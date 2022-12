Les rumeurs selon lesquelles les États-Unis accueilleront la Copa America sont des “spéculations”

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a confirmé les discussions avec la CONCACAF concernant la Copa America, mais a déclaré que ce n’était que des spéculations sur le fait que les États-Unis pourraient accueillir l’événement en 2024.

L’Équateur avait exprimé le désir d’organiser le tournoi, mais le mois dernier, le président du pays, Francisco Egas a déclaré que son pays avait des problèmes plus importants à gérer et n’étaient pas en mesure d’accueillir la Copa America 2024.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les États-Unis ont depuis la rumeur en tant qu’hôtes potentiels de l’événement.

“Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations” Dominguez a dit de la possibilité que les États-Unis accueillent la prochaine Copa America. “Il y a eu des propositions de nombreux endroits. Pour le moment, la Copa América 2024 n’a pas d’hôte.

“Pour l’instant, tout n’est que spéculation.”

Dominguez, cependant, ne l’a pas exclu au milieu des informations selon lesquelles les membres de la CONCACAF, les États-Unis et le Mexique, reviendront pour participer à la Copa America.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a rejeté les informations selon lesquelles les États-Unis accueilleraient la Copa America comme des spéculations. Buda Mendes/Getty Images

Les États-Unis ont accueilli le plus grand tournoi d’équipes nationales d’Amérique du Sud en 2016, la première fois que la Copa America était organisée par une nation non membre de la CONMEBOL.

Dominguez a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise.

“N’importe quel pays est en mesure d’avoir la Copa America”, a déclaré Dominguez. “En réalité, il n’y a rien d’écrit qui nous oblige à une situation ou à un lieu, ce n’est pas encore décidé.

“Nous avons parlé plusieurs fois [with CONCACAF], nous étions très près de le faire à d’autres occasions et malheureusement, cela ne s’est pas produit. La conversation est toujours ouverte, il y a plus à faire, toujours unis, pas divisés.

“Il n’y a rien de concret, il y a et il y a toujours eu des conversations depuis 2016, elles continuent d’exister, on fait pareil avec l’UEFA, avec d’autres confédérations. Espérons que ça puisse se faire, il faut que la compétition soit attractive, pour nous aller par là.”

Le Mexique a joué pour la dernière fois à la Copa America en 2016 et ne l’a plus fait depuis, arguant de conflits d’horaire.

Les États-Unis ont disputé quatre éditions précédentes de la Copa America, terminant quatrièmes en 1995 et 2016, tout en sortant en phase de groupes en 1993 et ​​2007.

L’Argentine est titulaire de la Copa America après avoir battu le Brésil en finale l’an dernier.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada co-organiseront la Coupe du monde 2026.