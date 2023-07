Les Russes bombardent le centre de Kharkiv quelques heures après une précédente attaque mortelle

La Russie a poursuivi son assaut sur Kharkiv, avec de fortes explosions entendues dans le quartier central dimanche soir, quelques heures seulement après qu’une personne a été tuée et quatre blessées lors d’une attaque précédente.

Le gouverneur, Oleh Synyehubov, a exhorté les gens à se rendre dans des abris. La Russie avait commencé à bombarder la ville ukrainienne du nord-est dimanche à 2 heures du matin, tirant quatre missiles anti-aériens S-300. Personne n’a été blessé car deux ont été interceptés et les deux autres ont atterri dans une cour.

Un cratère de 2h du matin frappe dimanche sur Kharkiv. Photographie : Aucune

Plus tard dimanche soir, les Russes ont de nouveau frappé, tirant deux autres missiles. Synyehubov a déclaré qu’un jeune homme avait été tué et qu’au moins quatre personnes avaient été blessées. Des traînées de vapeur étaient visibles au-dessus de la place de la Liberté de Kharkiv et du bâtiment néo-classique de l’administration régionale, qui a été bombardé dans les premiers jours de l’invasion de Vladimir Poutine.

Synyehubov a déclaré que la victime dimanche était un homme né en 1999 qui travaillait dans une entreprise civile. Trois personnes ont été hospitalisées pour des blessures causées par des éclats d’obus après la grève dans le quartier Osnovianskyi de la ville. Un quatrième a été soigné sur place.

Quelques minutes plus tard, il y a eu une autre alerte de raid aérien, alors que la Russie lançait sa troisième attaque en moins de 24 heures. Deux explosions ont été entendues près du centre-ville. Le gouverneur a posté : « Les occupants frappent à nouveau Kharkiv. Déplacez-vous vers les abris.

L’Ukraine a repris une grande partie de la région élargie de Kharkiv en septembre, les forces russes n’y occupant plus qu’une petite bande de terre.

La vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a déclaré sur Telegram que les forces russes ont également attaqué en direction de Kupyansk dans la région de Kharkiv pendant deux jours consécutifs.

« Nous sommes sur la défensive », a écrit Maliar. « Il y a des combats féroces. Les positions des deux parties changent de manière dynamique plusieurs fois par jour. »

Maliar a également déclaré que les deux armées se battaient autour de la ville en ruine de Bakhmut, mais que les forces ukrainiennes « avançaient progressivement » le long de son flanc sud.

Elle a ajouté que les troupes de Kiev repoussaient également les attaques russes ailleurs sur le front oriental près d’Avdiivka et de Maryinka.