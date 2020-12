Depuis son premier N ° 1, Kylie Minogue a rêvé d’être chanceuse en amour – mais c’est un rêve qui lui a échappé… jusqu’à maintenant.

La princesse de la pop espère que sa série de relations ratées touche enfin à sa fin, racontant comment le Gallois Paul Solomons lui donne «un sentiment magique».

Mais Kylie, 52 ans, prend les choses étape par étape avec le patron de GQ, Paul, admettant qu’elle a encore des cicatrices de sa séparation dévastatrice avec le fiancé acteur Joshua Sasse.

Le couple s’est séparé en février 2017 de ses craintes qu’il ne la trompe.

Kylie dit à propos de cette rupture: «Je me sentais juste brisée, il y a encore des cicatrices. C’est exactement ce qui arrive.

«Sinon, vous n’auriez pas été aussi investi.

«Le doute de soi aussi, comme: ‘Comment est-ce arrivé? Comment ai-je laissé cela arriver? Cela vous façonne en tant que personne – cela fait partie de votre abondance d’expérience.







(Image: Instagram)



La vraie prime était son album à succès Golden, pour lequel elle dit qu’elle a mis toutes ses émotions sur la rupture sous forme de chanson. Elle a passé 2017 à l’écrire – et en 2018, quand il est sorti, elle avait rencontré Paul, 46 ans.

«Le temps change donc tout», dit-elle.

Et si sa musique trame sa vie, alors le nouvel album Disco – avec son ton beaucoup plus optimiste – doit être un signe prometteur.

Elle dit que le premier single Say Something l’a émue aux larmes avec ses paroles « Parce que l’amour est amour, ça ne finit jamais, pouvons-nous tous être à nouveau comme un? »

Le chanteur dit qu’il s’agit de « la quête éternelle de l’amour … pas spécifiquement une relation amoureuse mais juste de l’amour pour l’amour – comment c’est à peu près un besoin commun, un désir, et c’est sans fin ».







(Image: Getty)









(Image: Getty)



Elle dit: «J’ai pleuré quand je l’ai entendu. Je me souviens de l’avoir écouté et d’avoir été très larmoyant et d’avoir appelé mon producteur en disant: « Cette chanson

est juste…’

«Cela en dit plus que ce que nous disons – comme s’il y avait beaucoup de place pour l’interprétation dans cette chanson.

« Et pourtant, si vous voulez le prendre dans une ligne plus claire, c’est une question d’amour et que chacun a la capacité d’aimer. »

Dans cet esprit, Kylie espère que sa romance avec Paul est la vraie affaire. Toujours prudente, elle admet: «Être réaliste, on ne peut que prendre chaque jour comme il vient.

«Mais j’ai trouvé quelqu’un qui… vous savez… nous avons vraiment une bonne connexion, un bon moment ensemble.»







(Image: Getty)



Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un sentiment magique lors de leur rencontre, elle a répondu: «En fait, je l’ai fait – peut-être pas comme un roman d’amour où il y a des papillons et des étoiles qui filent dans les airs.

«Tous mes amis m’ont dit:« Tu agis différemment ». Et c’est là que j’ai su qu’il y avait quelque chose – parce que je pensais que j’étais cool, mais peut-être que je ne l’étais pas.

Pourtant, c’était une réunion qui n’aurait pas pu si facilement avoir lieu.

Elle dit: «C’était un ami commun qui avait dit à Paul et à moi-même indépendamment:« Vous devriez vous rencontrer ».»

Toujours crue de sa rupture, Kylie dit qu’elle n’était pas intéressée à rencontrer qui que ce soit. Elle dit: «Je n’arrêtais pas de dire: ‘Ouais, mais non, un jour…’ Finalement, ce jour est arrivé – et nous nous sommes connectés. »







(Image: Getty)



Ses précédents petits amis comprenaient l’acteur français Olivier Martinez, avec qui elle a été pendant cinq ans jusqu’en 2007, et le mannequin espagnol Andres Velencoso – qu’elle a rencontré en 2008 lors du tournage d’une publicité pour sa gamme de parfums.

Elle a également fréquenté le mannequin James Gooding – qui l’a qualifiée de «maniaque de contrôle, virtuellement obsédée par elle-même et sans amis» après une scission clairement acrimonieuse.

Et elle est sortie avec sa co-vedette de Neighbours Jason Donovan au début de leur carrière. Mais malgré sa vie amoureuse florissante, Kylie n’a pas eu l’année la plus facile.

Incapable de voyager pour voir sa famille en Australie, elle a passé la majeure partie du confinement à Londres.

Elle dit: «L’Australie me manque vraiment – ma famille me manque. J’ai toujours eu la possibilité de rentrer chez moi, de voir ma famille et c’est juste un peu en attente.

Elle espère que Disco – son 15e album studio – aidera à remonter le moral de tout le monde avec son ambiance «disco pour adultes» inspirée d’ABBA et des Bee Gees.

Après plus de 30 ans dans la stratosphère pop, elle a toujours le sentiment que le disco est l’endroit où son cœur appartient vraiment.

Elle dit: «Je veux toujours pouvoir faire de la musique de danse – alors je suppose que c’est là que je pensais, en l’appelant disco pour adultes. Mais ce n’est pas limité aux adultes.

Elle admet que devoir enregistrer une grande partie de l’album à la maison en raison du verrouillage était «un peu stressant». Mais elle espère que cela pourra donner à ses fans une évasion temporaire – même s’ils ne peuvent actuellement danser que dans la cuisine.

Elle dit que son idée du disco est « vous y allez et vous vous perdez, vous vous perdez pour vous retrouver ».







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Kylie explique: «Lorsque vous franchissez ces portes, vous êtes juste… ‘une autre dimension’ peut sembler trop éthérée, mais je pense que des endroits comme celui-là peuvent être aussi transportants. Cela peut être, espérons-le, un état d’esprit. Et à la suite de Golden emmêlés émotionnellement, elle dit qu’il était important de faire quelque chose qui se sentait plus édifiant.

Le chanteur ajoute: «Il y a toujours de la place pour la mélancolie parce que cela fait partie de la vie.

Mais je voulais que Disco soit célèbre.

Sorti le mois dernier, l’album comprend également le single Magic – qui semble à nouveau refléter une autre étape du propre voyage romantique de Kylie. Elle dit: «Il y a des choses magiques partout.

«Je pense qu’en particulier cette année, les gens le voient dans des endroits inattendus.

«À travers les défis, l’obscurité et les épreuves, nous avons vu des gens brillants, leur gentillesse et leur créativité. Toutes ces petites sortes de rayons de bonté qui vous donnent de l’espoir.

La chanson, ajoute-t-elle, parle de «ce moment magique de rencontre avec quelqu’un et de possibilité – et en quoi je crois vraiment».