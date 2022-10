Les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie de BTS atteignent un niveau insensé alors que des plans pour affronter cette dernière surface ; Clignote furieux de l’atteinte à la vie privée

Cela fait des semaines et il n’y a toujours pas d’arrêt BTS‘Kim Taehyung et Rose noire rumeurs de rencontres avec Jennie. La BTS ARMÉE et le Clignote se sont battus les uns contre les autres et contre d’autres expéditeurs et cela devient de plus en plus méchant chaque jour qui passe. De plus, le silence et les réponses vagues des agences de gestion de talents des artistes HYBEanciennement connu sous le nom de Big Hit Entertainment et Divertissement YG, ont ajouté au scandale retentissant qu’il s’est avéré être. Les deux BTS Kim Tae Hyung alias V et Blackpink Jenny a également maintenu des silences stoïques. Chaque jour, il y a eu des mises à jour choquantes liées aux rumeurs de rencontres entre Jennie et BTS V.

Hollywood News: la vie privée de Jennie, membre de Blackpink, est menacée

Pour les non-initiés, les membres de Blackpink Jennie, Rose, Jisoo et Lisa sont à Paris pour assister à la Fashion Week de Paris. Récemment, Jisoo et Rose ont été aperçus en train d’assister à la Parish Fashion Week et Blinks est devenu gaga des deux dames qui ont volé la vedette en petites robes noires. Jusqu’à présent, aucune apparition de Jennie et Lisa n’a été signalée. Et au milieu de tout cela, il y a une poignée de médias sociaux qui a partagé un message de Gurumi Haribo sur un groupe Whatsapp privé. Le message indique qu’il / elle sera à Paris et que lui / elle et leurs partisans prévoient de confronter Jennie au sujet des rumeurs de rencontres. Le message disait que Gurumi et ses partisans avaient prévu de faire en sorte que Jennie rompe son silence.

Les clins d’œil sont furieux de l’invasion de la vie privée de Jennie

Eh bien, le message a naturellement été un choc pour les Blinks qui craignent maintenant pour sa sécurité et pour l’invasion de la vie privée suite à ce message. Bien que Jennie n’ait pas encore fait d’apparition publique, les fans s’inquiètent de la suite. Ils ont tagué et demandé à YG Entertainment de protéger leur artiste de la même chose. Découvrez les tweets ici :

La vie privée de Jennie a été envahie à plusieurs reprises, mais YG n’a pas parlé ni pris aucune mesure pour défendre Jennie, pourquoi est-ce @ygent_official??? Pourquoi êtes-vous toujours silencieux lorsque Jennie ou tout autre membre de bp est harcelé ??? C’est ridicule. pic.twitter.com/pQWLJLBamO . (@Iovesickruby4_) 30 septembre 2022

BLINKS qui habite Paris, svp protégez Jennie, elle ne mérite pas d’être harcelée comme ça ? . (@Iovesickruby4_) 30 septembre 2022

Pourquoi les gens sont si moches ? j’espère que par s clignote peut la protéger elle ne méritait pas ça ? 2,24 MILLIONS DE SEK ????? (@goretty_mena) 30 septembre 2022

Vous tous, je pense que gh est un anti jennie …. Et jennie ne sort avec personne … Gh utilise tae à cause de sa popularité …. Namjoon (@Humayra47067502) 30 septembre 2022

Étant donné que Jennie est citoyenne néo-zélandaise, essayez de contacter l’ambassade de Nouvelle-Zélande en Corée pour intervenir et la protéger. Shaakira (@ShaakiraIman) 30 septembre 2022

Les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie ont toutes commencé lorsque des images, qui auraient été divulguées ou modifiées, ont fait surface en ligne. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation si les images sont divulguées et réelles, le silence des deux artistes n’a fait qu’alimenter les rumeurs de rencontres.

Récemment, Big Hit a publié une déclaration sur les plaintes déposées contre ceux qui diffament les artistes de leur entreprise. Il parlait de partager des “affiches” et d’essayer de répandre des rumeurs mal intentionnées et que des mesures étaient prises contre eux. Alors, naturellement, ARMY a supposé que HYBE parlait de Gurumi Haribo. Mais ce dernier a surpris et choqué tout le monde en déclarant que l’agence a publié une déclaration trimestrielle qu’ils font tous les trimestres, et qu’elle n’a pas précisé quelles rumeurs et était généralement très vague. Il / elle a révélé n’avoir reçu aucune notification légale de la part de qui que ce soit.