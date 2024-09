Les rumeurs selon lesquelles « Lady Gaga est un homme » sont démenties par l’icône de la musique elle-même

Lady Gaga est apparue dans le deuxième épisode de « What’s Next ? The Future With Bill Gates » et a expliqué sa décision de ne pas s’exprimer contre les rumeurs qui ont fait la une des journaux au début de sa carrière et qui prétendaient qu’elle était en fait un homme. L’icône de la pop a fait taire une question sur les rumeurs en déclarant à CNN en 2011 : « Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et publier un communiqué de presse sur le fait que j’ai ou non un pénis ? Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

« Quand j’avais une vingtaine d’années, il y avait une rumeur selon laquelle j’étais un homme », a déclaré Gaga à Bill Gates. « J’ai voyagé partout dans le monde. J’ai fait des tournées et pour promouvoir mes disques, et presque à chaque fois que j’ai participé à une interview, on disait… il y avait cette image sur Internet qui avait été trafiquée… ils disaient : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’as-tu à dire à ce sujet ? » »

« La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ? », a poursuivi Gaga. « J’ai été dans des situations où réparer une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt du bien-être d’autres personnes. Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre point perturbateur. »

Gaga a résumé sa relation avec la désinformation en disant : « Je suis habituée à ce que des mensonges soient publiés à mon sujet depuis que j’ai 20 ans. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. »

La lauréate d’un Grammy et d’un Oscar se prépare à un automne important grâce à la sortie de « Joker : Folie à Deux », dont la première mondiale a eu lieu plus tôt ce mois-ci au Festival du film de Venise. Le film sort le 4 octobre chez Warner Bros. Gaga a récemment dominé les classements musicaux avec son premier album de Bruno Mars « Die With a Smile », et elle s’apprête à sortir le premier single de son septième album studio à venir en octobre. L’album complet sortira en 2025.

Tous les épisodes de « What’s Next ? The Future With Bill Gates » sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.