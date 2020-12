Alexey Nikolsky / AFP via Getty

MOSCOU – Vladimir Poutine s’est entouré d’un tel brouillard de secret qu’on ne sait plus où il vit, combien d’enfants ou d’amoureux il a, si sa santé se détériore ou s’il envisage de rester au pouvoir.

L’amour du vieil homme du KGB pour le secret a longtemps alimenté les rumeurs et les théories du complot qui courraient tranquillement autour de Moscou. Mais 2020 a été l’année où les rumeurs ont échappé à tout contrôle. Encouragés par l’omnipotence de la rumeur en ligne, les médias russes osent désormais les engager à publier.

Cette année, les tabloïds ont raconté que le président russe était malade et s’apprêtait à quitter le Kremlin. Après que Poutine, âgé de 68 ans, ait toussé lors d’une réunion avec le gouvernement le 19 novembre, les ragots ont explosé.

Vladimir Poutine est en grande difficulté

Certains ont affirmé que le président souffrait d’un cancer, d’autres lui ont diagnostiqué la maladie de Parkinson. Une vidéo de Poutine jouant par distraction avec un dossier en octobre a alimenté les rumeurs selon lesquelles il souffrait d’une sorte de maladie dégénérative.

Comme les idéologues pro-Poutine le soulignent souvent «la Russie est Poutine», les reportages des médias analysent la santé de Poutine comme une question vitale pour l’avenir de la Russie.

Le tout sans la moindre preuve. La chose la plus proche d’un rapport officiel sur la santé du Kremlin est la séance photo occasionnelle torse nu.

Le professeur Valery Solovey, qui est devenu l’un des sensationnalistes les plus notoires de Moscou, a attisé cette année les spéculations sur YouTube en affirmant que Poutine prévoyait de quitter à tout moment en raison d’une «force majeure».

Les spéculations sur la santé à long terme de Poutine semblent être en contradiction avec sa décision de faire adopter une législation lui permettant de rester au pouvoir jusqu’en 2036. Le travail pour cela a officiellement commencé en janvier dernier, et il a décidé de l’approuver avec un référendum national au cours de l’été qui n’était pas juridiquement nécessaire mais a offert à Poutine la chance de montrer qu’il était toujours le patron quand – comme prévu – il a remporté le référendum confortablement.

Poutine est maintenant en position d’être président à vie

Le mouvement de pouvoir n’a pas réussi à étouffer la spéculation parmi l’élite de Moscou, où les noms de successeurs potentiels bourdonnent sans cesse.

À la radio Echo de Moscou, connue sous le nom d’oreille de Moscou, le rédacteur en chef Aleksey Venediktov rapporte que les deux principaux candidats sont l’ex-président Dmitri Medvedev, qui est maintenant vice-président du Conseil de sécurité, et Sergei Naryshkin, le directeur des Affaires étrangères Intelligence.

D’autres prétendent qu’il y aura un autre Poutine après Poutine. Le neveu du président, Roman Poutine, semble avoir de grandes ambitions politiques – l’homme d’affaires au nom familier a fondé ce mois-ci un nouveau parti politique appelé «Russie sans corruption».

Les spéculations sur les intentions de Poutine ont été encore enflammées en novembre lorsque la Douma – le parlement russe favorable au Kremlin – a adopté la première lecture d’un projet de loi qui accorderait aux présidents russes et à leurs familles l’immunité de poursuites après leur départ.

Vladimir Solovyov, un Kommersant commentateur de journal, dit que Poutine a quitté la Russie avec une image terriblement confuse. « Cette année, il a changé la constitution pour obtenir plus de mandats, mais maintenant il laisse entrer plus de brouillard et dit qu’il ne sait pas s’il va se présenter à nouveau en 2024 », a-t-il déclaré.

Solovyov a déclaré au Daily Beast qu’il – et beaucoup d’autres – avait supposé que Poutine essaierait de céder le pouvoir à un proche allié et resterait une figure puissante dans les coulisses comme Nursultan Nazarbayev l’a fait dans l’ancienne république soviétique du Kazakhstan. Nazarbayev a démissionné après près de 20 ans en tant que président, mais conserve son poste de chef du conseil de sécurité et de «pouvoir derrière le trône».

Regarder Poutine apporter son soutien à Alexandre Loukachenko, dont la population post-soviétique en Biélorussie tente de le forcer à démissionner, a changé l’analyse de Solovyov.

«Si avant nous pensions qu’il choisirait une manière pacifique de transférer le pouvoir, comme au Kazakhstan, il semble maintenant qu’il optera pour le scénario sanglant et violent biélorusse», a-t-il déclaré.

Poutine a déjà réprimé les manifestations cette année, décidant que même les manifestations individuelles étaient inacceptables.

L’orientation de la stratégie de Poutine est restée inchangée pendant des décennies: le président russe a amené d’anciens officiers du KGB comme lui dans tous les domaines de gestion clés de la vie publique afin d’assurer la sécurité de ce qu’il appelle la verticale du pouvoir.

