Les rumeurs de Ben Brereton Díaz signalent des signatures ambitieuses de Nice

Il y a eu une activité animée dans l’OGC Nice de Ligue 1 française, avec Ben Brereton Díaz parmi les noms possibles pour rejoindre le club.

Le changement cet été est à la fois bon et mauvais. Le manager Christophe Galtier est parti après avoir guidé le club vers les éliminatoires de la Ligue de conférence Europa. A sa place, Lucien Favre prend la relève en tant que manager lors de son deuxième passage au club. Auparavant, Favre avait emmené Nice en UEFA Champions League avec une troisième place, le meilleur classement du club depuis des décennies.

Ben Brereton Díaz est l’un des noms prometteurs que Favre souhaite ajouter à une multitude de signatures à Nice. Actuellement, Brereton Díaz joue pour les Blackburn Rovers dans le championnat anglais. En 2021/22, l’international chilien a marqué 22 buts. Cette saison, il a deux buts et une passe décisive en seulement quatre apparitions pour Blackburn.

Brereton Díaz a également fait la cour à un certain nombre de clubs en dehors de Nice. Cependant, c’est le contingent français qui a présenté la première offre pour ses services. Selon plusieurs médias, Nice a soumis une offre d’environ 10 millions de dollars. Pourtant, avec l’intérêt croissant, Blackburn a probablement rejeté l’offre. Après tout, les clubs de Premier League Everton, Leeds et Bournemouth ont tous mis leur nom en lice pour débarquer Ben Brereton Díaz.

Ben Brereton Díaz serait la prochaine signature clé pour Nice

L’intention de Nice de débarquer Brereton Díaz représente les ambitions du club. Déjà, Lucien Favre a amené une poignée de noms de grands clubs pour améliorer ce que Galtier a fait il y a une saison.

Excl : L’OGC Nice a déposé une proposition d’ouverture pour Ben Brereton Díaz. Offre d’une valeur de 10 millions pour ouvrir des pourparlers avec Blackburn. 🚨🇨🇱 #OGCNice Aucune mise à jour sur Edinson Cavani car sa priorité est la Liga depuis février – les pourparlers sont maintenant en cours pour Brereton Díaz. pic.twitter.com/er4gklsNek — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 16 août 2022

Une paire de gardiens de but se présente sous la forme de Marcin Bulka du Paris St Germain et de Kasper Schmeichel de Leicester City. Ils remplacent Walter Benítez, parti en liberté pour le PSV Eindhoven.

Nice a distribué 28 millions de dollars pour le défenseur central Mattia Viti et le milieu de terrain défensif Alexis Beka Beka. La paire forme une nouvelle colonne vertébrale pour l’OGC Nice construite depuis des années, avec des joueurs âgés respectivement de 20 et 21 ans.

L’influence de Favre a également permis à Aaron Ramsey de bénéficier d’un transfert gratuit de la Juventus. L’international gallois voit Nice comme une chance de retrouver la forme et la forme physique avant la Coupe du monde 2022. En fait, Ramsey est sorti du banc pour marquer l’égalisation de Nice lors du match d’ouverture de la saison contre Toulouse.

Ben Brereton Díaz compléterait ce nouveau noyau de look pour Nice alors que Favre cherche à pousser pour la qualification en Ligue des champions.

Concours de buts à Nice

Nice a déjà des options intéressantes en haut contre lesquelles Brereton Díaz devrait rivaliser.

L’attaquant français de 22 ans Amine Gouiri a inscrit 10 buts et neuf passes décisives la saison dernière. L’international danois Kasper Dolberg n’a inscrit que six buts et deux passes décisives en 26 matchs. Enfin, Andy Delort, international algérien, a inscrit 16 buts et délivré deux passes décisives lors de sa première saison avec le club.

Brereton Díaz serait une autre menace de marquer des buts. Dolberg n’a pas été prolifique la saison dernière. Par conséquent, il n’a pas été nommé dans l’équipe de Nice pour commencer la saison.

Gouiri peut également jouer un rôle important, ce qui laisse Delort l’avant-centre préféré actuel. Le mouvement potentiel de Brereton Díaz à travers la Manche ajoute un autre buteur, ajoutant de la concurrence à la position. Apparemment, Favre ne croit pas que Dolberg puisse faire cela.

Autres arrivages

L’autre joueur qui aurait sur le radar de Nice est le dos gauche de Chelsea Emerson Palmieri. L’Italien de 28 ans n’a pas eu d’impact sur l’équipe première. Il a donc passé la saison dernière en prêt à Lyon, faisant 29 apparitions.

Favre voit un besoin d’ajouter de la profondeur à l’arrière, en particulier sur le côté gauche, Melvin Bard étant actuellement le seul arrière gauche naturel de la première équipe. Un joueur comme Emerson ajoute de la flexibilité en offrant de la profondeur des deux côtés. Un autre accord de prêt en France pourrait profiter au joueur et à Nice en obtenant plus de temps de jeu et en s’éloignant définitivement de la capitale anglaise.

Joli look prêt pour construire une équipe qui peut rivaliser à un haut et améliorer les affichages impressionnants de la saison dernière. Ils ont terminé cinquième, mais à seulement trois points de Monaco en troisième. La Ligue 1 sera à nouveau très compétitive pour les places en dessous d’un PSG dominant, qui sont désormais dirigés par l’ancien entraîneur niçois Galtier.

PHOTO : Paul Greenwood – CameraSport via Getty Images