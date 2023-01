Les rumeurs de « querelle » de Good Morning Britain ont éclaté après la « disparition » du présentateur

Les téléspectateurs de GOOD Morning Britain se sont inquiétés de savoir où se trouvait l’animatrice Charlotte Hawkins après qu’elle ait « disparu » d’un message du jour de l’An.

L’émission de petit-déjeuner ITV a partagé un tweet qui disait: “Bonne année de la part de l’équipe GMB!”

Twitter – @GMB

Kate Garraway avec Ben Shephard et Susanna Reid[/caption] TVI

Charlotte Hawkins avait disparu après avoir présenté avec Gordon Smart la semaine dernière[/caption]

Mais la photo ci-jointe ne présentait que Susanna Reid, Ben Shephard et Kate Garraway.

De nombreux téléspectateurs ont rapidement demandé où se trouvait le reste de l’équipe – et la présentatrice régulière Charlotte Hawkins.

L’un d’eux s’est demandé : « Où est le reste de l’équipe ? mdr.”

Un autre a demandé: “Où est Charlotte?”

Quelqu’un d’autre a dit: “Où est le magnifique Gordon Smart…..j’espère qu’il sera un élément permanent.”

Charlotte et Gordon Smart ont présenté le spectacle ensemble la semaine dernière entre Noël et le Nouvel An.

Ils ont été un succès auprès des téléspectateurs, l’un d’eux disant: “Beau couple Charlotte Hawkin & Gordon Smart.

« Une équipe de présentation équilibrée, personne ne criait en posant les questions.

“Laissez les invités finir de répondre aux questions d’une manière détendue (Quel régal) Hope Gordon pourra présenter à l’avenir. Légende.”

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour accueillir le nouvel animateur et l’ont appelé à devenir un «présentateur permanent» de l’émission.

“Le bon beau gosse a l’air de côté, il fait définitivement du bon travail”, a écrit un fan. “Faisons de lui un présentateur permanent.”

“C’est super de voir Gordon aujourd’hui, une bouffée d’air frais et j’espère qu’il pourra rester”, a ajouté un second pour approuver.

« Gordon est un nouvel ajout formidable ! J’adore le voir davantage », a ajouté un troisième, tandis qu’un autre téléspectateur a déclaré:« Je l’aimais vraiment, il devrait être plus souvent.

Cela vient après qu’il a été révélé qu’il y aurait un remaniement majeur des présentateurs, car Ben a été remplacé par Gordon.

Gordon a déclaré à propos de son nouveau rôle: «Je suis ravi de rejoindre l’incroyable écurie de talents, devant et derrière la caméra, sur Good Morning Britain.

“Beaucoup de problèmes auxquels le pays est actuellement confronté sont proches de chez moi et je savoure la chance de participer au débat.”

Les présentateurs réguliers Susanna Reid, Richard Madeley, Kate Garraway, Ben Shephard et Martin Lewis reviendront tous dans la nouvelle année.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV1 et ITVX.