Les Russes achètent les derniers articles de H&M et Ikea alors que les magasins se préparent à quitter le pays après l’invasion de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Les acheteurs en Russie ont acheté pour la dernière fois des articles chez H&M et Ikea, qui sont sur le point de quitter le pays après l’invasion de l’Ukraine.

H&M, basé en Suède, et Ikea, basé aux Pays-Bas, ont suspendu leurs ventes en Russie après le début de l’opération militaire.

Les deux points de vente déchargent leurs stocks de vêtements et d’ameublement alors qu’ils cessent leurs activités en Russie.

Dernières nouvelles en Ukraine – Des familles russes fuient les régions du sud “dans la panique”

Les habitants du centre commercial Aviapark de Moscou se sont dits “très blessés” par le départ d’H&M, mais “vont commencer à regarder les marques russes”.

Les ventes d’Ikea ​​​​sont uniquement en ligne, tandis que les étagères et les étagères étaient remplies de nombreux articles au magasin H&M de la capitale russe.

Les magasins à proximité ont été fermés, notamment Zara, Oysho, Bershka, Pull&Bear et Uniqlo, tandis que New Yorker, Finn Flare, Marks & Spencer et Mango étaient ouverts.

Les travailleurs seront licenciés alors que H&M et Ikea réduisent leurs activités en Russie.

H&M a déclaré que 6 000 employés seraient touchés et travaillait sur les détails de l’offre d’un soutien continu dans les mois à venir.

Ikea a déclaré en juin que de nombreux travailleurs perdraient leur emploi et il leur a garanti six mois de salaire, ainsi que des avantages sociaux de base.

Il a déclaré cette semaine qu’il comptait 15 000 travailleurs en Russie et en Biélorussie – mais il n’a pas confirmé combien d’entre eux risquent d’être licenciés.

La PDG du groupe H&M, Helena Helmersson, a déclaré le mois dernier: “Nous sommes profondément attristés par l’impact que cela aura sur nos collègues et très reconnaissants pour tout leur travail acharné et leur dévouement.”

De nombreuses entreprises occidentales ont promis de quitter la Russie après l’envoi de troupes dans Ukrainemettant des mois à mettre fin à leurs activités et vendant souvent des participations à des entreprises russes.

Lire la suite:

Quels sont les risques d’un accident nucléaire en Ukraine ?

McDonalds a vendu ses 850 restaurants à un franchisé russequi a commencé à les rouvrir sous le nom de Vkusno & tochka.

Certaines entreprises sont restées en Russie ou fonctionnent partiellement.

Le détaillant français de rénovation domiciliaire Leroy Merlin a maintenu ses 112 magasins en Russie, tandis que Pepsi, Nestlé et Johnson & Johnson fournissent des produits essentiels comme des médicaments et des préparations pour bébés.