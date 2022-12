Les rumeurs de Prince Harry et William’s Feud s’intensifient après la série Netflix

Cela a commencé lorsque William et Catherine, lors de leur première tournée officielle en tant que prince et princesse de Galles depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre, se sont lancés dans une tournée américaine de trois jours le 30 novembre. Ils sont allés à un match de basket, ont visité un incubateur de start-up et a assisté à une célébration pour le projet environnemental du prince, le prix Earthshot. Ce voyage s’est terminé – et pour certains, éclipsé – par la sortie surprise de deux bandes-annonces explosives pour la nouvelle série Netflix du duc et de la duchesse de Sussex, “Harry et Meghan”, pour laquelle les représentants du couple avaient à un moment donné été à la recherche d’environ 100 millions de dollars. Meghan est également apparue et a pris la parole lors d’un événement féminin dans l’Indiana le 30 novembre, la veille de l’arrivée du prince et de la princesse de Galles à Boston. Bientôt, les tweets et les gros titres affluaient et évaluaient ce que certains considéraient comme la dernière escarmouche de la guerre des Windsors.

“Kate Middleton, le prince William, éclipsent Meghan Markle, le prince Harry dans la bataille royale pour les projecteurs”, a déclaré Fox News dans un titre. “Le prince Harry et Meghan Markle” gagnent “contre le prince William lors de la tournée américaine”, a déclaré un article de Newsweek.

“Si demain est le Super Bowl du prince William, alors voici votre spectacle de mi-temps”, Omid Scobie, journaliste et auteur de “Finding Freedom”, une biographie du duc et de la duchesse de Sussex, tweeté lorsque la première bande-annonce de “Harry et Meghan” est tombée la semaine dernière à la veille de l’événement Earthshot.