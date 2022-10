Les rumeurs de liaison d’Ananya Panday avec ses partenaires dérangent-elles Bhavana Pandey ? La mère de l’actrice dit : “Elle a choisi ça…”

Actrice Ananya Panday est devenu le sujet de conversation au cours de sa courte carrière dans Bollywood, principalement pour deux raisons, ses films et ses rumeurs de liaison avec des costars et ces deux aspects polarisent l’opinion à son sujet sur les médias sociaux. Alors que Ananya ne semble pas perturbé par tous ces bavardages sur Internet, nous nous demandons ce que ses parents pensent de tout cela, en particulier le père Gros Panday et mère Bhavana Pandey. Eh bien, cette dernière a finalement dévoilé ses sentiments sur les nombreuses spéculations de liaison qui ont circulé à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux à propos de sa fille.