Le magnat électronique chinois Jack Ma a fait une apparition dans une vidéo en ligne, mettant fin à une disparition de plusieurs mois depuis qu’il a publiquement critiqué le système financier de l’État chinois.

Les spéculations sur les allées et venues du magnat de la technologie avaient tourbillonné depuis sa dernière apparition en octobre.

Beaucoup avaient craint pour sa vie après avoir critiqué le système de réglementation chinois dans un discours prononcé lors d’un forum à Shanghai.

Le discours controversé du fondateur du groupe Alibaba le 24 octobre l’a mis sur une trajectoire de collision avec des responsables et a conduit à la suspension d’une introduction en bourse potentiellement record de 37 milliards de dollars pour la filiale financière d’Alibaba, Ant Group.

Mais Ma, qui valait au moins 35 milliards de livres sterling, est apparu aujourd’hui dans une vidéo en ligne, dans laquelle il s’adressait à des enseignants travaillant dans les régions rurales de la Chine.

Son discours de 50 secondes, qui faisait partie d’une cérémonie de remise de prix organisée par son association caritative, mettait en vedette Ma parlant depuis une pièce aux murs gris, un grand tableau et des arrangements floraux.

On ne savait pas où se trouvait la pièce.

Ant Group a confirmé aujourd’hui l’authenticité de la vidéo à Bloomberg, mais a refusé de commenter davantage.

Les actions du géant du commerce électronique Alibaba ont bondi de plus de 8% sur la bourse de Hong Kong à la suite de la première observation de Ma en trois mois.

« La réapparition de Jack Ma a donné aux investisseurs une tranquillité d’esprit après de nombreuses rumeurs, leur permettant de s’accumuler dans le titre qui était à la traîne sur le marché », a déclaré Steven Leung, directeur des ventes de la société de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong.

De nombreuses rumeurs ont été exacerbées après que Ma n’ait pas participé à son propre spectacle de talents, Africa’s Business Heroes, dont il était juge.

Le père de trois enfants avait déjà tweeté qu’il « ne pouvait pas attendre » pour rencontrer tous les candidats.

Un porte-parole d’Alibaba a déclaré: « En raison d’un conflit d’horaire, M. Ma ne pouvait plus faire partie du jury final des Business Heroes d’Afrique plus tôt cette année. »

Le remplacement de Ma dans le dernier épisode de l’émission, ainsi que la répression réglementaire par Pékin de son immense empire commercial, avaient enflammé les discussions autour de sa localisation.

Le sujet « Jack Ma fait sa première apparition publique » et son discours vidéo aux enseignants ont été à la mode sur le site chinois de type Twitter Weibo, déclenchant de vives discussions.

Ma est l’un des hommes les plus riches de Chine et est également bien connu pour son travail avec l’ONU et plusieurs organisations caritatives mondiales.

Au cours de la pandémie de coronavirus en cours, il a fait don de dizaines de millions de masques faciaux à travers le monde.

Alors que Ma en 2020 a quitté ses fonctions au sein d’Alibaba et Ant, il a conservé une influence significative sur les deux sociétés et les a promues à l’échelle mondiale lors d’événements commerciaux et politiques.

La Chine a récemment intensifié une répression réglementaire contre les comportements anticoncurrentiels dans le secteur Internet, Alibaba devenant la cible d’une enquête antitrust lancée le mois dernier par les autorités chinoises.