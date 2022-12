Les ruptures royales et les trahisons occupent le devant de la scène dans les derniers épisodes de “Harry & Meghan” – National

** REMARQUE : Cet article contient des spoilers des docu-séries “Harry et Meghan” sur Netflix. **

Les trois premiers épisodes du documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle n’ont pas ébouriffé trop de plumes au palais de Buckingham, mais le duc et la duchesse de Sussex ont fait monter les enchères dans les épisodes 4, 5 et 6, détaillant la jalousie, la trahison et le refus du palais. protéger Markle d’une presse enragée a conduit de plus en plus à une situation intenable qui, disent-ils, leur a finalement forcé la main.

La deuxième tranche de Harry et Meghan a été mis en ligne jeudi, offrant un récit profondément personnel – et parfois choquant – de la façon dont la relation du couple avec la famille royale a commencé à s’effondrer après leur mariage en 2018, les obligeant finalement à démissionner en tant que membres actifs de l’institution royale et à partir pour les États Unis.

Harry, en particulier, a porté des accusations assez graves contre son frère, le prince William, son père, le roi Charles III, ainsi que les bureaux de presse du palais, détaillant l’animosité parmi les membres les plus âgés de la famille et comment sa femme a le plus souffert en tant que résultat.

Alors que le volume 2 des docuseries s’ouvrait sur une note douce, avec le couple partageant les détails chéris de leurs noces, il a rapidement pris une tournure sombre, tenant les promesses de Netflix d’un regard derrière le rideau sur une situation de plus en plus toxique. Voici cinq des révélations les plus dramatiques découvertes dans le dernier épisode de la série.

Le prince Harry “se déteste” pour la façon dont il a géré les pensées suicidaires de Markle

Dans l’épisode 4, Harry et Markle ont développé l’escalade du vitriol et du racisme auxquels ils ont été confrontés aux mains des tabloïds britanniques dans l’année suivant leur mariage, ce qui a finalement poussé Markle de plus en plus déprimé à envisager le suicide.

“C’était comme si tout cela s’arrêterait si je ne suis pas là”, a-t-elle déclaré. “Et c’était la chose la plus effrayante à ce sujet parce que c’était une pensée si claire.”

Harry, repensant à cette période, a déclaré qu’il “était dévasté”.

“Je savais qu’elle avait du mal”, a-t-il déclaré. “Nous étions tous les deux en difficulté, mais je n’aurais jamais pensé que cela arriverait à ce stade – et le fait que cela soit arrivé à ce stade, je me sentais en colère et honteux.”

Le duc a déclaré qu’en raison de son éducation, il “traitait cela comme un Harry institutionnel par opposition à son mari Harry”.

“Ce qui a pris le pas sur mes sentiments, c’est mon rôle royal”, a-t-il déclaré. “J’avais été formé pour m’inquiéter davantage de ‘Qu’est-ce que les gens vont penser si nous n’allons pas à cet événement ? Nous allons être en retard », et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça.

“Ce dont elle avait besoin de moi, c’était bien plus que ce que je pouvais donner.”

Doria Ragland, la mère de Markle, a également expliqué à quel point elle se sentait impuissante en regardant sa fille se débattre.

“Être constamment harcelée par ces vautours – juste en train de s’attaquer à son esprit – qu’elle penserait en fait à ne pas vouloir être ici … ça, ce n’est pas facile à entendre pour une maman”, a déclaré Ragland à la caméra à travers les larmes .

Markle et Harry ont tous deux déclaré qu’en dépit d’être pleinement conscients de la gravité de la situation, le palais n’était pas disposé à les aider.

“Ils ont pensé:” Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement s’en occuper? Comme pour dire : ‘Eh bien, tout le monde s’en est occupé, pourquoi ne peut-elle pas s’en occuper ?’ Mais c’était différent. C’était différent », a déclaré Harry.

“Je voulais aller quelque part pour obtenir de l’aide, mais je n’y étais pas autorisé”, a déclaré Markle. “Ils s’inquiétaient de ce à quoi cela ressemblerait pour l’institution.”

