Les rumeurs de rupture entre Papoose et Remy Ma tourbillonnent

Les rumeurs circulent selon lesquelles le mariage de longue date de Remy Ma et Mackie avec Mackie est terminé et tout cela est dû à des bars de battle rap suspects.

Images de Remy Ma’s Vitrine Chrome 23 Battle Rap a récemment fait surface avec les rappeurs Geechi Gotti et Eazy the Block Captain, et certains fans pensent que c’est la preuve d’une scission et d’une prétendue liaison.

HipHopCâblé rapporte qu’à un moment donné de la bataille, Geechi a frappé directement Rémy pour alléguer qu’elle avait trompé Papoose avec son adversaire Eazy the Block Captain, et a alimenté une rumeur selon laquelle son mari en colère avait assommé le rappeur de Philadelphie.

Cette rumeur a fait surface en juin lorsqu’un témoin présumé a déclaré Étoileauparavant de Star & Bucwild, que Papoose a « assommé » Eazy pour avoir flirté avec Remy.

Rémy a cependant mis fin aux rumeurs sur Twitter.

Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui ont été déçus ce soir parce que nous n’avons pas pu obtenir 3 tours complets de tous les adversaires… J’ai essayé 🤷🏾‍♀️… et pouvez-vous tous ARRÊTER avec les MENSONGES d’Eazy & Pap🤦🏾‍♀️

Il n’y a AUCUN endroit comme Chrome ! Revenons-y tout de suite ; on se voit en août 😈#Chrome23 – Rémy Ma (@RealRemyMa) 18 juin 2023

Maintenant, les rumeurs ont été ravivées sur la base des bars de Geechi où il a rappé sur l’incident présumé.

« Rémy, tu es ici pour soutenir la victime », a frappé Geechi. « Nous avons organisé six événements Chrome, et Papoose a participé à chacun d’entre eux. Comment se fait-il qu’il ne soit pas à celui-là ? Pourquoi nous ne sommes pas à New York, parce que la dernière fois que ton mari les a frappés ?

Il ajouta,

«Je m’en fous si tu baises ce négro, dis-lui juste d’arrêter de foutre en l’air les affaires. Si les négros découvraient que vous foutiez l’aide, cela pourrait vraiment ruiner votre image.

Exactement 🎯🎯🎯 C’est horrible.. Les partisans de Remy Ma disent que c’est pour avoir de l’influence – mais je ne peux pas humilier publiquement mon mari.. Geech Gotti confirme que Papoose a en fait assommé Easy The Block Captain pour avoir couché avec sa femme… Papoose la retenait —… pic.twitter.com/uViMeG0McE – HarrietEve9 (@HarrietEve9) 20 septembre 2023

Pour aggraver les choses, Remy et son prétendu nouveau copain n’ont pas fait grand-chose pour faire taire les rumeurs pendant et après la bataille de Chrome 23.

Les coupes assorties ne sont pas folles ? pic.twitter.com/ldrmKV2DMv – PUCE 🇭🇹 (@babyibeenajoint) 19 septembre 2023

Écoutez ce qu’ils avaient tous les deux à dire.