Les rumeurs prennent des ailes après l’anneau de Big Sean Rocks

Il semble que Big Sean ne soit plus membre du club des célibataires après avoir affiché une bague en or à son annulaire.

Les rumeurs de mariage ont pris des ailes après la Bonne musique Le rappeur a partagé une vidéo sur son compte Twitter taquinant son long métrage sur la chanson d’Ab-Soul, “Go Off”. Le morceau est inclus sur l’album fraîchement sorti du lyriste de Cali, Herbert. Dans le clip, le joueur de Detroit rappe passionnément son couplet et pointe son annulaire lorsqu’il fait référence au mariage.

Et si mes ennemis avaient le choix multiple Ils me verraient probablement enterré vivant ou à peine vivant Combien d’amis j’ai eu pour faire porter mon cercueil à l’extérieur Probablement pas autant se lèveraient et me regarderaient me marier dehors

Plus tard dans le couplet, il mentionne la longévité de sa relation actuelle avec l’oiseau chanteur Jhene Aiko.

Parce que c’est la seule fois dans la vie où je peux voir ce qui m’appartient Mais je m’adapte vite, même fille depuis six ans, négro, je suis si pointilleux

Sean Don a sous-titré la vidéo,

“En écoutant mon couplet que j’ai fait pour mon frère @abdashsoul quand je l’ai enregistré [fire, palms up together and earth globe emojis] #Herbert dehors maintenant ! a-t-il écrit dans son tweet.

Comme prévu, les fans ont adoré les mélodies et les paroles magnétiques du MC et se sont renseignés sur la sortie de son prochain album.

Fan @ KStack715 a commenté,

@Big Sean lâche un album frère. yo un ** vient de devenir fou

À quoi Sean a répondu,

Je sais, je sais que je prends du temps. J’ai fini d’enregistrer à 85 % https://twitter.com/BigSean/status/1603687879665860610

Non seulement la musique de Sean a fait discuter ses fans, mais une bague en or brillante à son annulaire de mariage a également suscité l’intérêt des gens. Beaucoup de ses fans se sont demandé s’il avait finalement fait le lien avec Jhene. Les amants de longue date ont été étiquetés #couplesgoals depuis qu’ils ont dévoilé leur relation et ont récemment accueilli un petit garçon, Noah Hasani, le mois dernier.

Un utilisateur de Twitter a demandé,

Attendez. N **** est-ce un anneau?! Vous vous mariez enfin ?

L’utilisateur @TessyB a commenté,

Big Sean et Jhene Aiko se marier secrètement sont tellement sur la marque pour eux lol love that

Beaucoup d’autres ont sonné ses sentiments,

j’espère vraiment que jhene et big sean se sont mariés

Jhene Aiko et Big Sean mariés ? J’adore le voir !

grand Sean et jhene sont allés se marier OTL

Les téléspectateurs ont même évoqué chez les rappeurs “All Your Fault” une légère prise de poids qui apparaît généralement lorsqu’on est heureux en amour ou après l’arrivée d’un nouveau bébé. Étonnamment, les fans adorent les kilos en trop que le fier papa a accumulés.

@beautiful_sue a tweeté,

Big Sean a déjà un corps de papa lol j’adore ça!

Un autre utilisateur a accepté,

Big Sean Père corps ça a l’air bien TF

@MChereese_ a noté,

Big Sean a déjà un papa bod lol c’est mignon

Les compliments ont continué,

Big Sean avoir l’air bien comme un mf dans ça père corps

Il est difficile de prévoir du temps pour la salle de sport lorsque vous êtes épuisé par les biberons nocturnes. Il ne faudra pas de temps à Sean pour «rebondir» s’il le souhaite, mais il semble que les femmes aiment le poids de l’homme adulte et nous sommes sûrs que Jhene l’est aussi.

La musique, le mariage et les muscles qui s’estompent lentement sonnent comme un homme heureux pour moi.