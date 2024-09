« Les Russes en guerre » censuré au Canada — RT World News

Le festival du film TIFF de Toronto évoque des menaces à la sécurité de la part d’activistes ukrainiens

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a fait le « sans précédent » La décision d’annuler la projection du documentaire « Les Russes en guerre » a été prise. Les organisateurs ont invoqué des menaces pour la sécurité après des pressions exercées par des militants ukrainiens.

La cinéaste russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé sept mois avec une unité militaire russe et a produit ce documentaire à la première personne avec le financement du gouvernement canadien. Sa projection préliminaire, mardi, a été marquée par des piquets de grève de groupes ukrainiens qui l’ont qualifié de « scandaleux ». « Propagande russe. »

« Nous avons reçu des rapports indiquant une activité potentielle dans les prochains jours qui présente un risque important ; compte tenu de la gravité de ces préoccupations, nous ne pouvons pas procéder comme prévu », Les organisateurs du TIFF l’ont annoncé jeudi soir.

« Cela a été une décision incroyablement difficile », ils ont ajouté. « Il s’agit d’une initiative sans précédent pour le TIFF. »

Le festival aura lieu « pause » les projections prévues vendredi, samedi et dimanche mais a l’intention de montrer le film « quand il sera sécuritaire de le faire », ont indiqué les organisateurs. La projection de vendredi était censée être la première nord-américaine du long métrage.

Des groupes ukrainiens ont organisé une manifestation devant la projection de mardi, accusant le film de « humaniser l’agresseur ». Le consul général de Kiev à Toronto, Oleg Nikolenko, faisait partie de la « grande foule » comme l’a décrit la CBC. Un manifestant a fait irruption dans la salle pendant la projection et a dénoncé le film comme « propagande » avant d’être évacué par la sécurité, tandis qu’un autre distribuait des tracts pro-ukrainiens aux membres du public.

Nikolenko a affirmé que le film avait porté atteinte à la réputation du TIFF et donné « La Russie est une occasion de saper davantage la démocratie » promettant que les Ukrainiens « continuer à combattre la propagande russe dans tous les coins du monde en utilisant tous les moyens pacifiques et légaux. »

Jeudi, le Congrès ukrainien canadien a appelé à la démission du conseil d’administration du TIFF, à la suspension du financement gouvernemental du festival et à une enquête sur « prôner le génocide ».

Les producteurs de « Les Russes en guerre » appelé la décision du TIFF d’annuler le film « déchirant » et un « un affront… à nos valeurs démocratiques dans des médias libres. » Ils ont également condamné la vice-première ministre Chrystia Freeland ainsi que deux sénateurs et deux députés canadiens qui ont rejoint les responsables ukrainiens dans leurs efforts pour faire censurer le film, pour « irresponsable, malhonnête et provocateur » rhétorique qui « incité à la haine violente » ce qui a conduit à la censure du film.

Freeland, dont le grand-père était un collaborateur nazi ukrainien, a déclaré mercredi qu’elle avait « de graves préoccupations » Le film n’aurait pas dû recevoir de financement de l’État. Le projet a reçu environ 340 000 dollars canadiens (250 000 $) du Fonds des médias du Canada par l’intermédiaire de TVOntario, qui a depuis désavoué le film.