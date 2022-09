Les RUSSES vivant à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne craignent que les forces de Zelensky n’envahissent alors que la guerre de Poutine fait face à des revers répétés.

Les troupes du tyran ont perdu plus de territoire en quelques jours qu’elles n’en ont gagné en plus de six mois de guerre alors que les soldats russes organisent une retraite précipitée au milieu d’un époustouflant blitz ukrainien.

Les réfugiés affluent de l’autre côté de la frontière vers Belgorod Crédit : AP

Une fusée russe lancée à Kharkiv depuis la région de Belgorod, où des explosions se font constamment entendre Crédit : AP

La Russie a perdu environ 1 milliard de dollars en équipement militaire au cours de la contre-attaque de trois semaines qui a vu des chars et des munitions abandonnés par des bataillons en fuite.

Des images dramatiques ont capturé des troupes russes se rendant en masse avec des rapports de moral en chute libre parmi les soldats.

La situation calamiteuse de Poutine a laissé les habitants de Belgorod en Russie craindre pour leur sécurité alors que des forces fatiguées envahissent la région.

Des réfugiés de la région voisine de Kharkiv – où l’Ukraine affirme avoir récupéré plus de 3 000 kilomètres carrés de territoire – sont également arrivés par wagons chargés.

Le bruit des explosions peut être entendu à Belgorod depuis l’Ukraine déchirée par la guerre.

Mais ces derniers jours, la région elle-même a été frappée par une nouvelle série de grèves.

Samedi, au moins une personne a été tuée et deux personnes blessées, ont affirmé des responsables de la région.

Les autorités de Belgorod sont maintenant confrontées à des appels de résidents effrayés pour agir alors que des explosions nocturnes se propagent dans la région.

Un habitant énervé a écrit sur la page Facebook du gouverneur local Vyacheslav Gladkov : « Je demande encore une fois, où est notre armée, celle qui doit nous protéger ?.

“Nous sommes à la frontière, ils nous tirent dessus, nous avons donc besoin d’une armée et d’une protection. Qui va réveiller le président ?”

Les résidents et les propriétaires d’entreprises craintifs ont commencé à acheter des panneaux de contreplaqué au cas où ils auraient besoin de couvrir leurs fenêtres, tandis que certains ont façonné des abris anti-bombes dans leurs jardins.

Une femme terrifiée a déclaré au New York Times : “C’est comme s’ils étaient déjà là.”

Des soldats ont également été aperçus en train de s’approvisionner pour l’hiver, craignant que la guerre ne fasse rage pendant de nombreux mois à venir.

Oleg, un propriétaire de restaurant, a déclaré au Guardian : “Personne ne s’attend à ce qu’il vienne ici.”

L’Ukraine n’a pas signalé son intention de faire passer la guerre par-delà la frontière, mais les réfugiés du territoire repris par les héros ukrainiens continuent d’affluer.

“NOUS AVONS PEUR”

Le marchand du marché Maksim, 21 ans, a déclaré au NYT : “Il y a tellement de rumeurs, les gens ont peur.”

L’institutrice de maternelle Ekaterina, 21 ans, a ajouté : « Nous avons peur, et c’est particulièrement difficile lorsque vous travaillez avec des enfants.

“Les enfants commencent à courir partout en criant “missiles” mais nous leur disons que ce n’est que du tonnerre.”

Poutine espérait une victoire rapide en Ukraine – mais ses troupes ont rencontré une résistance ukrainienne avec d’énormes quantités de matériel rendu inutile par les défenseurs des héros.

Cela survient alors que les troupes russes sont tuées à dix contre un par les héros ukrainiens alors que les hommes de Vlad jettent des chars soviétiques rouillés dans une retraite chaotique, affirment les responsables de la défense.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, a déclaré que les pertes du Kremlin étaient nettement supérieures à celles de l’Ukraine.

Au cours des derniers jours, les responsables ukrainiens ont estimé avoir récupéré quelque 3 000 kilomètres carrés de territoire à la Russie.

Il s’agit du changement le plus spectaculaire en terre ukrainienne depuis le début de la guerre en février.

Les services de renseignement britanniques évaluent l’échelle du territoire ukrainien repris à deux fois la taille du Grand Londres et incluent la ville clé d’Izium.

Les troupes russes se sont déjà retirées d’Izium dans la région de Kharkiv Crédit : Reuters