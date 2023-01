Les rumeurs de querelle I’m A Celeb ont relancé alors que Scarlette Douglas révèle qu’elle a été “fantôme” dans le groupe WhatsApp

La star de I’M A CELEB, Scarlette Douglas, a révélé qu’elle avait été fantôme par ses camarades de camp moins de deux mois après avoir été ensemble dans la jungle.

Le gang de la série 2022 semblait avoir un lien étroit, mais des fractures dans le groupe, en particulier autour de Matt Hancock, ont depuis déclenché des rumeurs de querelle.

Rex

Rex

Il semble que l’absence ne rende pas tout à fait le cœur plus affectueux et le groupe WhatsApp s’est déjà refroidi.

S’adressant à MailOnline, Scarlette a révélé: «Je viens de dire: ‘Hé, l’équipe, comment allez-vous tous? Tu me manques beaucoup. Et personne n’a répondu. Je suppose que cela signifie que je ne manque à personne.

Ce n’est pas la première fois que Scarlette critique l’étiquette de réponse du groupe, elle a précédemment déclaré que Chris Moyles l’avait fantôme lors de son enregistrement.

Elle avait également parlé d’Olivia Attwood – qui a été forcée de quitter l’émission pour des raisons médicales après seulement une journée – ne faisant pas du tout partie du groupe WhatsApp.

DERNIÈRES DE JE SUIS UNE CELEB MAISON À PROPOS DE ÇA À l’intérieur de la «maison de rêve» de Georgia Toffolo, star de I’m A Celeb, lors d’une tournée PRÊT À SE MÊLER Scarlette Douglas de I’m A Celeb supplie les “mecs célibataires chauds” de se glisser dans les DM

En décembre, Scarlette a également renversé la mèche sur les ébats de leur chat de groupe et qui est le plus et le moins réactif.

“Ouais. Alors que oui, fondamentalement, je suis cette personne. J’écrirai toujours dans un groupe WhatsApp, parce que j’adore les gens », a-t-elle déclaré.

“Et j’étais comme, soyons tous amis ensemble pour toujours. Et dans la jungle, c’était comme, Ouais, bien sûr.

«Mais ensuite, en sortant, tout le monde est retourné à sa vraie vie et ainsi de suite, Scarlette, genre, détendez-vous.

«Parce que je ne vais littéralement pas envoyer de messages tous les jours, mais j’envoie beaucoup de messages. Je fais partie de ces personnes en général dans tous les groupes WhatsApp, dans WhatsApp. Arrêt complet. Je suis bavard.

Il semble donc que les choses vont être un peu gênantes quand ils se réuniront tous pour l’anniversaire de Chris dans quelques semaines seulement.

Nous doutons que Hancock soit là, car Chris a qualifié l’ancien secrétaire à la Santé de faux dans les heures qui ont suivi son retour au Royaume-Uni. La carrière de Scarlette a reçu un coup de pouce majeur grâce à son passage dans la série ITV jungle, et elle a déjà annoncé son intention de même changer de vitesse et de sortir de nouvelles musiques.

Rex

Rex