Les rumeurs de rencontres entre Drake et Camila Cabello reçoivent des éclaircissements au milieu de l’actualité de la collaboration

Drake fera deux apparitions sur le prochain album de Camila Cabello, C, XOXOa-t-elle révélé dans une nouvelle interview avec Panneau d’affichage. Parlant de la collaboration, elle a réfléchi au travail sur la musique lors d’un voyage à Turks & Caicos avec le rappeur torontois. Les images des deux jet-skis ensemble pendant le voyage étaient déjà devenues virales sur les réseaux sociaux, laissant penser qu’ils sortaient ensemble.

« C’est le putain de GOAT, donc c’était comme viser les étoiles », a-t-elle déclaré, se rappelant la façon dont elle lui avait envoyé un message sur Instagram. «Je lui ai montré l’album quand je me suis senti suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé. [The feature] est sorti d’un lieu non transactionnel. Il a eu cette idée d’une chanson intitulée « Hot Uptown », et j’avais l’impression d’être en ville. J’étais à Miami. Elle a ajouté : « Il voulait faire encore une chose pour l’album. Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album… J’aime ça pour moi – c’est comme cette ambiance rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de sa merde.

Cabello a déjà discuté du voyage avec Drake lors d’une apparition sur le Appelle-la papa podcast, comme l’a noté TousHipHop. « Je l’aime tellement et je l’ai vraiment beaucoup écouté pendant le processus d’écriture de mon album », avait-elle déclaré à l’époque. « Et j’avais vraiment l’impression qu’il aimerait mon album. »

Drake et Camila Cabello en vacances aux Îles Turques et Caïques

Cabello fait actuellement la promotion du nouvel album depuis plusieurs mois. Parmi les autres collaborateurs figurent Playboi Carti, Lil Nas X et les City Girls. Il sortira le 28 juin. Soyez à l’affût d’autres mises à jour sur Camila Cabello et Drake sur ChaudNouveauHipHop.

