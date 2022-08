Les Russes au mémorial de Daria Dugina appellent à la victoire contre l’Ukraine

Mardi, les Russes ont fait leurs adieux à Daria Dugina, fille de l’idéologue d’extrême droite Alexander Dugin, alors que les appels se multipliaient en Russie pour une approche plus dure dans la guerre contre l’Ukraine, et le Département des États-Unis a averti que Moscou intensifierait probablement les attaques contre des cibles civiles et institutions gouvernementales dans les prochains jours.

Lors d’une cérémonie commémorative civile, des centaines de personnes se sont alignées et ont défilé devant le cercueil fermé dans une salle sombre du centre de télévision d’État d’Ostaninko à Moscou, déposant des roses et des œillets à côté, se signant et s’inclinant devant le cercueil. Un projecteur a éclairé une image en noir et blanc de son visage. De grandes couronnes funéraires avec des roses rouges et des lys blancs bordent le hall avec plus de photographies de Dugina.