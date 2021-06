Les rumeurs de Jennifer Lopez et Ben Affleck soulignent la pression pour devenir officiel

Sont-ils ensemble ou non ? Vérifions les réseaux sociaux.

Jennifer Lopez et Ben Affleck font l’objet de récentes spéculations relationnelles depuis plusieurs semaines. Après la séparation de Lopez et de l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez, des rumeurs sur la pop star et son ex-fiancé Affleck ont ​​fait surface et des photos ont émergé des deux passant du temps ensemble – et plus récemment s’embrassant au dîner.

Avant l’ère des médias sociaux, cela suffisait à confirmer une histoire d’amour avec des célébrités – du moins jusqu’à ce que le couple finisse par marcher ensemble sur le tapis rouge lors de l’événement fastueux de leur choix. Mais à l’ère numérique, nous nous attendons à ce que les célébrités déclarent leur statut, peut-être avec une photo Instagram de leurs mains liées. (Pensez à Kourtney Kardashian et Travis Barker ou à Machine Gun Kelly et Megan Fox.) Et ce ne sont pas que des vedettes. Les experts disent que de nos jours, de nombreux couples se sentent obligés de le rendre « officiel » sur les réseaux sociaux, mais ils doivent être conscients de ce qu’ils partagent avec le monde.

Répartition des célébrités :Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se séparent officiellement après avoir annulé leur annonce de rupture

« (Les médias sociaux) peuvent donner à votre partenaire l’impression d’être valorisé et vu si vous publiez (à propos) d’eux », a déclaré Tennesha Wood, entraîneure de rencontres et entremetteuse. « Cela peut aller dans l’autre sens avec la sur-publication et l’établissement d’une attente que votre relation est pour les médias sociaux. »

Bennifer est-il de retour ? : La relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck, y compris les rapports du dîner PDA

Les couples sur les réseaux sociaux établissent de fausses attentes

Wood dit que le désir de publier une relation sur les réseaux sociaux découle souvent de la gratification que l’on peut recevoir. Les utilisateurs sont intéressés à voir qui sort avec qui parce qu’ils ont l’impression d’avoir un « coup d’œil derrière le rideau » dans la vie privée des autres. Mais elle dit que c’est rarement l’image complète.

« Il est irréaliste que chaque couple qui publie chaque jour soit amoureux et qu’il n’y ait pas de problèmes tout le temps », a déclaré Wood.

Le Dr Niloo Dardashti, psychologue pour adultes et couples du Manhattan Psychology Group, affirme que lorsque les gens publient sur les réseaux sociaux, ils partagent rarement les « mauvaises choses qui se produisent dans leurs relations », ce qui, selon elle, peut donner une perception « dangereuse » de la perfection. .

« Les gens comparent leur propre vie et leurs propres relations qui sont très imparfaites, comme le sont la plupart des gens, et pensent que quelque chose ne va pas », dit Dardashti.

Garder les apparences sur Instagram crée des frictions

Wood dit que le fait d’exposer constamment votre relation peut créer des frictions.

« Vous devez essentiellement être à la hauteur de votre propre marque que vous avez créée pour votre relation, donc quand les choses vont mal, les moments où vous n’êtes pas heureux et les choses ne sont pas très vives et amoureuses, vous pensez que ce n’est pas normal, » dit Bois.

Lopez et Affleck ont ​​annulé leur engagement en 2004 (avant que les médias sociaux ne deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui), et ils ont précédemment attribué la scission aux pressions du public.

« Je pense que Jen et moi avons fait une erreur en ce sens que nous sommes tombés amoureux, nous étions excités et peut-être trop accessibles », a déclaré Affleck à l’époque.

« Ce n’est pas comme s’il m’avait trompé »: La tricherie n’est pas la seule forme de trahison

Comment résoudre les problèmes relationnels qui découlent des médias sociaux

Lorsque les médias sociaux commencent à créer des problèmes au sein d’une relation, Dardashti suggère aux couples de retirer les flux en ligne de l’équation.

Débranchement :Megan Thee Stallion fait une pause sur les réseaux sociaux. 6 signes dont vous pourriez avoir besoin

« Je conseille généralement aux gens de se donner une limite de temps pour être sur les réseaux sociaux tous les jours, car cela peut devenir quelque peu addictif », explique Dardashti.

Elle recommande également aux couples de prendre ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux avec un grain de sel : « Si vous allez être sur les réseaux sociaux, n’oubliez pas de mettre l’objectif de » ce n’est qu’une partie de leur vie, ce n’est pas leur quotidien .' »