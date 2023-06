Les rumeurs de départ à la retraite de Luis Suarez concernent les coéquipiers de Gremio

Les coéquipiers de Luis Suárez à Gremio et le président du club brésilien ont exprimé leur inquiétude mercredi après que les médias ont spéculé que l’attaquant était sur le point de prendre sa retraite en raison de douleurs persistantes au genou.

L’ancien attaquant de Barcelone et de Liverpool, âgé de 36 ans, n’a pas commenté les reportages des médias brésiliens cette semaine, mais le président du Gremio Alberto Guerra, le défenseur Reinaldo et le milieu de terrain João Paulo Bitello ont parlé publiquement des difficultés du joueur vétéran à l’entraînement et dans les matchs. Son genou droit est sa principale blessure.

« [He needs] beaucoup d’injections, beaucoup de médicaments », a déclaré Guerra aux journalistes lors d’un événement au stade du club. « Cela atteint une limite. Mais nous ne savons pas où est cette limite, quand est son dernier [match]. »

Guerra a déclaré que Suárez pourrait même avoir besoin d’une arthroplastie du genou à un moment donné.

Malgré les spéculations, l’attaquant uruguayen devrait jouer pour Gremio contre l’Amérique lors du match de championnat brésilien jeudi.

Bitello a déclaré que Suárez « se plaint de sa douleur, il a une surcharge dans les jambes, il se sacrifie », ajoutant que le joueur doit faire passer sa santé en premier.

« Si ce [retirement] arrive ce sera une énorme perte pour nous. On s’entend très bien, c’est un grand joueur. Mais sa santé passe avant tout le reste », a déclaré Bitello à Radio Bandeirantes. « Il a [had] une belle carrière et il faut faire attention pour que cette blessure ne s’aggrave pas.

« Il n’a jamais parlé de retraite, mais pendant les entraînements, il se plaint de douleurs. »

Reinaldo a déclaré que lui et ses coéquipiers « appréciaient chaque instant » avec Suárez.

« Nous espérons qu’il pourra continuer cette année et la suivante », a déclaré Reinaldo. « C’est un joueur qui nous aide beaucoup au quotidien et pendant les matchs. »

Suárez a rejoint Gremio en décembre. Il a joué 25 matchs pour l’équipe du sud du Brésil et a marqué 11 buts. Son contrat doit expirer fin 2024.

Il avait été lié à une réunion avec l’ancien coéquipier du Barca Lionel Messi au club MLS Inter Miami SC, mais Suarez a rejeté cette idée comme « impossible » plus tôt ce mois-ci.