Harry accuse le bureau de son père d’avoir divulgué de la correspondance privée concernant son projet de déménager au Canada

Dans l’épisode 5, Harry a déclaré que lui et Markle envisageaient de déménager au Canada entre décembre 2019 et janvier 2020, tout en passant Noël sur l’île de Vancouver avec leur fils, Archie.

“Nous pensions que ce serait bien de nous donner un peu de répit, mais nous étions aussi vraiment passionnés par la poursuite de notre travail dans tout le Commonwealth, pour soutenir la reine”, a expliqué Harry, ajoutant que les journalistes de la rotation royale n’y auraient pas accès. au Canada, ce qui allégerait la pression sur sa femme.

Le couple prévoyait également de gagner leur propre argent au Canada, ce qui donnerait peu de raisons à la presse de s’immiscer dans leurs affaires privées, car ils ne seraient plus financés par le contribuable.

Cependant, Harry a déclaré que lorsqu’il avait approché son père (alors prince Charles) au sujet de l’arrangement, Charles lui avait demandé de mettre le plan par écrit avant de le signer. Harry a affirmé avoir écrit plusieurs courriels à Charles au cours des trois premiers jours de janvier –– l’un des courriels mentionnait que «nous serions prêts à renoncer à nos titres de Sussex si nécessaire. C’était donc le plan. »

Pendant ce temps, dit Harry, il a contacté sa grand-mère, la reine Elizabeth, au sujet d’une réunion pour discuter du plan. Elle était enthousiaste à l’idée que Harry et Markle viennent rester avec elle pour une nuit, a-t-il dit, ajoutant que la reine lui avait dit que son emploi du temps était libre cette semaine-là.

Meghan a rappelé que quelques jours plus tard, ils retournaient au Royaume-Uni lorsque son mari a appris qu’il ne serait pas autorisé à voir sa grand-mère, car son emploi du temps était soudainement plein.

“C’était certainement le contraire de ce qu’elle m’avait dit”, a déclaré Harry à propos de sa conversation précédente avec le défunt monarque. “Plus tard dans l’après-midi, nous avons découvert que cette histoire allait sortir – d’une manière ou d’une autre, les tabloïds étaient au courant de cette proposition (de déménager au Canada).

“Il est devenu clair que l’institution avait divulgué le fait que nous allions retourner au Canada et l’élément clé de cette histoire qui m’a fait prendre conscience que le contenu de la lettre entre moi et mon père avait été divulgué était que nous étions prêts à renoncer à nos titres de Sussex. C’était le cadeau », a accusé Harry. “J’étais comme, ‘Wow, comme notre histoire, notre vie a littéralement été prise sous nous.’ ”

Le prince William aurait rompu un pacte entre les frères

Dans l’épisode 4, Harry accuse également William d’avoir rompu un accord de longue date entre les frères selon lequel ils ne permettraient jamais à leurs bureaux de presse d’échanger des histoires négatives les uns sur les autres.

Bien qu’il n’ait pas nommé d’exemple passé spécifique, il a déclaré: “William et moi avons tous les deux vu ce qui s’est passé dans le bureau de notre père et nous avons convenu que nous ne laisserions jamais cela arriver à notre bureau.”

“Je préférerais de loin être détruit dans la presse plutôt que de jouer avec ce jeu ou cette entreprise de commerce”, a-t-il déclaré, exprimant sa déception face au prince de Galles, notant, “et de voir le bureau de mon frère faire la même chose que nous avons promis nous ne le ferions jamais tous les deux, c’était déchirant.

Harry a dit des gros titres extrêmement positifs sur sa première tournée réussie avec Markle alors qu’un couple marié en Australie avait radicalement changé à leur retour à la maison, laissant entendre que la prétendue jalousie de son frère aurait pu avoir quelque chose à voir avec le changement soudain de ton de la presse.

“Le problème est que lorsque quelqu’un qui se marie, qui devrait être un acte de soutien, vole alors la vedette ou fait le travail mieux que la personne qui est née pour le faire, cela dérange les gens”, a expliqué Harry à propos de son épouse américaine, qui était un naturel avec les fans australiens.

“Cela modifie l’équilibre parce que vous avez été amené à croire que la seule façon pour vos organisations caritatives de réussir et la seule façon de développer ou d’améliorer votre réputation est de faire la une de ces journaux.”

