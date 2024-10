Les rumeurs de divorce de Kanye West et Bianca Censori expliquées

Photo : Arnold Jerocki/Getty Images

Depuis près de deux ans maintenant, Ye – l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West – se pavane avec Bianca Censori, sa partenaire amoureuse et vestimentaire profondément déroutante. Au cours de leur relation, Censori, qui était autrefois architecte chez Yeezy, a développé un véritable don pour choquer les gens avec ses tenues inventives et souvent risquées, qu’il s’agisse de porter des chaussures, de porter un oreiller en guise de haut ou d’étirer les bas jusqu’à leurs limites. Mais ce n’était qu’une question de temps avant que les gens commencent à remettre en question la force de leur lien, et maintenant des rumeurs circulent selon lesquelles Ye et Censori envisagent de divorcer – malgré une démonstration intense de PDA à Tokyo.

Le lundi, TMZ a rapporté que Censori et Ye avaient tous deux dit à leurs amis qu’ils avaient rompu il y a quelques semaines. Le tabloïd a affirmé que Censori se rendait en Australie pour renouer avec sa famille, tandis que Ye parlait apparemment de déménager à Tokyo. Ils n’avaient pas été vus ensemble en public depuis la mi-septembre, lors d’une sortie shopping, également à Tokyo. Vous semblez y être resté – il a été vu la semaine dernière en train de dîner seul dans un survêtement entièrement blanc dans un restaurant. Restaurant jamaïcain dans la ville de Shibuya.

Peu de temps après que TMZ a publié son rapport, des photos ont fait surface de Ye et Censori très susceptibles au Dover Street Market de Ginza (oui, toujours à Tokyo), suggérant qu’ils étaient toujours ensemble. Le tabloïd cap rapidement inversédéterminant que le couple est « une fois de plus inséparable ».

Censori et Ye ont été vus ensemble pour la première fois début 2023 partageant un repas au Waldorf à Beverly Hills. Les tabloïds ont passé une grande partie de l’année à faire référence à la femme comme à sa « femme » – citations effrayantes incluses – parce que Ye a continué à l’appeler ainsi malgré qu’il n’y ait aucune preuve que le couple ait jamais demandé une licence de mariage. Mais en octobre dernier, le Courrier quotidien a affirmé avoir examiné une « licence de mariage confidentielle » prouvant que le couple s’était effectivement marié légalement en décembre 2022.

Quoi qu’il en soit, le statut de leur mariage est désormais encore plus flou – même s’il semble qu’il soit probablement trop tôt pour que les tabloïds commencent à qualifier Censori d’« ex-femme » de Ye.

Ce message a été mis à jour.

