée Vézina en 2019 et vainqueur du trophée Conn Smythe en 2021, ainsi que deux fois membre de la première équipe d’étoiles, Vasilevskiy continue de faire partie intégrante du succès des Bolts.

“Il est grand (6 pieds 3 pouces, 225 livres), il est flexible, il est rapide, il est tout,” dit Dubnyk.

« C’est juste fou à regarder. … C’est fou et puis vous combinez cela avec le fait qu’il est un joueur de gros gibier…

“Vous combinez cela avec son talent et c’est pourquoi il est numéro un chaque année, à peu près,” ajoute l’analyste.

La nouvelle saison de la LNH débute le 7 octobre avec le premier de deux matchs phares à Prague, la capitale tchèque.