Harry dit que William lui a crié dessus devant la reine

Dans l’avant-dernier épisode, Harry a discuté d’une réunion de crise de 2020 au domaine de Sandringham où il a affirmé que William avait crié et lui avait crié dessus devant leur grand-mère.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus et de voir mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’asseoir là et en quelque sorte tout comprendre”, a déclaré Harry dans le cinquième épisode.

La réunion, qui impliquait Harry, William, le prince Charles et la reine, était une discussion à enjeux élevés pour déterminer comment le duc et la duchesse de Sussex continueraient à fonctionner au sein de la famille royale.

Harry a déclaré que lui et sa femme avaient proposé d’être “à moitié et à moitié” de la famille, travaillant pour soutenir la reine, mais aussi avoir leur propre emploi et subvenir à leurs besoins financièrement.

Peu de temps après la réunion de Sandringham, a déclaré Harry, des reportages dans les médias ont été publiés suggérant que William intimidait les Sussex dans l’exercice de leurs fonctions. Harry a ensuite été informé par un bureau de presse du palais qu’une déclaration conjointe devait être publiée par les deux frères niant les informations.

Mais Harry a dit qu’il n’avait pas signé la déclaration.

« Je n’arrivais pas à y croire. Personne ne m’avait demandé de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là », a-t-il déclaré. “J’ai appelé (Meghan) et elle a fondu en larmes, parce qu’en quatre heures, ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère et pourtant, pendant trois ans, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger.”

Markle et Harry ont tous deux déclaré que c’était le moment où ils savaient que leur mandat en tant que membres de la famille royale était terminé.

Plus tard dans le documentaire, Harry a également révélé qu’il ne retenait pas son souffle pour les excuses de son frère ou de son père.

“C’était difficile. Surtout passer du temps, discuter avec mon frère et mon père, (ils) étaient très concentrés sur la même mauvaise interprétation de toute la situation », a-t-il expliqué, faisant référence à sa décision et à celle de Markle de quitter le Royaume-Uni.

Le duc a également déclaré qu’il ne pensait pas que William et Charles régleraient correctement leurs problèmes.

“J’ai dû faire la paix avec le fait que nous n’obtiendrons probablement jamais une véritable responsabilité ou de véritables excuses. Ma femme et moi, on passe à autre chose. Nous sommes concentrés sur ce qui va suivre.

Harry blâme le stress de l’affaire judiciaire contre le Daily Mail pour la fausse couche de Meghan

En 2020, Markle a écrit un éditorial profondément personnel pour le New York Times, détaillant une fausse couche qu’elle a eue entre la naissance de ses enfants Archie et Lilibet.

Dans l’épisode 6 de la série, Markle explique qu’après avoir emménagé dans leur nouvelle maison à Santa Barbara, en Californie, elle a commencé à ressentir “beaucoup de douleur” puis s’est effondrée au sol en tenant Archie.

Elle a dit : « J’étais enceinte, je ne dormais vraiment pas. Le premier matin où nous nous sommes réveillés dans notre nouvelle maison, c’est quand j’ai fait une fausse couche.

Harry a expliqué qu’à l’époque, sa femme était impliquée dans une action en justice pour violation du droit d’auteur contre Associated Newspapers, propriétaire des tabloïds Daily Mail, MailOnline et The Mail on Sunday. Le Daily Mail avait publié une lettre privée que la duchesse avait envoyée à son père, Thomas Markle, sans sa permission.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le (Daily) Mail a fait”, a déclaré Harry. “J’ai tout regardé. Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été causée par cela ? Bien sûr que non. Mais en gardant à l’esprit le stress que cela a causé, le manque de sommeil et le moment de la grossesse, combien de semaines elle était, je peux dire, d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire .”

Dans le même épisode, le duc et la duchesse ont également déclaré que des poursuites comme celle de Markle sont une affaire lucrative pour les tabloïds, expliquant que le processus de litige ne fait que donner aux journaux plus de fourrage pour leurs pages, ce qui signifie plus de lecteurs et plus de revenus.

Markle a finalement remporté le procès contre Associated Newspapers.