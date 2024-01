Les rumeurs d’Apple indiquent que l’iPhone 16 pourrait obtenir un bouton d’appareil photo mécanique

La pérennité d’EF

Comme dans notre article précédent sur les systèmes de caméras, notre enquête a reçu des réponses de 47 des 91 projets présentés au festival de cette année. Sur ce total, 43 ensembles d’objectifs différents ont été utilisés, certains projets utilisant des images ou des animations générées par ordinateur. Objectifs de Sundance 2024

Lorsque l’on examine nos résultats, Canon semble être le choix évident parmi les cinéastes qui ont répondu à l’enquête. En analysant plus en profondeur nos résultats, il semble dans un premier temps que la popularité de Canon soit due à l’incroyable popularité de la monture EF. Plusieurs projets ont utilisé des objectifs de la série L, des objectifs Canon vintage et des zooms. Bien que cette augmentation du nombre de verres Canon soit principalement due au nombre d’appareils photo Canon utilisés pour les projets du festival de cette année, les objectifs Canon ont également été utilisés sur les appareils photo RED. De plus, certains appareils photo Canon étaient associés à des objectifs Minolta et Leica vintage. Suite à cela, Cooke et Zeiss sont au coude à coude, les deux marques étant un choix populaire parmi les cinéastes interrogés. Objectifs anamorphiques plein format de Cooke Optique Cooke

Avec Zeiss, des objectifs de cinéma et des objectifs de photographie ont été utilisés, démontrant la popularité et l’utilité de la marque. Mais en y regardant de plus près, ce qui est le plus intéressant est que de nombreuses marques de verres différentes sont désormais utilisées, soit un total de 15 sociétés de verres différentes.

Ce que les cinéastes de Sundance avaient à dire

‘Toutes les petites choses’

Réalisé par Sally Aitken, ce documentaire suit une femme de Los Angeles qui se retrouve dans un voyage transformateur alors qu’elle soigne des colibris blessés. Pour ce projet, l’équipe a utilisé le RED Komodo et le RED V-Raptor avec une myriade de verres Canon. Du Canon CN-E prime aux zooms de la série L et Macro. Le projet a également utilisé le Phantom Flex pour des images à très haut débit. “Nous aimons la capacité de RED à passer au 6K, ce qui nous donne plus de possibilités d’insérer des plans dans le montage”, a déclaré la productrice Bettina Dalton. “Le Phantom Flex nous a permis de capturer le vol fascinant des (colibris) à une vitesse au ralenti dont le public a pu être témoin.” Mais le tournage en 6K et à des fréquences d’images élevées comportait ses défis. “Il y aura toujours plus de données à traiter que ce que vous estimez”, a déclaré Dalton. “Soit vous savez que votre histoire bat son plein avant de commencer le tournage, soit vous tournerez des quantités folles et essayerez de gérer cela lors du montage. La gestion des données et la création de proxys et de journalisation peuvent créer une fausse économie d’échelle plutôt que d’être gâchée. pour le choix.” Toujours de Toutes les petites choses Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

‘Triton’

Un autre projet qui a utilisé le RED Komodo était Triton, un court métrage non-fiction réalisé, écrit et produit par Sterling Hampton IV. Ce projet s’est concentré sur un homme queer noir de 58 ans qui dit la vérité sur sa vie en tant qu’infirmier d’urgence, passionné de cuir, mari et défenseur des droits civiques. Pourtant, Hampton a choisi d’associer le Komodo à des objectifs Minolta vintage. “Le Komodo est un boîtier d’appareil photo tellement polyvalent”, a déclaré Hampton. “Et grâce à son format compact, c’est un excellent appareil d’imagerie pour fonctionner et prendre des photos. Je possède l’appareil photo et j’ai eu une grande expérience avec lui. Les objectifs Minolta de mon DP ont un superbe look et ajoutent beaucoup de caractère à l’image.” Cette configuration a donné le Triton à l’équipe la capacité de filmer rapidement, l’ensemble du projet ne prenant que 7 heures à filmer. “Nous avons filmé l’ensemble du projet en 7 heures à Palm Springs”, a déclaré Hampton. “En quelque sorte, stratégiquement, je ne nous ai donné qu’une journée pour filmer afin d’avoir le plus de spontanéité possible pendant le tournage.” Toujours de Triton Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

« Toi éternel »

Un autre projet visant à utiliser des objectifs photographiques a été Toi éternelun documentaire qui explore les startups qui utilisent l’IA pour créer des avatars permettant aux proches de parler avec leurs proches après leur décès. Le projet utilisait un Sony FX3, FX9 et Canon C500, mais associait principalement les appareils photo à des objectifs photographiques Contax Zeiss. Le film a été tourné sur des années, mais avec toutes les innovations apportées par l’IA en 2023, le documentaire a rapidement évolué. “Après avoir travaillé sur le film pendant des années, il s’est passé tellement de choses en 2023”, ont déclaré les réalisateurs Hans Block et Moritz Riesewieck. “et le film a beaucoup changé ces dernières semaines et ces derniers mois.” Le réalisateur a ajouté que “beaucoup de choses sont devenues possibles très rapidement”. Avoir des objectifs et des appareils photo à un prix abordable sous la main est crucial pour les documentaires, car les choses peuvent changer rapidement et saisir l’instant présent nécessite d’être rapide. Toujours de Toi éternel Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

