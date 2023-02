Les rumeurs de Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro émergent

Les Xiaomi Pad 5 et Pad 5 Pro ont revitalisé la gamme de tablettes de Xiaomi en 2021. Depuis, nous avons vu le Pad 5 Pro 12.4 et un Redmi Pad en 2022 et il semble y avoir de nouvelles tablettes Xiaomi prévues pour 2023. Pronostiqueur Station de discussion numérique est là pour nous renseigner sur les spécifications Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro.

Les deux modèles Pad 6 apporteront des écrans LCD IPS de 11 pouces avec des résolutions de 2880x 1800px et des taux de rafraîchissement de 120/144Hz. Les panneaux prendront en charge HDR10 + et Dolby Vision. Xiaomi Pad 6 utilisera probablement le chipset Snapdragon 870 tandis que le Pad 6 Pro devrait apporter le Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les deux tablettes devraient également apporter des scanners d’empreintes digitales et une charge rapide de 67 W.

Source (en chinois)