De plus en plus de débats publics en Russie sont définis comme des intrigues d’espionnage. Des rapports, des mythes, des légendes sur les allées et venues de Poutine, la vie professionnelle de ses associés, sa vie personnelle sont décrits par le gouvernement comme une histoire d’espionnage et non comme une information publique, qu’ils devraient partager.

Où, par exemple, Poutine sort-il de la pandémie, qui a déjà entamé sa popularité?

Personne ne sait. Un rapport des médias cette année a affirmé que Poutine avait construit une réplique exacte de son bureau du Kremlin à Sotchi afin de garder son emplacement caché même aux personnes dont il parlait devant la caméra. Les responsables ont laissé entendre que cette affirmation était de la désinformation colportée par des agences d’espionnage étrangères.

Poutine aurait également une cachette secrète dans les montagnes reculées de l’Altaï près de la frontière avec la Mongolie.

Tout chauffeur de taxi de la République de l’Altaï, en Sibérie, estime connaître l’emplacement approximatif de la résidence de Poutine. Ils disent que c’est quelque part autour de la marque des 600 kilomètres sur l’autoroute Chuisky, et il y est souvent. Les hélicoptères constants dans le ciel créent une croyance locale selon laquelle Poutine a passé une grande partie de sa quarantaine de printemps et d’été dans les montagnes de l’Altaï, bien que personne ne le sache bien sûr.

La vie privée de Poutine a également été cachée pendant des décennies, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations au fil des ans, mais encore une fois, cela s’est accéléré ces derniers mois.

En novembre, plusieurs rapports médiatiques ont suggéré que Poutine avait une fille secrète à Saint-Pétersbourg avec Svetlana Krivonogikh. L’histoire a suscité la curiosité sur la vie de l’adolescent impliqué mais a également soulevé des questions de corruption.

Comment l’amant présumé de Poutine – un ancien nettoyeur – avait-il acquis une participation importante dans Bank Rossiya, une banque gérée par certains des associés de longue date de Poutine?

Le Trésor américain a sanctionné les propriétaires et les partenaires de la Bank Rossiya en 2014, le jour où le parlement russe a adopté une loi admettant la Crimée dans la Fédération de Russie.

La corruption est une caractéristique des cercles d’élite russes depuis l’ère soviétique. « Personne n’est plus surpris que les hauts dirigeants du pouvoir soient corrompus », a déclaré Boris Vishnevsky, député de l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg au Daily Beast. «Mais de plus en plus de millions de personnes regardent les enquêtes indépendantes d’Alexey Navalny juste pour en connaître les détails.»

Les révélations en ligne de Navalny et sa campagne politique sur le terrain ont effectivement fait de lui le chef de l’opposition russe.

Et ici, les jeux d’espionnage entrent à nouveau en jeu.

Navalny a été empoisonné avec une dose de Novichok alors qu’il était dans l’est, en Sibérie, où les manifestations anti-Poutine se sont multipliées. Navalny a survécu, mais début septembre, 77% de la population russe était au courant de la tentative d’assassinat.

Poutine a de gros problèmes dans les provinces russes

Bellingcat a publié un compte rendu minutieusement détaillé de l’attaque, qui comprenait des noms spécifiques d’agents des services secrets russes qui suivaient le chef de l’opposition au moment où il a été empoisonné. Cela ressemblait à des preuves accablantes dont les services de sécurité étaient responsables.

Lorsque Poutine a été confronté à ce rapport lors de sa conférence de presse annuelle, il n’a pas nié les principaux points du rapport selon lesquels Navalny avait été traîné et les enregistrements de téléphone portable mentionnés dans le rapport appartenaient en réalité au Service fédéral de sécurité, officiers du FSB. Mais les jeux d’espionnage se sont approfondis à partir de là.

«Ce patient d’une clinique berlinoise bénéficie du soutien des services de renseignement américains», a déclaré Poutine, sans nommer Navalny, qui suit un traitement en Allemagne. « Par conséquent, les services spéciaux russes devraient le suivre. »

L’effondrement de la propagande au Kremlin pendant la troisième guerre mondiale montre que Poutine est acculé

Le président russe a affirmé que Bellingcat, CNN, The Insider et Der Spiegel Le magazine avait aidé les agents de renseignement américains à «légaliser» la désinformation des espions étrangers.

Poutine pense que lui et ses services secrets ont déjoué Navalny.

Le président rejette tous les efforts d’ouverture, y compris sur sa propre vie de famille, comme des «astuces» dans la guerre de l’information.

Un ancien député, Dmitri Gudkov, est convaincu que la frustration du public vis-à-vis de Poutine ne fera qu’augmenter, d’autant plus que même les agents du FSB ne tiennent pas leur place. « Il ne faut rien pour trouver la vérité sur les agents de Poutine – les données des appels téléphoniques peuvent être achetées sans aucun problème », a déclaré Gudkov au Daily Beast.

Poutine s’appuie sur les jeux d’espionnage de ses agents du FSB pour assurer son avenir, mais dans un monde de reportages en ligne et de rumeurs tourbillonnantes qui sapent toute leur autorité, ses espoirs de maintenir le prétexte diminuent de jour en jour.