‘Thelma’

Un film sur Thelma Post, 93 ans, qui se fait duper par un escroc téléphonique se faisant passer pour son petit-fils, était l’un des rares films à utiliser une ARRI Alexa 35. Pour ce projet, le scénariste et réalisateur Josh Margolin a associé son appareil photo aux objectifs anamorphiques Hawk V-Lite. “Mon directeur photo David Bolen et moi voulions créer un look texturé et filmique”, a déclaré Margolin. “Et l’atténuation (des objectifs Hawk V-Lite) a donné à l’image une qualité vraiment belle et imparfaite.” Les objectifs se sont également bien associés au nouveau système de caméra ARRI, permettant à Margolin et à son équipe de composer dans des scénarios de faible luminosité. “La plage dynamique de l’Alexa 35 a également été très utile pour notre tournage, qui s’est déroulé entièrement sur place et nous a permis de naviguer dans toutes sortes de conditions d’éclairage”, a déclaré Margolin. « Les capacités ISO élevées ont également été utiles car nous avions beaucoup de photos de nuit et nous voulions pouvoir compter sur la lumière naturelle lorsque cela était possible. » Toujours de Thélma Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

« Les filles seront des filles »

Un autre film utilisant des objectifs uniques, Les filles seront des filles se déroule dans un internat strict niché dans l’Himalaya et suit Mira, 16 ans, qui découvre le désir et la romance. Associé à un ARRI Alexa Mini, le réalisateur, scénariste et producteur Shuchi Talati a utilisé le Zeiss Super Speeds MKIII pour le projet. Ces objectifs sont un cheval de bataille de l’industrie et apportent un bon contraste tout en n’étant pas trop nets, ce qui les rend populaires dans tous les types de productions. Pour Talati, placer l’intimité au cœur du projet était important pour l’histoire, l’équipe allant jusqu’à enregistrer l’actrice principale respirant l’ADR. “C’est une technique courante en France mais c’était totalement nouveau pour moi”, a déclaré Talati. “Je ne l’ai pas compris jusqu’à ce que nous enregistrions la respiration de Preeti synchronisée sur presque chaque gros plan. Nous pouvons tellement communiquer par la respiration : les moments où vous êtes essoufflé ou effrayé sont évidents, mais il y a tellement de gradations subtiles. ” Le moment anxieux où vous retenez imperceptiblement votre souffle, où vous inspirez profondément pour vous renforcer ou où vous expirez pour relâcher la tension. Ceux-ci étaient déjà dans la performance mais le fait d’y ajouter la respiration ADR s’intensifiait à chaque instant. “ Grâce au doux adoucissement et au contraste subtils des Zeiss Super Speeds MKIII, des moments comme ceux-ci peuvent être rehaussés. Toujours de Les filles seront des filles Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

‘Laïla’

Enfin, nous nous penchons sur le long métrage réalisé par le réalisateur et scénariste Amrou Al-Kadhi, qui a créé un film sur une drag queen arabe en difficulté qui tombe amoureuse pour la première fois. À l’aide de l’ARRI Alexa Mini, Al-Kadhi et son équipe ont associé la caméra à des objectifs anamorphiques Cooke. “Ces objectifs nous ont permis de vraiment saisir les espaces du film et d’incorporer tous leurs détails”, a déclaré Al-Kadhi. “L’espace queer est un thème clé du film, et les lieux sont tout aussi caractéristiques que les personnages. Il était donc essentiel d’avoir des objectifs qui nous permettaient de vraiment saisir leur majesté et leur spécificité.” Le verre Cooke est connu pour son look particulier, communément appelé « Cooke Look », qui offre un rendu net mais subtil et lisse et donne aux compositions une dimensionnalité, un contraste élevé, agréable à l’œil. “Nous voulions également élever la valeur de la production au-delà des attentes des films indépendants”, a déclaré Al-Kadhi. “Donc, pour donner à cette histoire queer de POC une grandeur cinématographique, les queers méritent une valeur et une échelle de production!” Toujours de Laïla Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

Ce que nous pouvons apprendre

Avoir des objectifs coûteux peut augmenter la valeur de votre production, mais la disponibilité et la qualité des outils ont rendu les décisions de choix d’objectifs beaucoup plus complexes. Des générations d’objectifs sont désormais disponibles pour les cinéastes, du verre de cinéma vintage aux objectifs de photographie et aux leaders de l’industrie. Le tout à un coût abordable. De plus, à mesure que les caméras deviennent plus nettes et offrent une résolution plus élevée, les cinéastes recherchent plus de caractère dans leur verre pour rehausser leur esthétique visuelle. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, cela nous laisse l’embarras du choix. Nous n’avons pas besoin de l’objectif le plus cher, mais simplement de celui qui nous aide à raconter la meilleure histoire possible.

