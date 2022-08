Les détenteurs d’un passeport russe ne peuvent pas entrer au château de Vincennes, qui abrite des archives militaires, a appris l’AFP

Le ministère français de la Défense a interdit aux ressortissants russes d’entrer dans la résidence royale médiévale du château de Vincennes, a appris l’Agence France Presse (AFP). Le château à l’est de Paris est le siège du Service historique de la Défense, archives du ministère français.

Le ministère a publié une directive interne restreignant l’accès des Russes à toutes les installations militaires, y compris le site historique, après que la Russie a attaqué l’Ukraine, a rapporté lundi l’AFP, citant une source.

La révélation est apparue après que l’agence de presse a suivi l’histoire de deux femmes russes, qui se sont vu refuser l’entrée au château fin juillet. L’un d’eux a déclaré que les gardes avaient vérifié leurs passeports avant de leur dire qu’ils ne pouvaient pas entrer en raison de leur nationalité.

La femme est journaliste et a déclaré avoir quitté son pays d’origine il y a cinq mois à cause du conflit avec l’Ukraine, selon le rapport.

La source de l’agence de presse au ministère de la Défense a déclaré que les journalistes souhaitant visiter les archives pouvaient toujours demander une autorisation spéciale.

Le rapport de l’AFP n’a pas précisé si la restriction s’applique à l’ensemble du château, qui est un site patrimonial et une attraction touristique populaire, ou seulement à la partie qui abrite les archives. Le site Web du Service historique de la Défense indique que les visiteurs du musée sont tenus de présenter une pièce d’identité en raison de la “contexte international actuel” et “mesures de sécurité en vigueur” sur le site.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.