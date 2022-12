Les Russes confirmés pour l’Open d’Australie

Une foule de stars ont été autorisées à concourir – contrairement à l’interdiction imposée à Wimbledon

Les joueurs russes ont été inclus sur la liste des inscrits pour l’Open d’Australie 2023, confirmant leur droit de participer au tournoi de Melbourne en janvier.

Daniil Medvedev, deux fois finaliste battu lors de l’événement, est en tête des joueurs masculins russes de la liste dévoilée jeudi par les organisateurs.

Actuellement numéro sept mondial, Medvedev se retrouve une place devant son compatriote Andrey Rublev.

Plus bas dans la liste, la Russe Karen Khachanov – demi-finaliste de l’US Open en septembre – entre dans le tirage au sort en tant que numéro 20 mondiale.

Dans la liste des entrées féminines, la paire russe Daria Kasatkina et Veronika Kudermetova se dirigent toutes deux vers l’Australie dans le top 10 mondial.

L’ancienne numéro un féminine russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui a été forcée de manquer une grande partie de la saison 2022 après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au genou, reviendra à l’action.

Pavlyuchenkova, 31 ans, est trois fois quart de finaliste à Melbourne.

Conformément aux politiques imposées par la WTA, l’ATP et l’ITF (Fédération internationale de tennis) en raison du conflit en Ukraine, les joueurs de Russie et de Biélorussie devront participer à l’Open d’Australie sous un statut neutre et sans aucun symbole national.

Mais les responsables de l’Open d’Australie ont choisi de ne pas suivre leurs homologues de Wimbledon, qui ont banni tous les joueurs russes et biélorusses de l’édition 2022 du tournoi.

Cela a fait du terrain en gazon une pièce maîtresse parmi les quatre tournois du Grand Chelem, avec l’Open de France, l’US Open et maintenant l’Open d’Australie permettant tous aux joueurs russes et biélorusses de s’affronter.

Wimbledon a été dépouillé de ses points de classement par la WTA et l’ATP en réponse à sa position, les organisations infligeant une amende aux autorités britanniques du tennis à hauteur de 2 millions de dollars combinés.

Il a été rapporté cette semaine que les responsables du All England Lawn Tennis Club reconsidéraient leur interdiction avant l’édition 2023 du tournoi, après avoir été surpris par la force du contrecoup contre leur position.

S’exprimant en octobre, le PDG de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré que les joueurs russes et biélorusses seraient “accueillir” à Melbourne l’année prochaine.

“Ils ne peuvent participer à aucune activité telle que l’hymne de la Russie et ils doivent jouer en tant que joueurs indépendants sous un nom neutre. Mais ils seront les bienvenus à l’Open d’Australie en janvier », dit le fonctionnaire.

Novak Djokovic, neuf fois champion masculin du record, figure également sur la liste des inscrits à l’Open d’Australie 2023.

Le Serbe, 35 ans, a été empêché de défendre son titre à Melbourne en début d’année lorsqu’il a été expulsé de suite en raison de son statut de vaccin Covid.

On craignait qu’une interdiction de réintégration de trois ans n’empêche Djokovic de se présenter à nouveau, bien que les responsables du gouvernement australien aient supprimé toutes les restrictions, l’autorisant à soumissionner pour un 22e titre du Grand Chelem.

En l’absence de Djokovic, le titre masculin de l’Open d’Australie 2022 a été remporté par Rafael Nadal, qui a battu Medvedev lors d’une épopée en cinq sets en finale.

La défaite était une deuxième défaite consécutive pour Medvedev lors du match pour le titre à Melbourne, après avoir été battu par Djokovic en 2021.

S’exprimant lors d’un tournoi en Arabie saoudite cette semaine, Medvedev – qui a passé 16 semaines combinées en tant que numéro mondial cette année – a déclaré qu’il était ravi de relever un autre défi à Melbourne.

“J’aime l’Australie et j’ai hâte de voir comment ça se passe [next] an,” a déclaré le joueur de 26 ans.

La couronne féminine de 2022 à Melbourne a été remportée par la héroïne locale Ashleigh Barty, qui a depuis pris sa retraite.

L’actuelle numéro un mondiale Iga Swiatek, de Pologne, sera la grande favorite avant le tournoi féminin de l’année prochaine.

L’Open d’Australie 2023 se tiendra à Melbourne Park du 16 au 29 janvier.