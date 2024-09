Les rumeurs de romance avec Shaq prennent une tournure étrange alors qu’un influenceur laisse entendre que la légende de la NBA « ment » après avoir fermement nié être un homme mystérieux sur une photo virale

Shaquille O’Neal a été accusé de « mentir » après que la légende de la NBA a nié être l’homme au centre d’une photo virale.

Mardi, l’influenceuse Maria Ozuna Teachey a publié une photo avec un homme et a invité ses fans à deviner avec qui elle était.

L’homme sur la photo domine Teachey et a ses mains sur ses seins. Son visage est caché. « Pouvez-vous deviner à qui sont les pieds ? #loveyou », a-t-elle écrit en légende.

Les fans de la NBA ont immédiatement affirmé qu’il s’agissait d’O’Neal, croyant avoir découvert sa nouvelle relation secrète.

Mais l’icône de 2,15 mètres a jeté un froid sur ces accusations, écrivant sur Instagram : « Non, pas l’enfant ».

Les fans de la NBA pensaient avoir démasqué la nouvelle petite amie de l’icône des Lakers Shaquille O’Neal

« Shaq pense que nous ne pouvons pas le voir », a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux après la diffusion de la photo

Teachey aurait publié une mise à jour cryptique qui semblait contester le démenti d’O’Neal

Il a également publié un certain nombre de photos le montrant prenant la même pose que l’homme sur la photo virale.

« Croyez-moi, je vous ferai savoir qui est ma femme, et au fait, mon nom de femme est Shaqrah », a écrit O’Neal.

Mais Teachey – qui compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram – aurait publié une mise à jour cryptique qui semblait contester le démenti d’O’Neal.

Dans une capture d’écran d’une légende – qui n’apparaît plus sur sa page Instagram mais a été publiée par The Shade Room – l’influenceuse a écrit : « Allez Kid, on a eu une période difficile. Pourquoi il vous ment (sic) mec… J’en ai marre. »

Shaq est désormais un analyste populaire de la NBA et les fans ont aimé se moquer de l’ancienne star des Lakers après la première apparition de l’image.

« Shaq pense que nous ne pouvons pas le voir », a écrit un internaute sur les réseaux sociaux. « Shaq et sa nouvelle petite amie », a ajouté un autre.

Maria Ozuna Teachey, qui compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram, a publié la photo