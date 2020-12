Les fans de Taylor Swift sont convaincus qu’elle a secrètement épousé Joe Alwyn – et maintenant sa famille a refusé de nier les rumeurs.

Jeudi, la jeune femme de 30 ans a révélé qu’elle était sur le point de sortir son dernier album, son deuxième cette année après le folklore record de cet été.

Et les paroles de certaines des chansons du nouvel album, en plus des indices cryptiques de Taylor, ont conduit les fans à penser qu’elle et Joe se sont mariés.

Lorsqu’on lui a demandé par MailOnline si Taylor avait épousé Joe, 29 ans, sa famille a répondu: « Je suis désolé, je ne vais rien dire. »

Elle n’a pas encore commenté les rumeurs.

La chanteuse de Shake It Off a fait la promotion de la vidéo de sa nouvelle chanson Willow en publiant une photo d’elle-même dans une robe blanche, dont certains étaient convaincus qu’il s’agissait d’une robe de mariée.

Lorsque la vidéo est tombée ce matin, il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’une robe blanche qu’elle portait dans la vidéo alors qu’elle se produisait pour une foule.







Mais depuis la sortie de l’album vendredi, les fans ont repéré des références au mariage dans les paroles de certaines chansons.

Dans le morceau Ivy, elle chante: « Alors dis-moi de courir / Ou oser m’asseoir et regarder ce que nous allons devenir / Et boire le vin de mon mari. »

Un fan a tweeté: « ». Et bois le vin de mon mari « -Taylor Swift 2020 ILS SONT F ** KING MARRIED BYE. »







« Pas @ taylorswift13 annonçant qu’elle est mariée via une nouvelle musique », a posté un autre.

Un troisième a écrit: « Alors attendez que Taylor Swift soit marié, sommes-nous tous d’accord là-dessus après Willow? »

« Je me convainque que Taylor Swift est mariée ou fiancée », a déclaré un autre.

Mirror Online a contacté les représentants de Taylor Swift et Joe Alwyn pour obtenir leurs commentaires.