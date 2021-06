Les ruines d’un village écossais « hanté » sont en vente pour 173 000 $

Le vieux village de Lawers est en vente pour des offres de plus de 125 000 £ (172 859 $).

Les ruines de l’ancien village de Lawers se trouvent sur les rives du Loch Tay dans les Highlands du centre de l’Écosse et s’étendent sur plus de trois acres de terrain. C’est selon Goldcrest Land & Forestry Group, qui gère la vente, cotée vendredi.

Les restes d’un village en Écosse, qui est censé être hanté, ont été mis en vente pour des offres de plus de 125 000 £ (172 859 $).

L’une des prophéties les plus étranges de Lady of Lawers était qu’un « navire conduit par la fumée coulerait dans le Loch Tay avec de grandes pertes en vies humaines ». Il n’y a aucune trace d’un tel désastre, mais cela suggère qu’elle avait prévu des bateaux à vapeur avant qu’ils ne soient en construction.

Un ancien moulin et un four figurent également parmi les ruines du vieux village.

La vente du village comprend certains droits de pêche et l’autorisation de lancer un bateau sur le Loch Tay.

Pour les randonneurs passionnés, il y a sept « Munros » à proximité, qui est le nom donné en Ecosse aux montagnes de plus de 3000 pieds. Cela inclut Ben Lawers, qui est le 10e Munro le plus élevé d’Écosse mais le plus élevé des Highlands du centre.

