L’un des plus gros blockbusters hollywoodiens de cet été, « Barbie », a été intégralement divulgué sur l’alternative russe de YouTube appelée RuTube. Le film n’est pas officiellement sorti en Russie, les studios de cinéma occidentaux ayant quitté le pays en raison du conflit en Ukraine.

Le film complet d’une heure et 54 minutes a été téléchargé sur le site d’hébergement vidéo en qualité 1080p et comportant un doublage russe complet. La fuite est survenue un jour avant la sortie numérique internationale prévue du film.

La semaine dernière, plusieurs cinémas de Russie ont également commencé à projeter des copies piratées du film avec des billets à seulement 280 roubles (environ 3 dollars). Certains cinémas, selon la chaîne Telegram Baza, ont également projeté « Barbie » ainsi que « Oppenheimer » de Christopher Nolan sous des noms de code tels que « Quick Dates » et « Dubak » (froid extrême), respectivement.

À la fin du mois dernier, le ministère russe de la Culture a déclaré qu’il n’ordonnerait pas l’octroi de licences pour « Barbie » et « Oppenheimer », expliquant qu’aucun des deux films ne répondait aux exigences. « buts et objectifs fixés par le chef de l’Etat pour préserver et renforcer les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes ».

Le ministère a noté qu'il existe de nombreux films nationaux de grande qualité, tels que la comédie familiale « Cheburashka » – un personnage de dessin animé de l'ère soviétique aux grandes oreilles – disponibles en Russie.















L’Association russe des producteurs de films et de télévision (APKiT) s’est également opposée à l’octroi d’une licence officielle pour les deux superproductions hollywoodiennes, expliquant que dans le contexte du retrait des studios de cinéma occidentaux de Russie, la nécessité de remplacer les importations a stimulé une augmentation de la production de films et de séries télévisées russes. et a contribué au développement du cinéma national.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré dans une interview accordée à RT en mai que si les grands studios hollywoodiens et d’autres entreprises occidentales quittaient le marché russe, il n’aurait aucun problème avec le piratage de la propriété intellectuelle occidentale par les Russes.

Medvedev a également appelé les Russes à « Trouvez les bons pirates et téléchargez tout à partir d’eux » afin d’infliger « dégâts maximaux » et provoquer la faillite des entreprises occidentales qui ont quitté la Russie.