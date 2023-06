Un allié TOP de Vladimir Poutine a insisté sur le fait que les Russes vivant à l’étranger devraient être exhortés à fuir d’éventuelles cibles d’attaques nucléaires en Occident.

Le professeur Sergei Karaganov a froidement appelé à l’utilisation d’armes nucléaires pour briser « la volonté de l’Occident » de soutenir l’Ukraine.

L’un des alliés de Vladimir Poutine a déclaré que les Russes à l’étranger devraient fuir les cibles d’attaques nucléaires en Occident 1 crédit : East2West

Le professeur Sergei Karaganov a affirmé que « la volonté de l’Occident de soutenir l’Ukraine est brisée » 1 crédit : East2West

Cela survient alors que des bombes « trois fois plus puissantes » que celles larguées sur Hiroshima seraient arrivées aux portes de l’OTAN.

Karaganov, président du Conseil de la politique étrangère et de défense, a déclaré que le Kremlin devrait dire aux expatriés russes d’évacuer les cibles potentielles d’attaques nucléaires dans le but d’intensifier les tactiques alarmistes.

Il a fait l’affirmation irréfléchie que l’utilisation d’armes nucléaires contre l’Occident peut « sauver l’humanité » des ruines radioactives de l’Armageddon atomique à grande échelle.

Karaganov a exigé que Poutine veille à ce que « la volonté de l’Occident d’inciter et de soutenir la junte de Kiev soit brisée ».

Il a ajouté : « Il est nécessaire que l’Occident se contente de ‘reculer’ et n’empêche pas la Russie et le monde d’avancer. »

Le politologue souhaite que le régime de Poutine augmente sa rhétorique nucléaire, mais si cela ne dissuade pas l’Occident de fournir des armes à l’Ukraine, des frappes nucléaires devraient être déclenchées.

Karaganov, 70 ans, a ajouté: « L’ennemi doit savoir que nous sommes prêts à frapper une frappe de représailles préventive pour toutes ses agressions actuelles et passées afin d’empêcher un glissement vers une guerre thermonucléaire mondiale ».

Il a affirmé que l’Occident avait perdu la «peur de l’enfer» ou «Armageddon» de la guerre froide qui existe dans une guerre nucléaire à grande échelle, ajoutant: « La peur de l’escalade nucléaire doit être restaurée. Sinon, l’humanité est condamnée.

« Mais que se passe-t-il s’ils ne reculent pas [and if the West has] complètement perdu votre sens de l’auto-préservation?

« Alors [Russia] devra atteindre un groupe de cibles dans un certain nombre de pays afin de ramener à la raison ceux qui ont perdu la tête.

« C’est un choix moralement terrible – nous utilisons les armes de Dieu, nous condamnant à de graves pertes spirituelles.

« Mais si cela n’est pas fait, non seulement la Russie peut périr, mais, très probablement, toute la civilisation humaine prendra fin.

« Nous devrons faire ce choix. »

Cela vient après qu’il a été rapporté que de puissantes armes nucléaires ont été livrées à l’allié de la Russie à la frontière ukrainienne.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé qu’il avait reçu les armes du Kremlin et a déclaré qu’il « n’hésiterait pas » à les utiliser.

À la télévision d’État russe, Loukachenko a déclaré : « Les bombes sont trois fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki » – les villes japonaises pulvérisées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les responsables occidentaux, cependant, ont rejeté les affirmations du laquais du président Vladimir Poutine comme « recherchant l’attention ».

L’un d’eux a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Moscou avait envoyé les armes apocalyptiques, que Loukachenko avait demandées en mars.

Il a ajouté : « Nous n’en avons vu aucun arriver.

« Ils parlent de livraison, mais vous ne voyez pas le photocall qui suit.

« C’est une énorme distraction de la part de Poutine.

« Sa rhétorique de prédilection semble être les armes nucléaires et tout le monde devient nerveux et nerveux. »