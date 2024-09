Les rumeurs de rupture entre Ashton Kutcher et Mila Kunis après l’arrestation de Diddy sont « ridicules »

Kelso et Jackie sont toujours en pleine forme.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ne se sépareraient pas malgré les spéculations des détectives en ligne après avoir souligné l’amitié passée de l’acteur de « Mec, où est ma voiture ? » avec Sean « Diddy » Combs, désormais incarcéré.

Kutcher, 46 ans, et Kunis, 41 ans, ne laissent pas les rumeurs affecter leur mariage de neuf ans, selon une source proche Personnes les rumeurs de rupture sont « absolument ridicules et fausses ».

Mila Kunis (à gauche) et Ashton Kutcher lors d’un match de la NBA. Images GC

Ashton Kutcher et Mila Kunis assistent à la 9e cérémonie annuelle de remise des prix Breakthrough le 15 avril 2023. FilmMagic

Après l’arrestation de Diddy, de vieilles photos ont émergé montrant un jeune Kutcher avec le magnat de la musique, y compris lui co-organisant la soirée blanche annuelle du producteur de disques en 2009. Les images de Kutcher avec le trafiquant sexuel accusé ; cependant, il est crucial de noter qu’il n’y a aucune indication que lui ou un stars qui ont assisté aux soirées passées de Diddy étaient impliqués dans des activités prétendument illégales.

Pourtant, cela, ajouté à la relation de Kutcher avec le violeur condamné Danny Masterson, a envoyé les détectives dans une vrille.

Beaucoup pensaient que Kunis pourrait s’en aller, mais la source a indiqué que ce n’était pas le cas.

Image de fil

Jason Merritt

Ashton Kutcher et Sean « Diddy » Combs au match des étoiles de la NBA en 2004. Getty Images

Le célèbre couple s’est rencontré sur le tournage de « That ’70s Show » en 1998. Kunis a décroché le rôle de Jackie Burkhart, l’intérêt amoureux du personnage de Kutcher, Michael Kelso, lorsque elle n’avait que 14 ans après avoir menti sur son âge.

« Il y a une rumeur qui circule selon laquelle j’aurais pu ou non mentir sur mon âge », a admis Kunis en 2022. « J’aimerais qu’il soit très clair maintenant que j’ai menti. C’est ce que j’ai fait. »

« Cependant, au moment où je me suis rendue à ce qui était alors un appel au réseau des producteurs… vous devez signer un contrat avant d’obtenir le travail et dans mon contrat, j’ai dû mettre un astérisque pour « professeur de studio » », a-t-elle poursuivi.

Les membres du casting de « That ’70s Show » Ashton Kutcher, Mila Kunis et Danny Masterson. Getty Images

Ashton Kutcher (à gauche) et Sean Combs lors d’un événement WeWork en 2019. Getty Images pour WeWork

Ashton Kutcher, Danny Masterson, Mila Kunis, Wilmer Valderrama, Laura Prepon, Topher Grace de « That ’70s Show ». ROBERT SEBREE/FOX

« Ils me disaient : « Qu’est-ce que tu veux dire ? » Et je leur répondais : « Oh, PS, j’ai 14 ans. » Mais à ce moment-là, si vous parlez aux créateurs, ils me disaient : « On vous aimait bien à ce moment-là, alors pourquoi on s’en souciait ? »

« That ’70s Show » a continué sur Fox jusqu’en 2006. Bien qu’ils aient joué des intérêts amoureux dans la série, Kutcher et Kunis n’ont commencé à sortir ensemble qu’au début de 2012.

L’amitié de Kutcher avec Diddy a été encore plus scrutée lorsque l’acteur a refusé de discuter des fêtes infâmes du rappeur dans un clip refait surface de son apparition en septembre 2019 sur « Les plus chauds. »

Ashton Kutcher et Diddy lors de l’enregistrement de la cérémonie de remise des prix « VH1 Big in 2003 ». AP

Ashton Kutcher à la soirée blanche de Diddy en 2009. Jason Merritt

Ashton Kutcher et Mila Kunis. aplusk/Instagram

« J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire », a déclaré Kutcher à l’animateur Sean Evans. « Alors, euh », a-t-il dit avant de marquer une pause.

« Je ne peux pas non plus me souvenir de celle-là », a ri Kutcher. « En fait, je les ai tous parcourus. … Des histoires de fête de Diddy, mec – c’était un truc bizarre qui me rappelle des souvenirs. »

L’amitié entre Kutcher et Diddy remonte à loin. L’acteur a confié à Evans que le rappeur lui avait interdit de le viser dans « Punk’d ». Au début des années 2000, Kutcher faisait des blagues impitoyables à ses amis célèbres et installait des caméras pour filmer leurs réactions.

Ashton Kutcher (à gauche) et Sean Combs s’exprimant lors d’un événement en 2019. Getty Images pour WeWork

« Je lui ai répondu : ‘Je ne sais pas quoi te dire, tout le monde est sur la table’ », se souvient-il avoir dit à Diddy. « Il m’a répondu : ‘Pas moi, je ne suis plus sur la table’. C’est ainsi que notre conversation a commencé. »

Kutcher a déclaré qu’ils étaient devenus « rapidement amis », ajoutant qu’ils « avaient l’habitude de traîner et de regarder du football ensemble ».

Croquis de Sean « Diddy » Combs au tribunal. REUTERS

Sean « Diddy » Combs et ses avocats de la défense. REUTERS

Kutcher est resté silencieux sur les allégations entourant Diddy. Son amitié avec Masterson a fait sourciller lorsque lui et Kunis ont écrit des lettres de motivation au nom de Danny avant sa condamnation en 2023. Malgré les critiques élogieuses qu’ils lui ont adressées, Masterson a été condamné à 30 ans de prison après qu’un jury l’a reconnu coupable de deux chefs de viol avec violence.

Diddy a été arrêté le 16 septembre et accusé de trois chefs d’accusation de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport à des fins de prostitution.

Les procureurs ont accusé Diddy d’avoir fait voyager des travailleuses du sexe d’un État à l’autre et d’avoir forcé des femmes à participer à des « Freak Offs » avec des prostitués masculins. Les prétendus « Freak Offs » ont été décrits comme des « performances sexuelles élaborées et produites que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait électroniquement ».

Ils ont affirmé que Diddy conserverait les images enregistrées de « Freak Off » comme « garantie » pour faire du chantage et utiliserait des armes à feu « pour intimider et menacer » les personnes présentes dans les vidéos.

Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation. S’il est reconnu coupable, Diddy risque des décennies de prison.