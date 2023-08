Les rumeurs de divorce de Sania Mirza-Shoaib Malik éclatent à nouveau après les récents développements des médias sociaux

Le couple de Sania Mirza et Shoaib Malik a été l’une des célébrités les plus en vue dans le monde du sport. L’icône du tennis indien et le brillant batteur pakistanais se sont mariés en 2010 et font régulièrement la une des journaux, pour diverses raisons depuis lors.

Les pourparlers et les spéculations sur une scission entre les deux hommes ont fait l’actualité des tabloïds au fil des ans. Et la même chose a refait surface une fois de plus en raison d’un changement dans la biographie de la paire sur leurs pseudos de médias sociaux.

Le couple de célébrités – la star de tennis indienne Sania Mirza et le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik – s’est peut-être séparé si l’activité récente sur leurs comptes de médias sociaux est une indication.

Des rumeurs sur leur séparation circulent depuis l’année dernière, mais les deux meilleurs athlètes n’ont fait aucun commentaire public à ce sujet. Cependant, le sujet a fait l’objet de discussions sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

Vendredi, le statut de leur relation est redevenu un sujet de discussion alors que Malik a supprimé la référence relative à Mirza de sa biographie Instagram.

La biographie du joueur de cricket lisait « Mari d’une super-femme Sania Mirza », une référence qui a été supprimée de sa poignée de médias sociaux.

La biographie Instagram du joueur pakistanais se lit désormais « Pro Athlete – Live Unbroken, Father to One True Blessing ».

Cependant, son profil comprend toujours des images de l’as du tennis indien.

Sania, 36 ans, a également supprimé les photos de Malik de son compte Instagram, selon des informations.

Ils ont un fils, Izhaan Malik, né en octobre 2018.

« Sania et Shoaib pensent tous les deux que puisqu’il s’agit de leur vie personnelle, ils ne souhaitent faire aucune déclaration officielle, ni séparément ni conjointement. Nous apprécierions que leur vie privée soit respectée », a déclaré une source familiale ajoutant que leur priorité est leur fils Izhaan.

Mirza a récemment pris sa retraite du tennis professionnel l’appelant un jour après une illustre carrière qui comprend six titres en double du Grand Chelem. Trois en double dames et trois en double mixte.