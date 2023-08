Des images PARTICULIÈRES de Vladimir Poutine semblant oublier à quel poignet il porte sa montre ont suscité de nouvelles affirmations selon lesquelles il utilise un double corporel.

Le président jeta un coup d’œil à son bras gauche et parut perplexe après avoir réalisé que sa montre n’était pas là.

Vladimir Poutine a été vu en train de chercher sa montre au mauvais poignet 1 crédit : East2West

Ce moment gênant a suscité des spéculations selon lesquelles un doublé aurait été utilisé à sa place. 1 crédit : East2West

Mais le chef de guerre a toujours porté ses montres à son poignet droit, ce qui amène beaucoup à se demander pourquoi il ne serait pas sûr de sa place.

Le dictateur avait l’air visiblement perplexe de ne pas y trouver la montre.

Cette démonstration gênante a eu lieu lors d’une réunion du Conseil russe pour le développement stratégique et les projets nationaux.

Plus tard au cours de la réunion, on voit le dirigeant du Kremlin retirer sa montre – qui serait une Raketa de fabrication russe d’une valeur de 12 500 £ – et la manipuler dans ses mains.

Peut-être que Poutine, 70 ans, est préoccupé par la guerre ou commence à oublier.

Mais la chaîne Telegram General SVR affirme que le leader maladif s’appuie désormais en permanence sur un sosie pour ses apparitions publiques.

On a prétendu qu’il avait fait appel à des acteurs sosies pour prendre sa place afin de garder secrète sa santé qui serait affaiblie.

Selon la chaîne, le double de Poutine semble avoir simplement oublié que le dictateur porte habituellement sa montre au « mauvais poignet ».

Le message disait : « Après avoir lu un discours volumineux… la doublure s’est franchement ennuyée. »

Le sosie cherchait à « créer l’apparence d’un travail actif, en brandissant assidûment un stylo, en écrivant des bêtises sur ses papiers » et en griffonnant « des gribouillis : tout en « n’oubliant pas de tousser et de grogner en imitant le président ».

« Mais au bout de 55 minutes environ, la doublure était embarrassée.

« Le double a complètement oublié que Poutine porte une montre à la main droite et, par habitude, a levé la main gauche pour vérifier l’heure.

« Je n’y trouve pas de montre, [he] je l’ai baissé avec embarras. »

Les propres images de la réunion du Kremlin ont permis de corriger cette erreur, a affirmé la chaîne.

La doublure présumée de Poutine a retiré la montre et a commencé à la mettre à son poignet gauche avant de mettre fin à la réunion.

« Le vrai Poutine n’essaierait JAMAIS de regarder l’heure sur la main là où il ne porte pas de montre et ne serait pas surpris de l’absence de montre à la main gauche, puisqu’il les porte toujours à la main droite », a déclaré le communiqué. chaîne déclarée.

« Et, bien sûr, il n’essaierait pas de retirer la montre de la droite pour la déplacer vers la gauche.

« Le président porte une montre à la main droite depuis de nombreuses années.

« Et son double a toujours été porté à sa gauche, et ce n’est que lorsqu’il représente le président qu’il porte une montre à sa droite. »

Le général SVR a qualifié le président russe d’« illusionniste le plus célèbre du monde », ajoutant que « personne n’a jamais réalisé de tels tours avec des doubles ».

L’analyste politique Dr Valery Solovey, ancien professeur au prestigieux Institut des relations internationales de Moscou, une école de formation pour espions et diplomates, a affirmé aujourd’hui que Poutine n’avait pas été vu en personne depuis une séance le 7 août avec son ancien copain du KGB, Sergei. Zhemezov, aujourd’hui PDG de Rostec.

Poutine était trop malade pour se présenter aux élections présidentielles prévues en Russie en mars 2024, a-t-il déclaré.

Solovey a déclaré : « Il peut à peine se lever du lit et il a du mal à s’habiller.

« Il a affirmé que les dirigeants occidentaux étaient parfaitement conscients de sa mauvaise santé. Le président Poutine ne pourra tout simplement pas participer aux élections.

« Le président Poutine ne peut pas enfiler son propre pantalon sans aide extérieure, et encore moins participer aux élections.

« Et s’il les enfile sans aide extérieure, il a ensuite besoin de se reposer.

« Il est dans une forme physique tellement épouvantable que la situation empire. La situation empire littéralement de jour en jour. »

L’expert affirme que Poutine est désormais remplacé par un double « dans toutes les apparitions publiques », ce qui aboutit parfois à des « erreurs comiques ».

« Les gouvernements occidentaux savent parfaitement que le président Poutine est remplacé par un double », a poursuivi Solovey.

« C’est connu des dirigeants de tous les pays, plus ou moins grands, à travers le monde, mais tout le monde ferme les yeux. Pourquoi ?

« Après tout, ce sont [the] affaires de ces étranges Russes, laissez-les faire leur travail et tromper leur propre peuple. »

Poutine a refusé de se rendre en Afrique du Sud cette semaine pour un sommet des pays BRICS.

Il devrait bientôt se rendre en Turquie, mais il semble que Recep Tayyip Erdoğan s’y rende maintenant Russie plutôt.

Solovey affirme que le vrai Poutine est trop malade pour voyager à l’étranger tandis qu’Erdogan l’a averti de ne pas envoyer son double à Ankara.

« Erdogan a demandé avec insistance à Poutine de ne pas envoyer de double pour le rencontrer », a-t-il déclaré.

« Et parce que Poutine lui-même ne peut pas se rendre en Turquie, Erdogan est prêt – par respect pour la personne mourante et gravement malade – à se rendre en Russie. »

Le mois dernier, le patriarche orthodoxe russe Kirill – un proche allié de Poutine – a qualifié à tort le dictateur de « très estimé Vladimir Vasilyevich ».

Il s’est alors rapidement corrigé pour le nommer Vladimir Vladimirovitch.

Solovey a affirmé que Vasilyevich était le patronyme du sosie.